В Казани прошел самый короткий за свою историю фестиваль L’arte del arco

Как пандемия коронавируса сократила крупнейшее культурное событие музыкальной жизни Татарстана с недели до одного дня

Фото: Илья Репин

VIII Международный музыкальный фестиваль L’arte del arco в Татарстане анонсировался как самый масштабный. Художественный руководитель фестиваля ­— главный дирижер Казанского камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов — заранее сообщил, что республику посетят девять самых ярких звезд мировой скрипичной музыки. Однако обстоятельства оказались выше возможностей организаторов — фестиваль из-за коронавируса свелся к одному дню.

«Чудо, что концерт состоялся», или Кто успел, тот сыграл

В день открытия, 16 марта, сомнения в том, что фестиваль состоится, преследовали с самого утра. Пресс-служба оркестра La Primavera сообщила, что открытию быть, несмотря на введенный в пятницу в республике особый санитарно-эпидемиологический режим. Однако сообщалось, что Развана Стойки из Румынии и Кристин Раух из Германии на фестивале не будет. Стойка находится на карантине, а Раух — в закрытой стране...

— Больше всего повезло Артуру Кагановскому. Он отыграл свой концерт 28 февраля, еще до начала фестиваля, и спокойно уехал, — шутит Рустем Абязов. — Но такого еще не было. Мы работали в разных сложных условиях, а таких глобальных изменений еще не было. Я считаю чудом, что нам удалось отыграть хотя бы один концерт, в день открытия, — с грустью добавляет маэстро.



Фестивальная неделя уложилась в один день

Руководитель фестиваля сообщил, что из девяти заявленных звезд приехали только двое. Зато какие! Именно Тим Клипхаус из Нидерландов и Шломо Минц открыли фестиваль. Российских музыкантов успели предупредить об отмене концертов, зарубежных просто не выпустили из стран или они сами напуганы пандемией. Приехала только немецкая скрипачка Иоханна Рериг, но ей, как выразился Абязов, «придется несолоно хлебавши уехать», поскольку ее выступление по программе стояло на сегодня, 17 марта... Об отмене всех концертов фестиваля стало известно только в день открытия. Таким образом, фестивальная неделя уложилась в один день.

«Если закроют границы, поеду на Арбат!»

Если об отмене концертов в Нижнекамске и Набережных Челнах стало известно еще в пятницу, когда в республике был объявлен особый режим, то на Казань слушатели до последнего возлагали большие надежды, которые рухнули буквально за час до начала. К слову, продажа билетов также была приостановлена, поэтому и зал во время выступления мировых звезд был непривычно полупустым.

— Вся эта ситуация вызывает у меня самые неприятные чувства, — посетовал за кулисами израильский скрипач-виртуоз Шломо Минц. — У меня отменен практически весь сезон, а ведь я — очень востребован по всему миру... Распускаются спортивные команды и оркестры. Я очень надеюсь, что все закончится уже через месяц и будет изобретена вакцина от вируса. Тем не менее я рад быть в Казани!

В первом выступлении на сцену вышел Шломо Минц со своей знаменитой скрипкой Страдивари

Музыкант родился в России и покинул ее 60 лет назад. На вопрос, что он будет делать, если наша страна закроет границы из-за эпидемии и он не успеет уехать, ответил, что с радостью повидает малую родину — московский Арбат.

Из-за всех изменений была переработана и программа концерта открытия. В первом выступлении на сцену вышел Шломо Минц со своей знаменитой скрипкой Страдивари, изготовленной в середине XVII века. Первое, что прозвучало на концерте — Seascapes («Морские пейзажи») современного американско-мальтийского композитора Алексея Шора. За ними последовали произведения Пабло Сарасате: «Баскское каприччио» в оркестровке Рустема Абязова и Концертная фантазия на тему оперы Жоржа Бизе «Кармен». Именно последнее исполнение вызвало бурю восторгов. Такую «Кармен» казанцам слушать не доводилось, ведь в мелодии об истории знойной испанки явно прослушивались еврейские нотки, неистово-атакующие слух и протяжно-доверительно успокаивающие...

Скрипка-балалайка и джазовый Вивальди

Пожалуй, самым веселым до хулиганства в вечер открытия фестиваля L’arte del arco был голландец Тим Клипхаус. Молодой и непосредственный, он сначала продемонстрировал, как в Европе теперь здороваются — прикосновением локтей или ступней, а затем заявил, что приехал в Россию, потому что она еще открыта для концертов, а Нидерланды — уже нет. После заявил, что, несмотря на карантин, людям просто необходимо собираться вместе. И чтобы слушать музыку, и чтобы вместе ее играть.

Тим Клипхаус — не только прославленный джазовый скрипач, но и композитор и аранжировщик

Нужно отметить, что Тим Клипхаус — не только прославленный джазовый скрипач, но и композитор и аранжировщик. Слушатели смогли оценить его во всех ипостасях во время эксперимента с «Временами года» Антонио Вивальди. Для «затравки» оркестр Рустема Абязова представил по одной пьесе из частей «Лето» и «Весна» в классическом исполнении, а затем их же продемонстрировал голландец. Честно сказать — если бы аранжировщик не потрудился вставлять время от времени цитаты оригинальных тем Вивальди, признать в них «Времена года» было очень сложно. Но можно. То, что Клипхаус отменный джазмен, продемонстрировало его исполнение знаменитого «Каравана» Дюка Элингтона. Причем некоторые места из этого золотого джазового стандарта музыкант исполнил, играя на скрипке, как на балалайке...

Как и предполагалось, музыканты на открытии-закрытии «оторвались по полной». Клипхаус дважды выходил на бис, а зал провожал любимый оркестр La Primavera, маэстро Абязова и приглашенных им гостей стоя. Безусловно, перенести фестиваль на более поздние сроки, как это сделано со всеми концертами марта — апреля этого года, не получится — у фестиваля свои даты. Но можно с уверенностью сказать, что в будущем году он «возьмет свое» после двухлетнего ожидания.



1 / 23 Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин