Семь жизней Дэвида Рокфеллера: как состоялся богатейший человек планеты

В этот день 3 года назад скончался старейший миллиардер на планете Дэвид Рокфеллер, ему был 101 год. Журнал «Дилетант» вспоминает, каким был банкир, филантроп, глобалист и один из влиятельнейших людей своего времени. Сторонники теории заговора обвиняли его, как и членов другой могущественной семьи — Ротшильдов, к причастности к тайному «мировому правительству». Он перенес шесть операций по пересадке сердца и шутил, что доживет до 200 лет.

По заветам деда

Дэвид Рокфеллер был последним внуком основателя династии, первого в истории человечества долларового миллиардера Джона Рокфеллера. Он родился в Нью-Йорке в 1915 году и был воспитан по заветам великого деда — уже с детства потомков Рокфеллера приучали зарабатывать деньги и умело обращаться с ними, чтобы избежать соблазна безответственного отношения к колоссальному наследству. За выполненное задание в семье предполагалось поощрение. Как вспоминал сам Рокфеллер, отец пообещал им по 2,5 тысячи долларов, если они не будут пить и курить до 21 года, и еще столько же, если продержатся до 25 лет.

Дэвид Рокфеллер получил блестящее образование. Он окончил частную школу Линкольн и поступил в Гарвардский университет. Окончил его в 1936 году с «умеренными успехами» и еще год учился в Лондонской школе экономики и политических наук. А в 1940-м защитил степень доктора экономики в Чикагском университете. Но главное, что вынес Рокфеллер из своего обучения для дальнейшей карьеры, — это умение устанавливать личные контакты. В этом же году он начинает работать на государственной службе — сначала как секретарь мэра Нью-Йорка Фиорелло Ла Гардиа, затем — в Департаменте обороны, здравоохранения и соцобеспечения.



Джон Д. Рокфеллер II и его сыновья Дэвид, Нельсон, Уинтроп, Лоренс и Джон Д. III. Фото vc.ru

Хотя Рокфеллер и был членом могущественной семьи, война не обошла его стороной. В 1942 году он поступил рядовым на военную службу, а уже к 1945-му дослужился до капитана. Во время войны он был отправлен в Алжир для построения сети информаторов для военной разведки. Именно благодаря этой работе сначала в Северной Африке, а потом и во Франции, Рокфеллер «открыл для себя ценность установления контактов с занимающими важное положение людьми для достижения конкретных целей».

Банкир и «серый кардинал»

После войны он принял предложение своего дяди и в 1946 году поступил на службу в Chase bank в качестве ассистента управляющего, на одну из самых низких позиций. Благодаря своему таланту дипломата Рокфеллер, например, уговорил руководство банка в Панаме принимать скот в качестве залога, а во времена революции Кастро на Кубе, когда была конфискована вся американская собственность, Рокфеллер не только сумел избежать возможных потерь для банка, но и с лихвой их компенсировал. Кроме того, он объединил Chase с Bank of Manhattan и стал его президентом в январе 1961 года. За эти годы Рокфеллер смог превратить Chase Manhattan bank в глобальную международную организацию. Однако в 1981 году он оставил свой пост в связи с достижением предельно допустимого уставом банка возраста для данной должности.

За свою жизнь Рокфеллер встретился более чем с 200 главами государств и правительств и пролетел более 5 млн миль на самолете. Он встречался с Никитой Хрущевым, Алексеем Косыгиным, Фиделем Кастро, Дэн Сяопином, Михаилом Горбачевым и другими. Последнему, уже в 1992 году, Рокфеллер выделил 75 миллионов долларов для организации глобального фонда и «президентской библиотеки по американскому образцу».



