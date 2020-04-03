Центробанк: всеобщей отсрочки по кредитам не будет, но штрафы и пени взимать не рекомендуется

Отсрочка по кредитам в нерабочую неделю отменяется, но ЦБ рекомендовал банкам не штрафовать заемщиков за просрочку до конца апреля

Сегодня Эльвира Набиуллина, глава российского мегарегулятора, озвучила на пресс-конференции рекомендации, которые Банк России дает коммерческим банкам в отношении обслуживания кредитов. Кому предоставят кредитные каникулы, а кому нужно вносить платежи по установленному графику, кто уже обращается за реструктуризацией и сколько денег экономика потеряет из-за эпидемии — в репортаже «Реального времени».

Цена апрельской самоизоляции

Месяц тотальной самоизоляции из-за COVID-19 может обойтись экономике в 1,5—2% ВВП, высказала сегодня предварительную оценку глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время онлайн-пресс-конференции. «Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5—2% годового ВВП, но совокупный эффект будет зависеть от того, насколько длительными будут ограничительные меры», — сказала она.

Если исходить из показателей объема ВВП России за 2019 год в 109 трлн 361,5 млрд рублей, то ожидаемые потери, по версии ЦБ, могут составить от 1,5 до 2,1 трлн рублей. По мнению главы ЦБ, негативные эффекты для экономики РФ сконцентрируются во втором квартале 2020 года, после чего со второй половины этого года экономика начнет восстанавливаться. Уже ожидаемо ускорилась инфляция, хотя и не вышла за пределы порога в 4%. «Мы будем следить за динамикой роста цен», — пообещала глава регулятора.

Банк России не станет спасать заемщиков, но рекомендует не штрафовать их за просрочки

Несмотря на фактически полную остановку бизнеса и производства, Банк России воздержался от всеобщей отсрочки по кредитам на время объявленных нерабочих дней. ЦБ опубликовал сегодня специальный релиз о работе финансовых организаций в нерабочие три недели — с 4 по 30 апреля 2020 года. По сути, это инструкция регулятора для коммерческих банков.

В релизе указывается, что заемщики должны исполнять обязательства в срок даже в нерабочие дни. «Банк исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором», — рекомендует ЦБ. С другой стороны, допускается просрочка, но в индивидуальном порядке. «При этом Банк России также исходит из того, что кредиторы, действуя добросовестно, будут учитывать фактические возможности должника по исполнению соответствующего обязательства», — говорится ниже. Таким образом, банкам дается свобода выбора. Как они поведут себя в этой ситуации, покажет время.



Заемщики должны исполнять обязательства в срок даже в нерабочие дни. Фото komionline.ru

На пресс-конференции глава ЦБ добавила, что Банк России рекомендует не наказывать должников за просрочку выплат по кредитам в этот период. «Мы рекомендуем всем финансовым организациям — и банкам, и страховщикам — не применять штрафы и пени, штрафные санкции, если заемщик добросовестный», — сказала она. Таким образом, заемщику лучше самому заранее обговорить эти щекотливые моменты с кредитором.

Портфель кредитных каникул тянет на 560 млрд рублей

В ближайшие дни заработает закон о кредитных каникулах. Это гарантированная возможность для гражданина получить отсрочку по кредитным платежам на 6 месяцев в случае, если его доход за последний месяц снизился более чем на 30% в сравнении со среднемесячным доходом за 2019 год, напомнила Набиуллина.

Банк России провел опрос 10 крупнейших банков о результатах их работы за период с 20 марта по 1 апреля по реструктуризации задолженности граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства.

По словам Набиуллиной, уже поступило 16 тысяч обращений от МСП. Из них с 20 марта по 1 апреля уже рассмотрены 1158 обращений по вопросам реструктуризации долга. Банки удовлетворили 95% этих обращений. Глава ЦБ объяснила, что процент удовлетворенных обращений от МСП пока выше, чем обращений от физлиц. Это связано с тем, что государственные меры поддержки бизнеса в виде регуляторных послаблений появились на неделю раньше.

От физических лиц в банки поступило около 27 тысяч заявлений об изменении условий кредитного договора в связи со снижением дохода, возникшим в результате распространения коронавирусной инфекции. По состоянию на 1 апреля банки успели рассмотреть более 12,5 тысячи из них. Львиная доля из них пришлась на потребительские кредиты — 9,8 тысячи (удовлетворено только 2,1 тысячи). 2,7 тысячи заявок рассмотрены от заемщиков по ипотечным кредитам, удовлетворены из них только 500.

В ближайшее время правительство выпустит правила расчета среднего дохода за прошлый год, чтобы человек мог самостоятельно легко произвести расчет и воспользоваться правом на получение кредитных каникул. Фото Александра Казакова (iz.ru)

Это связано с тем, что еще не выпущена новая методика расчета дохода заемщика за 2019 год. По словам главы ЦБ, существуют вопросы администрирования, которые в РФ не всегда легкие, но по программам реструктуризации кредитов регулятор хочет сделать прозрачные механизмы. В ближайшее время правительство выпустит правила расчета среднего дохода за прошлый год, чтобы человек мог самостоятельно легко произвести расчет и воспользоваться правом на получение кредитных каникул, отметила Набиуллина. Кроме того, Банк России рекомендовал банкам организовать доступные и понятные сервисы по проверке заявок на кредитные каникулы.

Суммарный объем кредитов, которые подвергнутся реструктуризации — в основном переносу сроков оплаты процентов, можно предварительно оценить в 200 млрд рублей, в работе — заявки еще на 560 млрд рублей, сообщила Набиуллина.

ЦБ: не могут все уйти на кредитные каникулы

Можно ли обязать банки сделать кредитные каникулы для всех на 2 месяца, а ЦБ — дать для этого краткосрочную ликвидность, поинтересовались журналисты.

Ведь однозначно определить, насколько сложна жизненная ситуация человека, регуляторными методами сейчас проблематично. В США пообещали раздать деньги всем. Глава ЦБ ответила на это пожелание так:

«Мы считаем, что нужно делать адресно и концентрировать поддержку финансовых ресурсов на тех, кто реально пострадал. И людей, и бизнеса».

Глава регулятора пообещала по мере развития ситуации расширять перечень отраслей, нуждающихся в оперативной поддержке.

После пресс-конференции Эльвиры Набиуллиной «Банк Казани» разослал своим клиентам сообщение, в котором уведомил о необходимости своевременного внесения денежных средств. Фото yandex.by

P. S. Банки начали реагировать

После пресс-конференции Эльвиры Набиуллиной «Банк Казани» разослал своим клиентам сообщение, в котором говорится:

«... в соответствии с полученными разъяснениями Банка России погашения по кредитам физических и юридических лиц осуществляются в стандартные сроки, предусмотренные вашим графиком платежей по кредитному договору. В связи с этим уведомляем вас о необходимости своевременного внесения денежных средств на ваш счет в Банке Казани для погашения кредита в установленные в договоре сроки...»

В конце сообщения банк желает здоровья своим клиентам и их близким.

