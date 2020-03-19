На трибунах становится тише…

Мир избирательно отказывается от спорта. Коронавируса не боятся Белоруссия, Турция и теперь еще Япония

17 марта руководители ведущих российских лиг по игровым видам спорта заявили о приостановлении чемпионатов по футболу, хоккею и баскетболу. «Реальное время» рассказывает об островках спортивной активности, которые пока еще остаются, преимущественно в России, Белоруссии, Турции и Африке.

Ротенбергов ничто не может остановить. Разве что «Альметка»



Если внимательно изучать карту европейской спортивной активности, то можно обнаружить, что до последнего держалась Великобритания. В субботу там определили лауреатов юниорского чемпионата мира по синхронному фигурному катанию, а в воскресенье боксеры бились в олимпийской квалификации. Гордость английского спорта — футбол сдавался долго и с сопротивлением. Там последовательно отменяли рукопожатия перед игрой, церемонию открытия Зала славы и, наконец, приостановили розыгрыш чемпионата.

Через два дня после англичан решились на приостановку в КХЛ, Единой лиге ВТБ, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и всех подразделениях российского мини-футбола. После чего облегченно выдохнули коммунисты, поскольку в мини-футбольной Суперлиге лидировала команда КПРФ, на два очка опережая команду «народного достояния» «Газпром-Югра». Югорчане, кстати, больше всех страдают от ситуации недосказанности, поскольку успели провести первый матч финала Кубка России с «Норильским никелем», а вторая игра была назначена на 21 марта, но теперь она перенесена на неопределенный срок.

Но мини-футбол для нашей страны — это как блог и влог «Из жизни насекомых», а вот хоккей был и остается «важнейшим из искусств». КХЛ отменили? Ну и ладушки, зато 17 марта в ВХЛ «Югра» в Ханты-Мансийске играла с тюменским «Рубином», а «Нефтяник» в Альметьевске принимал питерское «Динамо». И в чем нельзя обвинить семейство Ротенбергов, так это в трусости, поскольку Павел Ротенберг вышел на лед в третьем звене.

Альметьевск стал последним городом в Татарстане, проводившим крупное спортивное событие. Фото vk.com/oiler_oficial

Альметьевск, таким образом, стал последним городом в Татарстане, проводившим крупное спортивное событие. Казань выбыла из этого списка в четверг, после международного турнира по боксу, остановив на уровне четвертьфиналов международный турнир по теннису.

В Ханты-Мансийске это была вторая игра за два дня, отличавшаяся от первой тем, что 16 марта во Дворце спорта еще были зрители. Именно в ВХЛ осталась последняя команда из зарубежья — ташкентский «Хумо», которая не снялась с розыгрыша, проводя домашние игры в плей-офф в Воскресенске. «Узбеки», в год дебюта вышедшие в плей-офф, и там успели сотворить сенсацию, обыграв самую титулованную команду ВХЛ — «Торос» из Нефтекамска.

В розыгрыше ВХЛ завершилась стадия одной восьмой, успешно преодоленная казанским «Ирбисом» во главе с Ильназом Загитовым, который смело может записать этот год в успешные. Дочь Алина прервала карьеру столь своевременно, как будто предвидела наступающие события, а отец сходу вывел команду в четвертьфинал первенства ВХЛ (и это еще не предел).

Самые бесстрашные — ватерполисты и африканцы

Достаточно любопытно складывается ситуация в хоккее с мячом. На 21 марта был назначен первый финальный матч между московским «Динамо» и «СКА-Нефтяником» из Хабаровска, но 18 марта его проведение перенесли на неопределенный срок. А вот матч за третье место отменили по обоюдной просьбе его участников из архангельского «Водника» и красноярского «Енисея». Победой сборной России завершился юниорский чемпионат мира в Швеции, любопытный тем, что вместе с командами чемпионов, хозяев соревнований и Финляндии выступала сборная Европы. Она заменила отказавшихся норвежцев, а состав ее был собран из игроков Англии, Германии, Голландии, Украины и Казахстана. Последний в единственном числе отказался от взрослого ЧМ в Иркутске, впоследствии перенесенного на октябрь.

16 марта «Синтез-УОР» выиграл у главного своего конкурента волгоградского «Спартака-2» со счетом 10:8. Фото spartak-volgograd.com

Пока не отменяли соревнований в водном поло. В эти дни в Волгограде, пусть и без зрителей, проходит групповой этап команд высшей лиги. 16 марта «Синтез-УОР» выиграл у главного своего конкурента волгоградского «Спартака-2» со счетом 10:8. Не стали сниматься с турнира и бесстрашные гости — команда РЦОП из Минска. Не объявляла о своем снятии и казахстанская «Астана», у которой на 28 и 29 марта назначены матчи в Астрахани. Как говорится, солнце, воздух и вода, в меру хлорированная, наши лучшие друзья. А вот волгоградские матчи 7—8 апреля между местным «Спартаком» и «Синтезом» перенесены на неопределенный срок, как и весь 13-й тур Суперлиги.

