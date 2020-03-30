Фотомарафон «100-летие ТАССР»: коллективу УСЗМН вручается орден «Знак Почета», 1976 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 225-я
Новый уровень, передовые технологии — так можно охарактеризовать деятельность Управления северо-западными магистральными нефтепроводами (УСЗМН — сегодня АО «Транснефть-Прикамье») в годы девятой пятилетки (1971—1975 гг.).
В этот период введены в строй нефтепровод Усть-Балык — Курган — Уфа — Альметьевск (1973 г.), самый северный нефтепровод СССР Уса — Ухта — Ярославль (1974 г.). Началась подготовка к сооружению трансконтинентального нефтепровода Сургут — Полоцк. С увеличением протяженности подземных магистралей стартовала глобальная автоматизация процессов производства и модернизация оборудования. Совершенствовалась технология очистки нефтепроводов, вводилась система защиты нефтепровода от ударных волн давления. Разработанная в УСЗМН технология обессоливания нефти без применения пресной воды была рекомендована Министерством нефтяной промышленности (далее — МНП) для внедрения в других регионах страны и удостоена медалей ВДНХ.
За успешное выполнение плана и в ознаменование 50-летия образования СССР в 1972 году Управление было награждено юбилейным Почетным знаком ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС. За достигнутые успехи коллективу неоднократно вручалось переходящее Красное Знамя Совета Министров СССР и ВЦСПС, переходящее Красное Знамя МНП и ЦК профсоюза.
6 декабря 1975 года УСЗМН рапортовало в МНП и ЦК профсоюза о досрочном завершении планов IX пятилетки. За этот период было перекачано 740 млн тонн нефти, сооружено 2 700 км новых нефтепроводов, построено 23 новых нефтеперекачивающих станции (НПС), три полностью автоматизированных резервуарных парка. Рост объемов перекачки нефти был достигнут при высоких показателях качества. Управление впервые в стране освоило эксплуатацию магистральных нефтепроводов диаметром 820—1020 мм, большой протяженностью, с мощными насосными станциями. 175 работников УСЗМН были награждены общесоюзным знаком МНП и ЦК профсоюза «Ударник IX пятилетки».
17 февраля 1976 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за досрочное выполнение коллективом управления плана девятой пятилетки и социалистических обязательств по транспорту нефти, эффективное использование магистральных нефтепроводов, широкое осуществление автоматизации производственных процессов» УСЗМН МНП СССР было награждено орденом «Знак Почета». Торжественное собрание, посвященное вручению высокой правительственной награды, состоялось 24 марта 1976 года в Доме техники в Бугульме. В этот весенний праздничный день в зале собрались достойные представители семитысячного коллектива — передовики производства, ветераны труда, победители соцсоревнований, а также члены почетного президиума собрания. Высокое звание орденоносного коллектива Управление получило первым среди предприятий города. Орден «Знак Почета» — символ трудовой доблести. Нефтепроводчики шли к этой победе чередой напряженных будней, непрерывных вахт у пультов управления НПС и товарных парков, пусков новых магистралей. Со всех концов страны пришли поздравительные телеграммы.
На фотографии запечатлен торжественный момент вручения награды с участием начальника Управления В.П. Стрижкова (на фото справа) и секретаря Татарского обкома КПСС Ф.Г. Гайнуллина (на фото слева). Ф.Г. Гайнуллин зачитал Указ Президиума Верховного Совета СССР и прикрепил орден «Знак Почета» к знамени Управления, тепло поздравив коллектив нефтепроводчиков с высокой наградой за трудовые достижения и вклад в выполнение планов IX пятилетки.
Горячо поприветствовал всех заместитель начальника Главтранснефти А.М. Гусаров. Он вручил начальнику УСЗМН переходящее Красное знамя, Диплом МНП СССР и ЦК отраслевого профсоюза за высокие показатели соцсоревнования в IV квартале 1975 года.
Выступили начальник УСЗМН В.П. Стрижков, работники управления. Прозвучали слова о том, что в ответ на высокую награду коллектив приложит все силы, опыт и знания для дальнейшей работы, развернет соцсоревнование за успешное выполнение задания X пятилетки. Дальнейшее движение вперед, несомненно, обеспечил крепкий фундамент достигнутого. Наивысшие результаты в работе и большое воодушевление стали отличным стартом для новой пятилетки.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит пресс-службу и музей истории АО «Транснефть-Прикамье».
