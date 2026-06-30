Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1,9 тысячи человек

Травмы получил 10 571 человек, еще более 28 380 жителей признаны пострадавшими

Число погибших в результате серии землетрясений в Венесуэле возросло до 1943 человек. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.

При этом в Венесуэле спустя неделю после землетрясения продолжаются поиски выживших. Спасатели вынуждены работать в сложных условиях, пробираясь к нижним этажам разрушенных зданий через тоннели из-за риска обрушений.

По его словам, травмы получил 10 571 человек, еще более 28 380 жителей признаны пострадавшими. Ранее власти сообщали, что стихия повредила около 900 зданий, из которых 189 полностью разрушены, а свыше 650 получили частичные повреждения. Вместе с тем по оценке NASA, основанной на анализе спутниковых снимков, повреждения различной степени могли получить около 59 тысяч строений.

Серия землетрясений магнитудой 7,2, 7,5 и 4,5 произошла в Венесуэле на прошлой неделе. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в штате Ла-Гуайра. Напомним, что экономический ущерб от землетрясения в Венесуэле может достичь 20% ВВП.

Наталья Жирнова