С Фиделем Кастро. Фото cont.ws

Его влияние на мировую политику трудно переоценить. В 1954-м он возглавил Совет по международным отношениям, а в 1973-м основал Трехстороннюю комиссию — влиятельную частную международную организацию, целью которой стало обсуждение и поиск решений мировых проблем. Его считают членом «мирового правительства» — по большей части, благодаря его членству в Бильдербергском клубе. Он принимал участие во всех заседаниях клуба, начиная с самого первого в 1954 году. Был членом «комитета управляющих», который определяет список лиц, приглашаемых на собрания. В него включаются национальные лидеры, которые затем часто выходят на выборы. Так произошло с Биллом Клинтоном, который будучи еще губернатором Арканзаса, был приглашен на заседание клуба в 1991 году. Журналисты не раз отмечали, что заседания Бильдербергского клуба более влиятельны, чем встреча «Большой семерки».

Сам Рокфеллер отрицал свое участие в тайном «мировом правительстве» и писал в мемуарах:

«В течение уже более ста лет идеологические экстремисты на всех концах политического спектра с энтузиазмом ссылаются на некоторые известные события, такие как мой неудачный опыт с Кастро, для того, чтобы обвинить семью Рокфеллеров во всеохватывающем угрожающем влиянии, которое, как они заявляют, мы оказываем на американские политические и экономические институты. Некоторые даже верят, что мы являемся частью секретной политической группы, работающей против интересов Соединенных Штатов, и характеризуют мою семью и меня как «интернационалистов», вступивших в сговор с другими группами по всему миру для построения более интегрированной глобальной политической и экономической структуры — единого мира, если угодно. Если обвинение заключается в этом, то я признаю себя виновным, и я этим горжусь».



С Михаилом Горбачевым. Фото vc.ru

Филантроп, мечтавший сократить население Земли

Однако он известен не только как глобалист и неоконсерватор, но и как крупнейший филантроп. По данным The New York Times, на 2006 год общая сумма пожертвований, сделанных Дэвидом Рокфеллером, оценивалась в 900 миллионов долларов. «Если обеспеченные люди живут сами по себе счастливой жизнью, они должны придти к той мысли, что надо часть своего времени и денег отдать на помощь другим людям», — говорил Рокфеллер. В 2008 году он пожертвовал 100 миллионов долларов своей альма-матер — Гарвардскому университету. Это стало одним из крупнейших частных пожертвований в истории Гарварда.

Дэвид Рокфеллер был сторонником ограничения и контроля рождаемости во всемирном масштабе, хотя сам имел шестерых детей и 10 внуков. Его беспокоило растущее потребление воды и энергии, загрязнение атмосферы из-за роста популяции. В 2008 году он призвал ООН найти «удовлетворительные способы для стабилизации численности населения Земли».

Крупнейшая коллекция жуков и сердец

Но сам Дэвид Рокфеллер мечтал прожить долгую жизнь. Он перенес шесть операций по пересадке сердца. Первая из них произошла в 1976 году, когда Рокфеллеру был 61 год. Он попал в автокатастрофу, которая спровоцировала сердечный приступ. Уже спустя неделю после трансплантации Рокфеллер вышел на утреннюю пробежку. Последнее сердце он получил в ноябре прошлого года. Рокфеллер не раз подвергался критике за это, поскольку общество сомневалось в том, что миллиардер получал новые сердца в порядке очереди на трансплантацию и тем самым, возможно, лишал кого-то шанса выжить. Учитывая дефицит донорских органов, даже повторная трансплантация является редким явлением, однако врачи все обвинения в нечестности Рокфеллера отвергали.

По словам Рокфеллера, за всю жизнь он открыл четыре или пять новых видов жуков. Фото vk.com

Однако мало кто знает, что Дэвид Рокфеллер «коллекционировал» не только сердца, но и жуков. При нем всегда была баночка для них на случай, если он вдруг наткнется в своих многочисленных поездках на редкий или новый вид. Он владел одной из самых крупных коллекций жуков в мире. А главной гордостью считал найденного высоко в горах Мексики редкого вида скарабея, который был назван в его честь — Diplotaxis rockefelleri. По словам Рокфеллера, за всю жизнь он открыл четыре или пять новых видов жуков.