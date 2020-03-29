Директор института Дальнего Востока РАН: «Парадокс, но Китай восстанавливается быстрее остального мира»

Китаевед Алексей Маслов о причинах успехов КНР в борьбе с эпидемией коронавируса

«Если коротко сформулировать причину, по которой Китай способен преодолеть гигантский кризис, то она в том, что эта страна в течение тысячелетий не меняла базовую модель управления. Менялись титулатура руководителей, административное деление, но не менялась концепция очень тесной связки власти и народа. Власть требует жесткого соблюдения определенных моральных и этических обязательств, но при этом она во все эпохи очень заботится об этом народе, приблизительно как родители заботятся о ребенке — в том числе наказывая его, если он плохо себя ведет», — отмечает директор института Дальнего Востока РАН, китаевед Алексей Маслов. В интервью «Реальному времени» он рассказал о китайском опыте сдерживания эпидемии коронавируса.

«Как только начинается кризис, власть в Китае сразу же уменьшает налоги, увеличивает снабжение населения, прощает долги»



— Алексей Александрович, насколько я знаю, вы видите некие закономерности в истории Китая, которые могут объяснить то, что произошло с ним в последние месяцы?

— Китай живет циклами, как и любая другая страна. Разница в том, что там древняя письменная традиция, поэтому эти циклы хорошо зафиксированы. По понятным причинам эти циклы не так сильно влияли на мир в последние тысячелетия, как сегодня. Например, в Китае был цикл, который завершился в XIV веке приходом большой чумы. И эта чума затем пошла в Европу. В силу того, что Китай, как и сейчас, был гигантской страной, но с меньшей плотностью населения, а в Европе плотность населения была больше, последняя и пострадала больше. Китай же быстро восстановился. И в конечном счете это послужило смене династий: последняя китайская династия пала, и в XVII веке пришла новая маньчжурская.

Еще один цикл в истории Китая, связанный с вирусами, приходится на конец XIX века. Китай тогда был уже практически полуколониальной страной. В это время снова появляется чума, которая опять приходит в Европу, ее последние волны докатываются до Европы и России в 1920-е годы. Это ослабило Китай, но после этого он снова довольно быстро восстановился.

То есть мы должны понимать, что для Китая кризисная ситуация — это завершение какого-то большого этапа. То, что происходит сегодня, пару месяцев назад многими воспринималось как начало гигантского кризиса, говорили, что Китай никогда не поднимется и весь мир обрушится. Но мы видим парадоксальную ситуацию: Китай восстанавливается быстрее остального мира, и главное, он сумел обернуть себе на пользу весь негатив, связанный с имиджевыми потерями. То есть Китай начал выступать как единственный островок стабильности и экономического роста в доказательство эффективности системы, которую все как раз критиковали.

Если коротко сформулировать причину, по которой Китай способен преодолеть гигантский кризис, то она в том, что эта страна в течение тысячелетий не меняла базовую модель управления. Менялась титулатура руководителей, менялось административное деление, но не менялась концепция очень тесной связки власти и народа. Власть требует жесткого соблюдения определенных моральных и этических обязательств, но при этом она во все эпохи очень заботится об этом народе, приблизительно как родители заботятся о ребенке — в том числе наказывая его, если он плохо себя ведет.

Фото hightech.fm

Китай восстанавливается быстрее остального мира, и главное, он сумел обернуть себе на пользу весь негатив, связанный с имиджевыми потерями

Это видно по тому, что, как только начинаются какие-то кризисы, власть в Китае сразу же уменьшает налоги, сразу же принимает комплекс мер по увеличению снабжения населения или, например, прощает долги: освобождает малый и средний бизнес от налогов, откладывает возврат процентов по кредитам и так далее. И благодаря тому, что народ видит, что все нормально, что власть о нем заботится, сегодня не происходит таких кризисов, какие происходили в древности, когда эпидемия приводила к смене династии. Одна из главных опасностей нынешней ситуации для Китая заключалась в потенциальной дестабилизации власти или даже частичной смене руководства. Но власть поддержала народ, и ничего социально опасного не произошло.

Поэтому сейчас мы видим, что Китай выходит из эпидемии абсолютно обновленным: власть неожиданным образом подтвердила свою легитимность. Это то, чего мы не можем ожидать ни от одной европейской страны мира.