Кстати, говоря о пандемии и поголовной отмене соревнований, мы не обращаем внимания на африканский континент. Продолжают играть и в Северной Африке (Алжир, Египет, Марокко) и в Центральной (Камерун, Нигерия). Пока что там не отказались даже от международных контактов, проведя в марте матчи четвертьфинала Кубка конфедераций и перенеся его полуфиналы с апреля на май.

Кстати, они играют на радость не только своим фанатам, но и букмекерским конторам, где опустели различные линии, поскольку просто не на что ставить. Таким образом, коронавирус поможет расширить кругозор азартных болельщиков, которым придется ставить вместо мадридского «Реала» на «Реал» из Бамако (Мали), голландского «Аякса» — «Аякс» из Кейптауна, ЮАР, шотландского «Рейнджерс» — «Энугу Рейнджерс» из Нигерии.

В мире коронавирус, в Екатеринбурге «апокалипсис», в Крыму все спокойно

Пока мир ставит спортивную жизнь на паузу, в Екатеринбурге стартовал мужской турнир претендентов на шахматную корону. Туда приехали француз Вашье-Лаграв, голландец Гири, американец Каруана, сразу два (!) китайца Дин Лижэнь и Ван Хао и три россиянина — Алексеенко, Грищук и Непомнящий. Первый ход в матче Вашье-Лаграва и Каруаны делал не кто-нибудь, а российский футболист и несостоявшийся депутат Мосгордумы Дмитрий Булыкин. Складывается впечатление, что в Екатеринбурге не страшен коронавирус, поскольку уже близок апокалипсис.

Пока мир ставит спортивную жизнь на паузу, в Екатеринбурге стартовал мужской турнир претендентов на шахматную корону. Фото Галины Соловьевой / oblgazeta.ru

В России не остановился волейбол, здесь мы поздравим женское «Динамо-Казань» с очередной победой, а вот запланированные на 21 и 22 марта игры мужской Высшей лиги А между «Академией-Казань» и белгородским «Технологом» будут отложены на неопределенный срок.

Между тем ситуация с чемпионатами по командным видам спорта явственно обозначила приоритеты в видах спорта. Как бы не обозначали значимость, допустим, КХЛ или Единой лиги ВТБ, но именно оттуда первыми сбежали иностранные участники. В хоккее это, как известно, «Йокерит» и «Барыс» — при том, что чемпионаты Казахстана по хоккею и футболу продолжались. Казахи одними из самых первых отказались от проведения у себя квалификационного турнира по водному поло, испугавшись приезда сборной Китая, еще в то время, когда все опасения были связаны с китайским фактором.

Белорусы играют во все командные игры. К примеру, там близки к завершению сезона и в хоккее. Минское «Динамо» давно это сделало, не попав в плей-офф КХЛ, а вот четыре местные команды бьются в полуфинале чемпионата страны. К примеру, гродненский «Неман» опровергает поговорку, согласно которой «трус не играет в хоккей», поскольку ворота местной команды защищает голкипер по имени Виталий Трус, кстати, играющий в одном составе с тремя финнами.

Продолжают играть в Турции, причем турки даже заявляли о своей готовности стать единственным хозяином футбольного Евро-2020.

Все спокойно и по другую сторону Черного моря. Непризнание Крыма как части России позволяет местным функционерам спокойно проводить чемпионат полуострова, независимо от запретов РФС. Здесь и ФК «Евпатория» с Амиром Натхо и экс-нижнекамцем Ильсуром Самигуллиным, чемпионом России среди ДЮСШ в составе «Рубина-1991», и его товарищ по чемпионскому составу Артур Айметдинов, защищающий сейчас цвета симферопольской «Таврии», наконец, ФК «Севастополь», где гендиром работает Валерий Чалый, и зеленодолец Алексей Курзенев, выступающий за команду из Феодосии.

Непризнание Крыма как части России позволяет местным функционерам спокойно проводить чемпионат полуострова, независимо от запретов РФС. Фото vk.com/fcevpatoriya

Наконец, есть одна страна, где уже возобновился чемпионат. Это Япония, где 17 февраля приостановили чемпионат страны по баскетболу, а сейчас продолжили.

