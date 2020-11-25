ГБУ АНО Ресурсный Центр Молодежи Республики Татарстан

Общая информация

Ресурсный Центр Молодежи образован в целях укрепления социального партнерства между молодежным общественным сектором республики и органами власти и управления, активизации работы молодежных общественных объединений и налаживания взаимодействия между ними,поддержки их конструктивных предложений и проектов, а также формирования широкомасштабного позитивного отношения молодежи к социальной политике в Республике Татарстан.

Организация была создана в 2011 году.

Руководитель — Федоров Олег Игоревич.

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