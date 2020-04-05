Видео недели: дрон в Уфе, человек-куст и задержание во время прогулки с собакой

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Дрон в Уфе

После введения режима самоизоляции улицы российских городов стали пустеть. Появилось немало роликов, показывающих пейзажи будто из фантастических фильмов: по безлюдным улицам разъезжают полицейские автомобили, из рупоров которых доносятся предупреждения о необходимости оставаться дома. В Уфе пошли еще дальше: предупреждения транслируются с дронов. Выглядит как российский римейк «Черного зеркала».

Челябинское обеззараживание

В Челябинске картинка тоже весьма кинематографичная, но напоминает скорее стимпанк. Уральцы решили обеззараживать свой город при помощи аэродромной техники, на основе двигателя самолета.

Тепловая гололедная машина ТМГ-3А-01 распыляет 3-процентный раствор перекиси водорода:

С иконой на вертолете

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан пролетел над столицей Татарстана в вертолете, взяв с собой Казанскую и Седмиезерную иконы Божией Матери. Священнослужители совершили молитвы за заболевших и всех жителей республики, а также о врачах и сотрудниках социальных и экстренных служб.

Посты Росгвардии

Обычные меры в Казани также действуют. На въездах и выездах из города посты ДПС и Росгвардии всю неделю разъясняли водителям правила самоизоляции.

Выгул собаки на Патриарших

В Москве действия полицейских стали вызывать намного больше вопросов. Например, пользователи соцсетей возмутились историей на Патриарших прудах, где полицейские задержали мужчину, гулявшего с собакой. Хозяину не дали взять пса с собой, посадили в автомобиль и увезли. К счастью, животное благополучно вернулось домой.

Друзья, максимально дикая ситуация — на Патриарших арестовали мужчину, который выгуливал собаку. Собака осталась одна! Максимальный репост!



Видео: Снежана Майская pic.twitter.com/TdDG4jEPiH — Патриаршие (@patriarshi) April 4, 2020

Козы Британии

Животные стали отдельным сюжетом этой глобальной саги о коронавирусе. В опустевших городах они отвоевывают себе новые пространства. В Барселону стали заходить дикие кабаны, чистые каналы Венеции привлекли дельфинов, а британский городок Лландидно захватили козы.

Человек-куст

В новых условиях уже человек становится лишним на улицах города — ему приходится избегать контактов с другими людьми, он страшится полиции. Враждебность среды отлично показал житель другого британского города — Стивендж. Он вышел из дома, замаскировавшись под куст. Мужчина кувыркался, замирал на земле, растянувшись по-пластунски, и передвигался короткими перебежками.

Хабиб о шансах на проведение боя с Тони Фергюсоном

Хабиб Нурмагомедов провел стрим, где ответил на вопросы о бое с Тони Фергюсоном. Дагестанский «Орел», по его словам, был готов драться, но не мог понять, где сейчас может пройти этот бой. Спортивные мероприятия не проводятся ни в США, ни России, ни в ОАЭ, где мог состояться поединок. Несколько раз чемпион UFC в легком весе обращался к подписчикам: «Куда мне улететь?»

Крушение моста с видеорегистратора

Внушительное видео попало в Сеть из Приморья. Там участок моста обрушился после того, как по нему проехал грузовик. Следовавшая за ним легковушка упала прямо в образовавшийся провал. Водитель чудом не получил серьезных травм. Видео было снято его регистратором.

Цветы для врачей

Режим самоизоляции стал испытанием для бизнеса. Но, несмотря на это, предприниматели готовы отдать должное тем, кто бьется с вирусом «на передовой». В Казани один из владельцев цветочных магазинов передал букеты сотрудникам Республиканской клинической инфекционной больницы. Таким образом предприниматель решил поблагодарить медиков за работу.