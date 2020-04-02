Резидент «Иннополиса» организовал в Казани бесплатную доставку продуктов пенсионерам

Маркетплейс KazanExpress, являющийся резидентом ОЭЗ «Иннополис», объявил о создании сервиса, доставляющего продуктовые наборы жителям Татарстана старше 60 лет.

На сегодня сайт stop-corona.kazanexpress.ru уже начал действовать в Казани. В ближайшее время планируется запустить проект по всему Татарстану. Дальнейшее расширение будет зависеть от спонсоров в других регионах.

«На данный момент готовы к отправке 1000 продуктовых наборов из 20 позиций на сумму 1500 рублей (крупы, макаронные изделия, мука, масло, сладости, чай, средства гигиены)», — сообщает пресс-служба «Иннополиса». Организаторы намерены закупить еще около 10 тысяч наборов.

Доставлять их планируется в первую очередь по спискам, составленным Минтрудсоцзащиты РТ.

Все неравнодушные жители Татарстана могут поддержать проект, перечислив средства или сделав заказ продуктового набора для родных и близких старше 60 лет.

«В сложившейся ситуации важно оказать посильную поддержку наименее защищенным гражданам. Поэтому мы озвучили нашу инициативу на встрече с Рустамом Нургалиевичем и представителями онлайн-ретейлеров Татарстана. Благодаря этому проект получил помощь от компаний и возможность реализации: кто-то перечислил денежные средства, кто-то готов помочь с логистикой. Со своей стороны мы оперативно собираем наборы и готовим к отправке. И призываем поддержать пожилых граждан и принять участие в проекте всех жителей Татарстана. Сейчас очень важно держаться вместе и помогать друг другу», — заявил гендиректор KazanExpress Линар Хуснуллин.