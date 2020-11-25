ГБУ АНО Ресурсный Центр Молодежи Республики Татарстан
Общая информация
Ресурсный Центр Молодежи образован в целях укрепления социального партнерства между молодежным общественным сектором республики и органами власти и управления, активизации работы молодежных общественных объединений и налаживания взаимодействия между ними,поддержки их конструктивных предложений и проектов, а также формирования широкомасштабного позитивного отношения молодежи к социальной политике в Республике Татарстан.
Организация была создана в 2011 году.
Руководитель — Федоров Олег Игоревич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, ул Фатыха Карима, 20
- Телефон: (843) 231-81-61
- Email: rcm.tatarstan@gmail.com
- Сайт: https://rcm-rt.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 25.11.2020