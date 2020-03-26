МОК обнулил Олимпиаду. За год можно будет решить наши проблемы с WADA

Вспоминаем, какими были «российские» олимпийские скандалы прошлого

Президент МОК Томас Бах объявил о переносе летней Олимпиады на 2021 год. Это скандал, подобного которому давно не было в олимпийском движении. Впрочем, скандалов, пусть и не таких громких, хватало и на прошлых Играх. «Реальное время» вспоминает о том, как проходили Олимпиады для россиян после того, как СССР прекратил свое существование.

Коротко о переносе



На самом деле на вопрос о переносе токийской Олимпиады повлиял один важнейший фактор. Многие из стран-участниц объявили карантин, сроки окончания которого никто не может предсказать. А весной 2020 года было запланировано огромное количество отборочных предолимпийских стартов. Невозможность их проведения, неясность с окончанием сроков карантина, время, необходимое потенциальным олимпийцам для того, чтобы выйти на пик формы, и всему спортивному миру — чтобы заново разогнать спортивную жизнь, — все это легло на одну чашу весов. В то время как на другой был всего лишь один положительный фактор: Япония потихоньку преодолевает пик коронавируса, там уже играют в баскетбол, продолжаются старты по сумо, и, кстати, карантин там не объявляли.

В отмене соревнований, к слову, скрывается один любопытный факт. Предолимпийские чемпионаты Европы, особенно по таким видам спорта, как легкая атлетика или плавание, зачастую получались слабыми по составу и неинтересными по содержанию. Дело в том, что близость олимпийского старта заставляла фаворитов выбирать: погнаться за олимпийским журавлем или сосредоточиться на европейской синице. В итоге, как правило, выбирали Олимпиады, и чемпионаты Европы получались «обезжиренными».

Помимо этого, у российского спорта появляется еще один год для того, чтобы решить свои проблемы с WADA и МОК. Ясность в них наверняка внесет окончание судебного процесса, в котором участвуют наши биатлонистки Вилухина, Зайцева и Романова.

Тем временем мы решили напомнить нашим читателям о наиболее нашумевших скандалах, так или иначе связанных с российскими олимпийцами. Заодно можно сравнить те события с уже поднадоевшими и несколько однообразными историями из Сочи-2014, Рио-2016 и Пхенчхана-2018.

У российского спорта появляется еще один год для того, чтобы решить свои проблемы с WADA и МОК. Фото: 360tv.ru

Летняя Олимпиада 1992 года в Барселоне, Испания

На этой Олимпиаде наша сборная участвовала как сборная СНГ — несуществующего Содружества независимых государств, спортсмены которого в честь своей победы слушали олимпийский гимн и смотрели, как на флагштоке поднимается олимпийский флаг. Такая же ситуация была и на зимней Олимпиаде во французском Альбервилле полугодом ранее, но, по сути, если смотреть на чемпионов и призеров той Олимпиады, большинство зимних олимпийцев представляли Россию. И если перед Альбервиллем россияне достаточно безболезненно составили костяк сборной СНГ, то перед Барселоной велась настоящая подковерная битва. Бывшие соотечественники лезли в состав сборной СНГ из всех щелей. Иногда их встречали с распростертыми объятьями, как, например, двух баскетболистов, латышей Гундарса Ветру и Игорса Миглиниекса, хотя их родина уже имела возможность выступать на Олимпиадах самостоятельно (но не отобралась на те Игры).

Зато в других видах спорта в ход шли запугивание, шантаж, уговоры. Например, таким образом в сборную СНГ не взяли двух казанских боксеров Фоата Гатина и Айрата Хаматова. Главный тренер сборной СНГ Константин Копцев выбрал вместо них грузина Рамази Палиани и узбекистанца Артура Григоряна. Татарстанское спортивное руководство тех лет утверждало, что выбор бы не случаен. Копцев дружил с тренерами обоих боксеров Давидом Квачадзе и Владимиром Шином. Сам Копцев утверждал, что ему даже угрожали, пытаясь заставить взять в команду «своих» кандидатов. В итоге же своим олимпийским выбором он просто подставил будущее руководство российского бокса, поскольку боксеров с международным опытом после Олимпиады 1992 года у нас было минимальное количество. Да и сам олимпийский турнир сборная СНГ по боксу провалила — одна серебряная и одна бронзовая медаль, как раз на счету Палиани.

Совершенно дикий случай произошел во время самой Олимпиады. Чеченский тяжелоатлет Ибрагим Самадов был пожизненно дисквалифицирован за то, что… отказался взять завоеванную медаль. Он изначально считался фаворитом в своем весе (до 82,5 килограмма), но выступил неудачно — поднял столько же, сколько грек Пиррос Димас и Кшиштоф Семион из Польши, но уступил им из-за того, что весил больше. Во время церемонии награждения он положил бронзовую медаль на пьедестал почета и ушел за кулисы. Правда, позже МОК заменил пожизненное наказание на двухлетний срок. Отбыв его, Самадов выступал уже за сборную Казахстана.

Чеченский тяжелоатлет Ибрагим Самадов был пожизненно дисквалифицирован за то, что… отказался взять завоеванную медаль. Фото wsport.su

Летняя Олимпиада 1996 года в Атланте, США

Самый главный «российский» скандал той Олимпиады прошел почти незамеченным. Тогда специально в Атланту прилетел из Австралии российский боксер Костя Цзю, чтобы переговорить с российскими же волейболистками Мариной Панковой (Никулиной) и Ириной Ильченко (Смирновой). Цзю предлагал им перейти в сборную Австралии, где в 2000 году должна была пройти Олимпиада (в Сиднее). В российской прессе об этом не писали, и тогдашний наставник волейбольной сборной Николай Карполь рассказал об этом неприглядном случае белорусской газете.

