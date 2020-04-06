Полтора миллиарда на объездную дорогу, собачий корм впрок и кассовые аппараты в электрички

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

Фото: Олег Тихонов

1. 1,5 миллиарда на объездную дорогу Казани

На капитальный ремонт двух участков федеральной трассы М-7 «Волга» ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» потратит около 1,5 миллиарда рублей. Оба тендера на это были объявлены 30 марта, заявки на участие в них принимаются до 13 апреля. В тот же день состоятся и аукционы.

Первый из тендеров — на сумму в 863,5 млн рублей — связан с капремонтом участка длиной в 6,5 километра — с 805-го по 811-й километр трассы. Второй тендер — на сумму еще в 791,5 млн рублей — в соответствии с ним должны отремонтировать около восьми километров дороги, с 786-го по 794-й километр. Оба участка находятся на казанской объездной дороге, которая является частью трассы М-7.



На капитальный ремонт двух участков трассы М-7 Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона потратит около 1,5 миллиарда рублей. Фото Тимура Рахматуллина

2. Филиал онкологического диспансера в Челнах за 741 миллион

Главный строительный заказчик региона — «Главинвестстрой» — собирается потратить 741 млн рублей на строительство филиала онкологического диспансера в Набережных Челнах. Об этом объявили 30 марта, заявки принимаются до 14 апреля. Аукцион состоится в тот же день.

Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2020 года. Профинансируют их из бюджета Татарстана. Здание должно появиться на Набережночелнинском проспекте, 18. Как следует из документации, мощность амбулаторно-онкологического центра составит 200 посещений в смену, или 100 тысяч посещений в год, а радиологического корпуса — 60 посещений в смену, или 30 тысяч сеансов лучевой терапии в год. Штатная численность медицинского персонала составит 189 человек.



3. Центр детской онкологии при ДРКБ на 650 млн рублей

Еще 650 млн рублей «Главинвестстрой» выделит на строительство Центра детской онкологии, гематологии и хирургии Детской республиканской клинической больницы. Тендер объявили 28 марта, заявки принимаются до 14-го числа, тогда же состоится аукцион.

Мощность центра составит 100 коек, в том числе — круглосуточный стационар на 70 коек. Фото Олега Тихонова

Работы тут будут вестись дольше, чем в случае с предыдущей закупкой, — до 30 декабря 2021 года. Профинансируют их также из бюджета Татарстана. Центр появится в Казани, на Оренбургском тракте, 140. В состав центра будут входить лаборатория и отделение переливания крови. Мощность центра составит 100 коек, в том числе — круглосуточный стационар на 70 коек, отделение трансплантологии и гемопоэтических стволовых клеток на семь коек, отделение анестезиологии и реанимации на семь коек, дневной стационар на 16 коек. Штатная численность медицинского персонала составит 318 человек.

4. Очистные сооружения в трех селах за 328 миллионов

Тем временем на биологические очистные сооружения в селах Кощаково, Юртово и Пестрецы потратят сумму в 328 млн рублей. Известно об этом тендере стало 30 марта. Заявки, как и в случае с предыдущими тендерами, принимаются до 14 апреля 2020 года.

Дороже всего — 185 млн рублей — будут стоить очистные сооружения в селе Пестрецы, их должны завершить до 31 декабря 2020 года. В селе Кощаково Пестречинского района на очистные сооружения потратят 120 млн рублей, их завершат к концу следующего, 2021 года. На строительство в селе Юртово Мензелинского района потратят еще 23 млн рублей, их закончат к 31 декабря нынешнего года.

На биологические очистные сооружения в селах Кощаково, Юртово и Пестрецы потратят 328 млн рублей. Фото Дмитрия Резнова

5. Корм для собак МВД на 2022 год на 33 миллиона



А вот за поставку полнорационного сухого корма для служебных собак Министерство внутренних дел по Татарстану заплатит 33 млн рублей. Об этом стало известно благодаря тендеру, обнародованному на портале госзакупок 30 марта, заявки будут принимать до 13 апреля. Аукцион проведут через день после этого — 15-го числа.

Поставки должны осуществляться еще нескоро — только через полтора года, с 10 января по 1 декабря 2022 года. Корма понадобятся девяти видов. Больше всего — почти 77 тонн — понадобится «универсального» сухого корма — полнорационного, для взрослых собак всех пород. Остальных видов понадобится заметно меньше — например, корма для взрослых собак крупных пород нужно лишь 19 тонн, для взрослых собак с чувствительным пищеварением — около 6 тонн, сублимированного корма — 4,3 тонны. Корма для щенков, беременных и кормящих собак нужно 2,7 тонны, корма для юниоров — 1,8 тонны, беззернового корма — 1,6 тонны. Диетического рациона для поддержания функции печени нужно всего 120 килограммов, а корма при острых кишечных расстройствах и нарушении переваривания пищи — лишь 60 килограммов.



6. Льдозаливочные машины на 21 миллион

Министерство спорта Татарстана готово потратить 21,2 млн рублей на льдозаливочные машины. Объявили об этом тендере 30 марта, заявки на участие в нем принимаются до 13 апреля, а аукцион состоится 15-го числа.

Из технического задания известно, что понадобятся две электрические (аккумуляторные) машины для заливки и уборки льда Zamboni 446. Как ни странно, несмотря на это требование, в описании нужной машины указывается не электрический, а бензиновый двигатель с мощностью не менее 47 л. с. и объемом от 2,4 до 3 литров. Емкость основного бака для заливки льда должна составлять 625—650 литров, вместимость бункера для снега — от 2,6 до 2,75 кубометра без уплотнения.



Емкость основного бака для заливки льда должна составлять 625—650 литров, вместимость бункера для снега — от 2,6 до 2,75 кубометра без уплотнения. Фото wikipedia.org

7. Всероссийский слет студенческих клубов в Казани

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ресурсный молодежный центр» планирует выделить 18,6 млн рублей на организацию и проведение Всероссийского слета Национальной лиги студенческих клубов. Информацию разместили на портале госзакупок 30 марта, заявки будут принимать до 27 апреля. Рассматривать их будут 27 и 30 апреля.

Из технического задания известно, что слет будет проводиться в Казани в течение 7 дней в период с 1 сентября по 10 октября 2020 года. Точные даты будут названы в течение 10 дней с даты заключения контракта. Участие в нем примут 600 человек в возрасте от 18 до 30 лет из числа студентов и аспирантов, нацеленных на развитие студенческого движения. Помимо этого, будут задействованы 25 экспертов деловой программы слета, 38 членов служб слета. В рамках организации, например, открытия слета нужно будет разработать сценарий, привлечь творческие коллективы и ведущего, а также почетных спикеров.



8. Обмен вожатскими практиками за 6 миллионов

Отчасти похожий тендер объявило на неделе и ФГБУ «Российский детско-юношеский центр». Федеральное учреждение потратит 6 млн рублей на комплекс мероприятий по обмену вожатскими практиками. О закупке стало известно 1 апреля, заявки принимаются до 30-го числа, а аукцион состоится 6 мая.

Российский детско-юношеский центр потратит 6 млн рублей на комплекс мероприятий по обмену вожатскими практиками. Фото Рината Назметдинова

Техническое задание будет доступно после завершения процедуры закупки. Уже сейчас, правда, известно, что мероприятия должны пройти не раньше 1 октября и не позже 15 ноября 2020 года. Длительность мероприятий составит 3 дня. Местами проведения указаны Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и Симферополь, в каждом из этих городов пройдет по одному мероприятию. Проходить они могут в формате интенсивных конкурсных испытаний «в количестве не менее двух для каждой ЦГ» (возможно, под этим подразумеваются целевые группы), продолжительностью не менее 120 минут, а также дополнительно должны быть включены форматы по обмену опытом и лекции в формате TED. Предполагаемое число участников — 896 человек. Финансирование будет осуществлено из федерального бюджета.



9. Кассовые аппараты для электричек на 7,2 миллиона

Акционерное общество «Содружество» — «дочка» РЖД, осуществляющая пригородные железнодорожные перевозки, в том числе в Татарстане, купит переносную контрольно-кассовую технику на 7,2 млн рублей. Об этом стало известно 1 апреля, заявки принимают до 13 апреля, а итоги подведут 15-го числа.

Нужно будет поставить 50 единиц контрольно-кассовой техники, по 144 тысячи за каждую. Переносная ККТ, как указано в документации, предназначена для оформления и валидации проездных документов на поезда пригородного назначения на станциях и в электропоездах, в том числе без подключения к внешнему источнику питания. У техники должны быть сертификаты платежных систем МИР, VISA PayWave, MasterCard PayPass, China UnionPay, AMEX XpressPay 3. При этом она должна выдерживать падение с высоты не менее 1 метра.



Переносная ККТ предназначена для оформления и валидации проездных документов на поезда пригородного назначения на станциях и в электропоездах. Фото gudok.ru

10. Съезд органов охраны памятников истории за 3,5 миллиона

Министерство культуры России выделит 3,5 млн рублей на подготовку, организацию и проведение XIX ежегодного Всероссийского съезда органов охраны памятников истории и культуры. Объявили об этом 30 марта, заявки принимаются в течение месяца, а аукцион состоится 7 мая.

Место проведения съезда — Казань. Пройти он должен до 15 ноября 2020 года. Целями его заявлены анализ состояния дел в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, организация взаимодействия Минкультуры России, его территориальных органов и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области государственной охраны объектов культурного наследия. Среди прочих обязанностей исполнитель должен будет разработать логотип съезда, организовать до трех совещаний представителей рабочей группы, разместить участников в гостинице на 4 дня, обеспечить 300—350 участников питанием.