«Проблемы с территориями Китай решает одним способом: не подавлением, как многие полагают, а колоссальным вливанием денег»

— Во время эпидемии в Китае были попытки — не народа, как мы уже выяснили, а его отдельных представителей или территорий — нарушить стабильность государства и системы? Как жестко они пресекались?

— Китай как государство всегда рос за счет прирастания периферии. Это сложилось исторически. И если мы берем сам субстрат китайской культуры (то есть откуда она пошла), мы видим, что первоначально это были небольшие поселения в центре и на юге нынешнего Китая. А потом страна разрасталась за счет постоянного экспорта двух вещей: культуры и экономики. Китай очень редко захватывал территории военным образом, он экспортировал свою административную систему, помогал местным царствам укреплять свою власть и хозяйственную систему, финансировал многие предприятия. Как мы бы сейчас сказали, он все время выступал инвестором. Поэтому какие-то территории, которые исторически были независимы, сейчас стали китайскими, и уже на уровне массового сознания никто не помнит, что когда-то в древности они были независимыми.

Некоторые территории были присоединены позже остальных. Самые известные — это, конечно, Тибет и Синьцзян, а также ряд районов на юго-востоке нынешнего Китая. И будучи относительно новыми территориями, они до последнего времени пытались обрести независимость, либо же там наблюдались сепаратистские настроения отдельных групп. Но Китай все решает одним и тем же способом: не подавлением, как многие предполагают, а колоссальным вливанием денег. Это старый механизм.

Например, за последние годы ВВП Тибета, где местная промышленность развита меньше, чем в большинстве остальных районов Китая, рос на 10% в год. Почти на 8% рос ВВП Синьцзян-Уйгурского автономного района. Это шло за счет централизованных вложений. Конечно, это своего рода подкуп местного населения, но при этом рост благосостояния, да и темпы развития территорий колоссальны.

Фото wikipedia.org

Китай все решает одним и тем же способом: не подавлением, как многие предполагают, а колоссальным вливанием денег. Это старый механизм

И во время кризиса у местного населения есть понимание: если мы начнем отделяться на этой волне, мы сами себя не спасем. Потому что спасение — это прежде всего централизованная медицина, снабжение, финансовая поддержка. Поэтому в дни пандемии не было никаких призывов отсоединиться от Китая и поднять какие-то волнения. Население, напротив, обратилось к «сильной руке», к властям, поэтому никаких деструктивных попыток во время эпидемии коронавируса не было.

Попытки отделения возникают ведь в двух случаях: либо страну накрывают какие-то несчастья при слабой власти (тогда все бегут), либо какая-то группировка на фоне абсолютного процветания, когда все успокаиваются, вдруг говорит, что хочет независимости. Нынче в Китае подобного не произошло, хотя американцы пытались раскачать ситуацию. В американской прессе было опубликовано много статей, касающихся прав жителей Синьцзяна, но ничего не произошло.

«Мало кто говорит о том, что в Китае гигантским образом возрос энтузиазм населения»

— То есть главная заслуга в нормализации ситуации принадлежит властям Китая?

— Думаю, сработала система в целом. И она не была предназначена для борьбы именно с коронавирусом. В Китае жесткая централизация власти. И за период с 2014 года Си Цзиньпин сумел так или иначе подавить сепаратизм региональных элит. Это очень важный процесс, на мой взгляд. Потому что Китай всегда начинал раскалываться тогда, когда региональные элиты приобретали большую финансовую независимость и, формально подчиняясь государству, начинали вести свою игру. Си Цзиньпин, нацеливаясь совсем на другое (вряд ли он предполагал, что появится коронавирус), устранил протестность региональных элит. Таким образом власть централизовалась еще больше.

И эта система хорошо сработала: можно было довольно быстро донести до каждого города и деревни свое распоряжение, при необходимости лишить должности любых провинившихся чиновников. И самое главное, что было сделано в Китае — это снабжение страны из централизованных фондов. В отличие от США и Индии, где работает система штатов, где есть два типа налогов — центральные и налоги штата, где руководство штата является до определенной степени независимым звеном, в Китае существует жесткая централизация. И важно еще, что Китай, в отличие от других стран, сохранил единую систему идеологического регулирования за счет сохранения компартии. И эта система сработала.

