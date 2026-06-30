В Татарстане сильный ветер повалил около 30 деревьев — повреждено пять легковушек

Инциденты зафиксированы в Казани, а также в Зеленодольском, Лаишевском, Буинском, Высокогорском, Лениногорском и Нижнекамском районах

Фото: Олег Тихонов

В Татарстане из-за сильного ветра с порывами до 20 м/с произошло падение около 30 деревьев. Инциденты зафиксированы в Казани, а также в Зеленодольском, Лаишевском, Буинском, Высокогорском, Лениногорском и Нижнекамском районах.

В результате падений деревьев повреждены пять легковых автомобилей — в Казани, Лаишевском районе и Нижнекамске. Пострадавших нет.



1 июля в Татарстане вновь ожидается усиление ветра до 15—20 м/с, в восточных районах возможны грозы и град, местами туман в ночные и утренние часы. МЧС призывает жителей соблюдать осторожность и не находиться рядом с деревьями, рекламными конструкциями и линиями электропередачи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что в Татарстане к концу недели потеплеет до +30 градусов. Небольшие дожди сохранятся 1 и 2 июля в восточных районах республики. При этом воздух начнет постепенно прогреваться: днем 1 июля ожидается от +20 до +25 градусов, 2 июля — до +23 градусов, а на западе Татарстана — до +28 градусов.

Наталья Жирнова