В Казани мошенники увели 17,5 млн рублей у банка «Ренессанс Кредит»

Фото: «Реальное время»

МВД Татарстана направило в суд уголовное дело о хищениях средств одного из банков. По версии следствия, на протяжении нескольких месяцев 2018 года преступники снимали с карт деньги на общую сумму почти 17,5 млн рублей, используя техническое несовершенство банковской системы в части синхронности перевода средств с одной карты на другую.

В ходе предварительного следствия установлено, что 47-летний заместитель директора одного из дошкольных образовательных учреждений Казани в сговоре со своим неработающим 25-летним товарищем и 20-летней безработной знакомой, воспользовавшись несовершенством системы банковских платежей, разработали преступную схему.

Они завели на себя и на третьих лиц 71 дебетовую карту, на которые положили определенные суммы денег. Подавали заявку на перевод средств на другие счета, после чего одновременно снимали средства и с карты, и со счета.

По данным источников «Реального времени», потерпевшим по делу признан банк «Ренессанс Кредит».

Вину в преступлениях группа признала, сообщили «Реальному времени» в МВД республики.



Подробности дела — в материале «Реального времени».