— А что вы имеете в виду, говоря об идеологическом регулировании?

— За счет идеологического регулирования Китай сумел возобновить тезис о том, что власть и народ едины и взаимозависимы. Самое главное, чтобы в эти сложные времена не произошло раскола между властью и народом. Власть показала, что она делает все правильно, что все ее тезисы правильные, а шаги — эффективные, и народ ее поддержал.

Сторонние наблюдатели мало отмечают тот факт, что в Китае сейчас гигантским образом возрос энтузиазм населения. Добровольческое движение никто не стимулировал, оно возникло само по себе, люди хотят помочь власти, которая им всегда помогала. Уровень доверия властям очень высокий.

Фото rfi.fr

В эти сложные времена не произошло раскола между властью и народом. Власть показала, что она делает все правильно, что все ее тезисы правильные, а шаги — эффективные, и народ ее поддержал

И плюс к этому надо понимать, что та же самая власть с помощью жестких мер очень серьезно боролась со всеми слухами. Если в начале эпидемии, в январе, в китайском интернете появлялись смешные ролики и мемы, то потом все это прекратилось. Власти стали действовать очень жестко, борясь и с паническими настроениями, и с мемами, шутками и флешмобами.

Китай, грубо говоря, не объявляя это официально, перешел на мобилизационный тип экономики. То есть государство взяло на себя управление и контроль над всеми ресурсами, даже частными предприятиями, которые формально оставались в руках частных владельцев. Речь идет в том числе о распределении продукции, объемах производства, выделении средств. То есть государство полностью поставило всю экономику под тотальный контроль.

И сделано это было очень быстро и психологически безболезненно. Хотя экономически страна понесла потери. Мобилизационная экономика не может держаться долго, потому что она изнашивает экономику. И самое главное в том, что она, конечно, не дает возможности развиваться частному бизнесу. Она хороша только на период кризиса. Судя по всему, как раз сейчас Китай потихонечку убирает жесткие распорядительные меры и возвращается к рыночным механизмам.

«Государство контролировало как магазины, так и онлайн-доставку продуктов, которая в Китае очень популярна»

— Можно поподробнее о самых действенных элементах мобилизационной экономики, которые были введены в Китае?

— Снабжение продуктами питания, например. Потому что мы ведь знаем, что первое, что сделал бы частный владелец магазинов и складов, — это повысил бы цены. В Китае не было никакой паники, связанной с отсутствием продуктов в магазинах. Государство контролировало как магазины, так и онлайновую доставку продуктов, которая в Китае очень популярна. Цены на продукты не повышались.

Во-вторых, Китай контролировал увеличение производства целого ряда материалов. Например, медицинских — тех же масок, которые выпускались на частных предприятиях. А также увеличилось производство продуктов первой необходимости. Не потому что народ больше потреблял, а чтобы не было паники. Вы хотите купить побольше продуктов? Нет проблем, храните их у себя. Главное, чтобы не было паники. Это делается за счет распоряжений местных властей, а также договоренностей между властями и частными предпринимателями о том, какие льготы последние получат в случае наращивания производства.

Фото vedomosti.ru

В Китае не было никакой паники, связанной с отсутствием продуктов в магазинах. Государство контролировало как магазины, так и онлайновую доставку продуктов, которая в Китае очень популярна. Цены на продукты не повышались

Также государство запустило систему онлайн-сервисов. Например, за этот период Китай заметно расширил государственные онлайновые платформы, где можно было бы наладить связи с поставщиками. Если в вашем регионе не хватает каких-то компонентов для производства, вы тут же находите их через государственную онлайн-платформу.

Почему я говорю, что сработала система? Потому что все эти платформы у Китая были заранее готовы. Или, например, знаменитая история со строительством одной больницы за неделю, а другой — за десять дней. Предприятия, которые изготавливали блоки для этих больниц, были частные. При этом все технологии были готовы заранее. Например, эти предприятия раньше выпускали блоки для гостиничных номеров. Они печатали на 3D-принтере блоки и потом уже на месте их собирали. И государство знало об этих технологиях, были приняты меры по стимулированию. В итоге больницы построили очень быстро.



Матвей Антропов