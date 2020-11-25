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ГБУ АНО Ресурсный Центр Молодежи Республики Татарстан

Гос. ведомства

Общая информация

Ресурсный Центр Молодежи образован в целях укрепления социального партнерства между молодежным общественным сектором республики и органами власти и управления, активизации работы молодежных общественных объединений и налаживания взаимодействия между ними,поддержки их конструктивных предложений и проектов, а также формирования широкомасштабного позитивного отношения молодежи к социальной политике в Республике Татарстан.

Организация была создана в 2011 году.

Руководитель — Федоров Олег Игоревич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, ул Фатыха Карима, 20
  • Телефон: (843) 231-81-61
  • Email: rcm.tatarstan@gmail.com
  • Сайт: https://rcm-rt.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 25.11.2020


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