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
Историческая справка
История АО «Транснефть-Прикамье» началась с небольшого нефтепровода Шугуры — Клявлино протяженностью всего 27 км. Для управления процессами транспортировки нефти 16 августа 1949 года приказом министра нефтяной промышленности СССР Н.К. Байбакова была организована Татарская нефтепроводная контора. С 1949 года принято вести отсчет истории АО «Транснефть-Прикамье»:
- 1949 год: образование Татарской нефтепроводной конторы;
- 1951 год: создание Татарского товарно-транспортного управления в Бугульме;
- 1953 год: переименование в Татарское нефтепроводное управление (ТНУ);
- 1963 год: переименование ТНУ в Северо-Западное нефтепроводное управление (СЗНУ);
- 1970 год: переименование СЗНУ в Управление северо-западными магистральными нефтепроводами (УСЗМН);
- 1991 год: переименование УСЗМН в Производственное объединение Северо-западных магистральных нефтепроводов (ПО СЗМН);
- 1994 год: создание акционерного общества открытого типа «Северо-западные магистральные нефтепроводы» (АООТ «СЗМН», впоследствии ОАО «СЗМН»);
- 2015 год: переименование ОАО «СЗМН» в Акционерное общество «Транснефть-Прикамье» (АО «Транснефть-Прикамье»).
Сегодня акционерное общество «Транснефть-Прикамье» — одно из крупнейших дочерних предприятий ПАО «Транснефть». Оно играет важную роль в обеспечении ритмичной работы предприятий нефтяной и нефтехимической промышленностей Приволжского федерального округа, управляя магистральными нефтепроводами общей протяженностью около 6 тыс. км и нефтепродуктопроводами — около 1 тыс. км. В составе предприятия пять филиалов: Альметьевское, Ромашкинское, Казанское, Пермское и Удмуртское районные нефтепроводные управления (РНУ). Производственные объекты располагаются в 11 субъектах РФ.
комментарии
История нефтегавого дела без всякого сомнения одна из ярких и героических страниц 100-летия ТССР.
Спасибо.
На фотографии привлекает слово "В.И.Ленин", написанное огромными буквами.
К 1976 году практически все высшие руководители РСДРП(б), РКП(б), КПСС, Красной России. Красной Татарии и СССР в целом были уже дискредитированы последующими, их сменившими руководителями.
О Брежневе тоже стали ходить дискредитирующие его анекдоты.
Остался "безгрешным" один "добрый дедушка Ленин".
В 1970 году с помпой отметили 100-летие Ленина.
Всех призывали "равняться на Ленина".
Через 10 лет под флагом возвращения к "ленинским нормам управления партией и государством" начнется "перестройка" - но очень скоро выясниться, что Ленин было далеко не "безгрешным"...
"Ленинская перестройка" закончится реставрацией капитализма, но уже с новыми фамилиями обладателей "священной частной собственности".
Что интересно, ленинская НЭП, тоже на костях старых российских капиталистов - русских, татар, евреев. башкир и др. - воздвигла новое здание государственного капитализма - марксизма.
Так что итог "перестройки" был вполне закономерен, если не сказать запланирован.
"Орден «Знак Почёта» — государственная награда СССР.
Орден учреждён постановлением ЦИК СССР 25 ноября 1935 года. 22 августа 1988 года был переименован в орден Почёта[1][2]. До 1991 года проведено около 1 млн 581 тысячи награждений.
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Уже в декабре 1935 года орден «Знак Почёта» № 1 был вручён председателю колхоза «Батыр» Ташкентской области Артыкбаю Тиллябаеву за трудовой героизм и успехи в деле поднятия урожайности по хлопку. А первым коллективом, удостоенным ордена «Знак Почёта», стал мартеновский цех № 2 Макеевского металлургического завода имени С. М. Кирова (в 1939 году). Коллектив был награждён за перевыполнение плана, хорошую организацию соревнования и досрочное выполнение важнейших государственных заданий[6].
Последний кавалер советского ордена Почёта — директор Белгородского цементного завода Российского государственного концерна «Цемент» Анатолий Яковлевич Литвин, удостоенный этой награды Указом Президента СССР от 21 декабря 1991 года[7].
В это время у большинства граждан США была цель - миллион долларов.
Выбор не большой...
5 орденов «Знак Почёта»
Авезова, Мастура (1905—1978) — председатель Ленинабадского облисполкома Таджикской ССР (в т.ч. 28.04.1940; 04.01.1944; 23.10.1954).
Каландаров, Анвар (1920—1990) — председатель колхоза имени Ленина Кумсангирского района Таджикской ССР.
Раджабов, Соли Ашурходжаевич (1912—1990) — академик–секретарь Отделения общественных наук АН Таджикской ССР.
Интересный факт - все трое 5-тикратные орденоносцы из одной республики.