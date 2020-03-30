Фотомарафон «100-летие ТАССР»: коллективу УСЗМН вручается орден «Знак Почета», 1976 год

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Фото: из фондов музея истории АО «Транснефть-Прикамье»

Новый уровень, передовые технологии — так можно охарактеризовать деятельность Управления северо-западными магистральными нефтепроводами (УСЗМН — сегодня АО «Транснефть-Прикамье») в годы девятой пятилетки (1971—1975 гг.).

В этот период введены в строй нефтепровод Усть-Балык — Курган — Уфа — Альметьевск (1973 г.), самый северный нефтепровод СССР Уса — Ухта — Ярославль (1974 г.). Началась подготовка к сооружению трансконтинентального нефтепровода Сургут — Полоцк. С увеличением протяженности подземных магистралей стартовала глобальная автоматизация процессов производства и модернизация оборудования. Совершенствовалась технология очистки нефтепроводов, вводилась система защиты нефтепровода от ударных волн давления. Разработанная в УСЗМН технология обессоливания нефти без применения пресной воды была рекомендована Министерством нефтяной промышленности (далее — МНП) для внедрения в других регионах страны и удостоена медалей ВДНХ.

За успешное выполнение плана и в ознаменование 50-летия образования СССР в 1972 году Управление было награждено юбилейным Почетным знаком ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС. За достигнутые успехи коллективу неоднократно вручалось переходящее Красное Знамя Совета Министров СССР и ВЦСПС, переходящее Красное Знамя МНП и ЦК профсоюза.



6 декабря 1975 года УСЗМН рапортовало в МНП и ЦК профсоюза о досрочном завершении планов IX пятилетки. За этот период было перекачано 740 млн тонн нефти, сооружено 2 700 км новых нефтепроводов, построено 23 новых нефтеперекачивающих станции (НПС), три полностью автоматизированных резервуарных парка. Рост объемов перекачки нефти был достигнут при высоких показателях качества. Управление впервые в стране освоило эксплуатацию магистральных нефтепроводов диаметром 820—1020 мм, большой протяженностью, с мощными насосными станциями. 175 работников УСЗМН были награждены общесоюзным знаком МНП и ЦК профсоюза «Ударник IX пятилетки».



17 февраля 1976 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за досрочное выполнение коллективом управления плана девятой пятилетки и социалистических обязательств по транспорту нефти, эффективное использование магистральных нефтепроводов, широкое осуществление автоматизации производственных процессов» УСЗМН МНП СССР было награждено орденом «Знак Почета». Торжественное собрание, посвященное вручению высокой правительственной награды, состоялось 24 марта 1976 года в Доме техники в Бугульме. В этот весенний праздничный день в зале собрались достойные представители семитысячного коллектива — передовики производства, ветераны труда, победители соцсоревнований, а также члены почетного президиума собрания. Высокое звание орденоносного коллектива Управление получило первым среди предприятий города. Орден «Знак Почета» — символ трудовой доблести. Нефтепроводчики шли к этой победе чередой напряженных будней, непрерывных вахт у пультов управления НПС и товарных парков, пусков новых магистралей. Со всех концов страны пришли поздравительные телеграммы.

На фотографии запечатлен торжественный момент вручения награды с участием начальника Управления В.П. Стрижкова (на фото справа) и секретаря Татарского обкома КПСС Ф.Г. Гайнуллина (на фото слева). Ф.Г. Гайнуллин зачитал Указ Президиума Верховного Совета СССР и прикрепил орден «Знак Почета» к знамени Управления, тепло поздравив коллектив нефтепроводчиков с высокой наградой за трудовые достижения и вклад в выполнение планов IX пятилетки.



Горячо поприветствовал всех заместитель начальника Главтранснефти А.М. Гусаров. Он вручил начальнику УСЗМН переходящее Красное знамя, Диплом МНП СССР и ЦК отраслевого профсоюза за высокие показатели соцсоревнования в IV квартале 1975 года.



Выступили начальник УСЗМН В.П. Стрижков, работники управления. Прозвучали слова о том, что в ответ на высокую награду коллектив приложит все силы, опыт и знания для дальнейшей работы, развернет соцсоревнование за успешное выполнение задания X пятилетки. Дальнейшее движение вперед, несомненно, обеспечил крепкий фундамент достигнутого. Наивысшие результаты в работе и большое воодушевление стали отличным стартом для новой пятилетки.

Текст подготовлен службой общественных коммуникаций АО «Транснефть — Прикамье»