Летняя Олимпиада 2000 года в Сиднее, Австралия

На гимнастических соревнованиях случился скандал, более всего повлиявший на итоговое выступление фаворита Светланы Хоркиной. Прыжковый конь был на 5 сантиметров ниже положенного, из-за чего спортсменки «ломали» прыжок и получали низкие оценки. Справедливости ради, ошибка организаторов повлияла и на итоговое выступление других спортсменок. Англичанка Анника Ридер при приземлении получила травму, а американке Элис Рэй выставили такие низкие оценки, что она выбыла из числа претенденток на медаль.

Зимняя Олимпиада 2002 года в Солт-Лейк-Сити, США

Самая скандальная для россиян Олимпиада. В ходе ее президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев даже предлагал бойкотировать Игры. Именно Тягачев был главным спортивным спикером тех лет, поскольку тогдашний формальный руководитель российского спорта Сергей Рожков не располагал серьезными полномочиями.

Давление на Россию шло по многим фронтам и не всегда было оправданным. Была ситуация с дисквалификацией российских лыжниц Ольги Даниловой, воспитанницы татарстанского спорта, и Ларисы Лазутиной. Скандал был инициирован норвежцами. В данном случае еще можно было согласиться с претензиями, поскольку факты приема допинга официально подтвердились.

Российская пара Бережная — Сихарулидзе принципиальность не проявила, высказав свое недовольство лишь в общении с российскими СМИ. Фото sports.ru

Но помимо этого был громкий международный скандал в фигурном катании. Россию обвинили в сговоре с французской судьей Мари-Рен ле Гунь. Якобы с ней договаривался российский криминальный авторитет Алимжон Тохтахунов, он же Тайванчик. По версии западных СМИ, французский арбитр ставила высокие оценки нашей паре Елена Бережная — Антон Сихарулидзе, а российские судьи «отдавали долг», поддерживая французский танцевальный дуэт Марина Анисина — Гвендаль Пейзера. Абсурдность этих обвинений состояла в том, что французские фигуристы конкурировали с россиянами Ириной Лобачевой и Ильей Авербухом.

Тем не менее Международная федерация фигурного катания ФИСУ пошла на поводу этих абсурдных обвинений, пересмотрела оценки канадской паре Джейми Сале — Давид Пеллетье и приняла беспрецедентное решение. Канадцы в итоге также были объявлены чемпионами, и россияне вышли вместе с ними на повторное награждение. Наиболее принципиальными в этой ситуации оказались китайские фигуристы Шэнь Сюэ и Чжао Хунбо, ставшие бронзовыми призерами и проигнорировавшие повторное награждение. Увы, российская пара Бережная — Сихарулидзе принципиальность не проявила, высказав свое недовольство лишь в общении с российскими СМИ. Это можно объяснить тем, что паре предстоял послеолимпийский тур по Северной Америке. В этом туре участвовала и одиночница Ирина Слуцкая, которую откровенно засудили, отдав первое место американке Саре Хьюз.

Скандалом закончился полуфинал хоккейного турнира, в котором встречались команды России и США. Арбитр из НХЛ Билл Макрири «не заметил» гол Сергея Самсонова при счете 3:2 в пользу американцев.

Летняя Олимпиада 2004 года в Афинах, Греция

Самый громкий скандал на этой Олимпиаде был связан с выступлением Алексея Немова на перекладине. Арбитры оценили его так низко, что это возмутило даже болельщиков. Обструкция на трибунах продолжалась в течение 10 минут, что мешало выступлению следующего гимнаста Пола Хамма из США. Возмущенную публику пришлось успокаивать… самому Немову.

Чуть меньше дисквалификаций было у российских легкоатлеток — семь. Среди них была и бегунья Елена Соболева. Фото wikipedia.org

Летняя Олимпиада 2008 года в Пекине, Китай

Избежать серьезных скандалов в самом Пекине помогла массовая чистка перед Играми. Под нее попали болгарские тяжелоатлеты в составе 11 человек, после чего дисквалифицировали всю сборную, мужской и женский составы. Чуть меньше дисквалификаций было у российских легкоатлеток — семь. Среди них была и бегунья Елена Соболева, выступавшая в параллельном зачете за Татарстан и претендовавшая на золото. Министром спорта РФ к тому времени был Виталий Мутко, но он только знакомился с делами, а сам тот скандал «на совести» экс-министра Вячеслава Фетисова.

Зимняя Олимпиада 2010 года в Ванкувере, Канада

Легкий налет скандальности этой Олимпиады был связан с Татарстаном. В Ванкувере поначалу не допустили до соревнований казанского двоеборца Нияза Набиева, объяснив это повышенным уровнем гемоглобина в его крови, что бывает при приеме допинга. Только ко второму старту Набиев получил возможность участвовать, поскольку уровень гемоглобина пришел в норму (его повышение было связано с индивидуальными особенностями организма). Увы, Набиев финишировал только 43-м. Но сам случай показателен в плане места России в спортивной иерархии, поскольку даже просто за участие на Олимпиаде тогда еще бились, а уже через несколько лет смиренно принимали и лишение олимпийских наград Сочи, и повальное отстранение спортсменов от Олимпиад, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств их вины, и выступление олимпийцев в Пхенчхане в качестве нейтральных атлетов.

