Овечкин заботится о соотечественниках, Дзюба и Месси на карантине с детьми, Загитова обучает зарядке

Карантинный обзор инстаграмов звезд мирового спорта

Инстаграмы спортсменов, как и все мировое инфополе, так или иначе транслируют вести о пандемии коронавируса и призывают оставаться дома или соблюдать гигиену вплоть до мизофобии. Весь мировой спорт консолидировался против глобальной напасти — кто-то борется юмором, а кто-то самоизоляцией с семьей. «Реальное время» представляет подборку самых интересных постов российских и мировых звезд спорта на уходящей неделе.

Загитова показывает, как оставаться в форме, не выходя из дома

Алина Загитова в стороне от призывов не выходить из дома не остается — она записала авторитетное видео о том, как можно заниматься спортом в домашних условиях.

«В столь непростой период не забывайте про спорт ... Тренироваться можно и нужно, не выходя из дома... Будьте здоровы», — подписала свой ролик олимпийская чемпионка на трех языках — русском, английском и японском.



Минутное видео в ускоренном режиме демонстрирует практически все известные упражнения на коврике. Многие из этих универсальных элементов может использовать и сильный пол.

Овечкин заботится о соотечественниках

Главная звезда российского хоккея и его лицо Александр Овечкин в эти дни «работает» на российскую аудиторию, и не исключено, что по просьбе из Кремля — все-таки отношения у нападающего «Вашингтона» с российской властной элитой теплые.

С другой стороны, логотип снизу указывает на то, что это акция одной из американских компаний, производящей спортивную экипировку, с которой Овечкин индивидуальным контактом связан не был.

Хоккеист выложил простую картинку с надписью на русском языке: «Если ты мечтаешь играть для миллионов людей, это твой шанс».

Справедливости ради стоит отметить, что на английский Александр свой пост все-таки перевел. Непонятно, правда, к кому это обращение — к коллегам-спортсменам или к простым людям, мечтающим покорить спортивные вершины.

Слуцкий переключился с Дзюбы на самого себя и нещадно троллит свою форму

Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий решил бороться со всеобщим унынием так, как это ему присуще, с помощью юмора.

Только на этот раз Леонид Викторович переключился с излюбленного оппонента Артема Дзюбы на свою собственную персону. Специалист взял отрывок из новенького клипа группы Little Big на песню Uno, c которой она собиралась ехать на Евровидение, и предложил отыскать в кадре себя.

«Пока пауза в чемпионате, решил поучаствовать в Евровидении. Найдешь меня на этом видео? (это очень легко))», — подписал пост Слуцкий.

Очевидно, что главный тренер «Рубина» намекает на актера Дмитрия Красилова, танцующего в углу, которого в Сети стали называть «пухляш» после выхода клипа. Что ж, с юмором у Слуцкого всегда было все в порядке, теперь же выяснилось, что и с самоиронией тоже.

Артем Дзюба развлекается на карантине с домочадцами как может

Исключительно домашние видеопосты публиковал на прошедшей неделе и Артем Дзюба, который находится на карантине, предписанном всем российским футболистам.

Сначала Артем активно постил видео, где играет с двумя своими сыновьями в домашний детский баскетбол. В ролике футболист «Зенита» соревнуется с детьми на точность попадания в корзину с острого угла.

«Говорят, что НБА закончилась, но НБА продолжается», — говорит в начале ролика сам футболист.

«Не забывай, кто издевался над тобой в эту игру», — подколол в комментариях своего бывшего одноклубника нападающий ФК «Сочи» Александр Кокорин.



Позже Дзюба уже хвастается большой армией игрушечных «рейнджеров», «мандалорцев» и прочих «рыцарей» своих сыновей.

«Карантин, как говорится, делает свое дело», — иронизирует Артем, демонстрируя игрушечных персонажей.



Как выяснилось чуть позже, семья Дзюбы переоборудовала целую комнату под «футбольное поле», где форвард вновь соревнуется в меткости со своими домочадцами. Любопытно, что оба сына предпочли надеть форму различных европейских футбольных клубов — например, старший играет в майке «Ливерпуля», и лишь сам Артем выбрал экипировку с эмблемой «Зенита».

Месси тоже просит оставаться дома

Похожим постом в своем Instagram отметился и Лионель Месси, на которого подписаны 146 миллионов человек — количество, равное численности населения России.

Форвард «Барселоны» просто сфотографировал троих сыновей, читающих детские книжки, и подписал на двух языках: «Оставайся дома». Пожалуй, большего от него и не требовалось — для многих поклонников «инопланетянина» его слова — закон.

У Ивана Игнатьева свой сорт карантина

Своим вариантом отбывания карантина поделился и форвард «Рубина» Иван Игнатьев. Холостой и пока еще бездетный футболист позирует на фоне персонального компьютера, на экране которого идет игра в Counter Strike: GO: Global Offensive.

«А как вы проводите свой карантин?» — предлагает обсудить Игнатьев.

Словно в подтверждение нашего предыдущего материала, где мы описывали усилившийся во время карантина интерес к компьютерным играм, Иван демонстрирует, что в период затворничества остается только один спорт — и он виртуальный.