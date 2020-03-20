Семь жизней Дэвида Рокфеллера: как состоялся богатейший человек планеты
В этот день 3 года назад скончался старейший миллиардер на планете Дэвид Рокфеллер, ему был 101 год. Журнал «Дилетант» вспоминает, каким был банкир, филантроп, глобалист и один из влиятельнейших людей своего времени. Сторонники теории заговора обвиняли его, как и членов другой могущественной семьи — Ротшильдов, к причастности к тайному «мировому правительству». Он перенес шесть операций по пересадке сердца и шутил, что доживет до 200 лет.
По заветам деда
Дэвид Рокфеллер был последним внуком основателя династии, первого в истории человечества долларового миллиардера Джона Рокфеллера. Он родился в Нью-Йорке в 1915 году и был воспитан по заветам великого деда — уже с детства потомков Рокфеллера приучали зарабатывать деньги и умело обращаться с ними, чтобы избежать соблазна безответственного отношения к колоссальному наследству. За выполненное задание в семье предполагалось поощрение. Как вспоминал сам Рокфеллер, отец пообещал им по 2,5 тысячи долларов, если они не будут пить и курить до 21 года, и еще столько же, если продержатся до 25 лет.
Дэвид Рокфеллер получил блестящее образование. Он окончил частную школу Линкольн и поступил в Гарвардский университет. Окончил его в 1936 году с «умеренными успехами» и еще год учился в Лондонской школе экономики и политических наук. А в 1940-м защитил степень доктора экономики в Чикагском университете. Но главное, что вынес Рокфеллер из своего обучения для дальнейшей карьеры, — это умение устанавливать личные контакты. В этом же году он начинает работать на государственной службе — сначала как секретарь мэра Нью-Йорка Фиорелло Ла Гардиа, затем — в Департаменте обороны, здравоохранения и соцобеспечения.
Хотя Рокфеллер и был членом могущественной семьи, война не обошла его стороной. В 1942 году он поступил рядовым на военную службу, а уже к 1945-му дослужился до капитана. Во время войны он был отправлен в Алжир для построения сети информаторов для военной разведки. Именно благодаря этой работе сначала в Северной Африке, а потом и во Франции, Рокфеллер «открыл для себя ценность установления контактов с занимающими важное положение людьми для достижения конкретных целей».
Банкир и «серый кардинал»
После войны он принял предложение своего дяди и в 1946 году поступил на службу в Chase bank в качестве ассистента управляющего, на одну из самых низких позиций. Благодаря своему таланту дипломата Рокфеллер, например, уговорил руководство банка в Панаме принимать скот в качестве залога, а во времена революции Кастро на Кубе, когда была конфискована вся американская собственность, Рокфеллер не только сумел избежать возможных потерь для банка, но и с лихвой их компенсировал. Кроме того, он объединил Chase с Bank of Manhattan и стал его президентом в январе 1961 года. За эти годы Рокфеллер смог превратить Chase Manhattan bank в глобальную международную организацию. Однако в 1981 году он оставил свой пост в связи с достижением предельно допустимого уставом банка возраста для данной должности.
За свою жизнь Рокфеллер встретился более чем с 200 главами государств и правительств и пролетел более 5 млн миль на самолете. Он встречался с Никитой Хрущевым, Алексеем Косыгиным, Фиделем Кастро, Дэн Сяопином, Михаилом Горбачевым и другими. Последнему, уже в 1992 году, Рокфеллер выделил 75 миллионов долларов для организации глобального фонда и «президентской библиотеки по американскому образцу».
Его влияние на мировую политику трудно переоценить. В 1954-м он возглавил Совет по международным отношениям, а в 1973-м основал Трехстороннюю комиссию — влиятельную частную международную организацию, целью которой стало обсуждение и поиск решений мировых проблем. Его считают членом «мирового правительства» — по большей части, благодаря его членству в Бильдербергском клубе. Он принимал участие во всех заседаниях клуба, начиная с самого первого в 1954 году. Был членом «комитета управляющих», который определяет список лиц, приглашаемых на собрания. В него включаются национальные лидеры, которые затем часто выходят на выборы. Так произошло с Биллом Клинтоном, который будучи еще губернатором Арканзаса, был приглашен на заседание клуба в 1991 году. Журналисты не раз отмечали, что заседания Бильдербергского клуба более влиятельны, чем встреча «Большой семерки».
Сам Рокфеллер отрицал свое участие в тайном «мировом правительстве» и писал в мемуарах:
«В течение уже более ста лет идеологические экстремисты на всех концах политического спектра с энтузиазмом ссылаются на некоторые известные события, такие как мой неудачный опыт с Кастро, для того, чтобы обвинить семью Рокфеллеров во всеохватывающем угрожающем влиянии, которое, как они заявляют, мы оказываем на американские политические и экономические институты. Некоторые даже верят, что мы являемся частью секретной политической группы, работающей против интересов Соединенных Штатов, и характеризуют мою семью и меня как «интернационалистов», вступивших в сговор с другими группами по всему миру для построения более интегрированной глобальной политической и экономической структуры — единого мира, если угодно. Если обвинение заключается в этом, то я признаю себя виновным, и я этим горжусь».
Филантроп, мечтавший сократить население Земли
Однако он известен не только как глобалист и неоконсерватор, но и как крупнейший филантроп. По данным The New York Times, на 2006 год общая сумма пожертвований, сделанных Дэвидом Рокфеллером, оценивалась в 900 миллионов долларов. «Если обеспеченные люди живут сами по себе счастливой жизнью, они должны придти к той мысли, что надо часть своего времени и денег отдать на помощь другим людям», — говорил Рокфеллер. В 2008 году он пожертвовал 100 миллионов долларов своей альма-матер — Гарвардскому университету. Это стало одним из крупнейших частных пожертвований в истории Гарварда.
Дэвид Рокфеллер был сторонником ограничения и контроля рождаемости во всемирном масштабе, хотя сам имел шестерых детей и 10 внуков. Его беспокоило растущее потребление воды и энергии, загрязнение атмосферы из-за роста популяции. В 2008 году он призвал ООН найти «удовлетворительные способы для стабилизации численности населения Земли».
Крупнейшая коллекция жуков и сердец
Но сам Дэвид Рокфеллер мечтал прожить долгую жизнь. Он перенес шесть операций по пересадке сердца. Первая из них произошла в 1976 году, когда Рокфеллеру был 61 год. Он попал в автокатастрофу, которая спровоцировала сердечный приступ. Уже спустя неделю после трансплантации Рокфеллер вышел на утреннюю пробежку. Последнее сердце он получил в ноябре прошлого года. Рокфеллер не раз подвергался критике за это, поскольку общество сомневалось в том, что миллиардер получал новые сердца в порядке очереди на трансплантацию и тем самым, возможно, лишал кого-то шанса выжить. Учитывая дефицит донорских органов, даже повторная трансплантация является редким явлением, однако врачи все обвинения в нечестности Рокфеллера отвергали.
Однако мало кто знает, что Дэвид Рокфеллер «коллекционировал» не только сердца, но и жуков. При нем всегда была баночка для них на случай, если он вдруг наткнется в своих многочисленных поездках на редкий или новый вид. Он владел одной из самых крупных коллекций жуков в мире. А главной гордостью считал найденного высоко в горах Мексики редкого вида скарабея, который был назван в его честь — Diplotaxis rockefelleri. По словам Рокфеллера, за всю жизнь он открыл четыре или пять новых видов жуков.
комментарии