С 05.44 мск в Татарстане введен режим «Беспилотная опасность»
Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно закрыты
С 05.44 мск на территории всего Татарстана введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По сообщению Росавиации, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
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