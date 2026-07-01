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Происшествия

С 05.44 мск в Татарстане введен режим «Беспилотная опасность»

06:49, 01.07.2026

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно закрыты

С 05.44 мск на территории всего Татарстана введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По сообщению Росавиации, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Зульфат Шафигуллин

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