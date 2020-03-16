Александр Славутский после приезда из Марселя: «От театра Качалова вреда никому не будет»

Главреж объяснил, почему не отменил спектакли и не закрыл артистов на карантин

Фото: Максим Платонов

В отличие от артистов оперного театра, которые, вернувшись из гастрольного тура в Нидерланды, дружно ушли на карантин, побывавшие во Франции качаловцы продолжают работать. Между тем, по нашей информации, среди них есть заболевшие. Главреж Александр Славутский и руководитель республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса, вице-премьер Лейла Фазлеева призывают не сеять панику.

«Отменить спектакли театра, на которые проданы билеты? Для чего?»

В начале марта, когда коронавирус победно шествовал по Европе, Казанский академический русский большой драматический театр выехал во Францию, где открыл XXV юбилейный фестиваль русского искусства в Марселе. Как сообщает пресс-служба театра, в зале был аншлаг, а среди зрителей «преобладала франкоговорящая публика». Вернулись артисты 9 марта — и на следующий же день вышли к зрителям и приступили к репетициям.

По данным источников «Реального времени», два артиста из труппы по приезде в Казань заболели и были доставлены в инфекционную больницу. Один из них даже отыграл спектакль с температурой. Но через пресс-службу Минздрава РТ руководство инфекционной больницы отказалось комментировать ситуацию.

В самом Качаловском театре не видят причины прекращать выступления артистов, побывавших в Европе, где свирепствует COVID-19.

— Нам повезло, мы успели вернуться до того, как Францию закрыли, до того, как нашим правительством были объявлены меры по борьбе с коронавирусом. Прошли тепловизоры в аэропорту. Я считаю, что все идет нормально, мы следим за этим, — заявил «Реальному времени» главный режиссер театра Александр Славутский, выезжавший в Марсель вместе с труппой.

— По нашей информации, у вас болеют два артиста?

— Нет, неправильная информация.

— Инкубационный период при заражении коронавирусом длится 2 недели, а вы уже на следующий день давали спектакли.

— Вот вы специалисты в области медицины, а мы вроде как темные люди, неграмотные! Мы все меры, которые требует от нас правительство, приняли, мы все сделали, что делают другие театры. У нас в зрительном зале работают четыре рециркулятора воздуха, которые убивают все микробы, у нас есть санитайзеры для рук, за время спектакля у нас три раза протирают все ручки, полки и другие поверхности. Мерим температуру сотрудникам. Если кто-то заболеет — значит, заболеет. Посмотрим. Но пока ничего нет. У кого-то сопли были, но это мелочи. Ни у кого нет никаких признаков коронавируса. Думаю, что все обойдется. Мы прилетели 9 марта — посчитайте, сколько дней прошло. А сейчас вообще правительство хочет сократить срок карантина. Инкубационный период — вообще 5—6 дней. Это уже для страховки сделано. Правильно сделано, надо страховаться.

— Тем не менее оперный театр ушел на карантин.

— Не забывайте разницу между нами и оперным театром. Во-первых, у нас небольшой зал — 500 мест, во-вторых, они приехали из Нидерландов, здесь у них никакого репертуара нет. Они могут не работать, потому что у них нет проката, а у нас проданные спектакли — для чего мы должны вдруг ни с того ни с сего бездельничать? Сегодня удобно — можно уехать за рубеж, вернуться и еще на две недели отпуск себе сделать… Я думаю, от театра Качалова вреда никому не будет. Люди приходят к нам, никто не боится. Смотрите, что делается: в торговые центры, на рынки, в кафе люди ходят, общаются. У нас меньше общаются, чем там… У нас внимательно смотрят, чтобы не было зрителей чихающих, больных. У нас администратор этим занимается. Я не вижу никакой опасности. Во мне можете не сомневаться. Пока я жив — наши зрители и артисты будут здоровы. Паника — очень нехорошая, страшная вещь. Отменить спектакли театра, на которые проданы билеты, для чего? Чтоб началась паника в городе? Наш театр — один из самых посещаемых театров. Я считаю, что это политически неправильно будет. Нужно создать условия, чтобы наша деятельность продолжалась.

Тем не менее Славутский отметил, что коронавирус внес свои поправки в жизнь театра. Так, отменили гастроли в Сочи и Москву, где качаловцы должны были показать свои работы в рамках празднования 100-летия ТАССР, а также в Китай. В Пекин труппа планировала отправиться в конце июля — начале августа, а отправить реквизит и того раньше — за три месяца до гастролей.

«У нас все было подписано, но мы только не успели проплатить. МИД прислал рекомендательное письмо, что нужно подождать, мы приняли это как руководство к действию. Мы же не знаем, как все будет развиваться!» — заявил Славутский.

Обе труппы — под контролем

Призвала не сеять панику и руководитель республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса, вице-премьер Лейла Фазлеева. Корреспонденту «Реального времени» она пояснила, что русский драмтеатр вернулся в столицу Татарстана до того, как было ограничено авиасообщение с семью европейскими странами и объявлен карантин.

«Не переживайте, с ними все в порядке. Медицинское наблюдение ведется. Мы каждый день проверяем, ни одного человека не бросаем», — заявила вице-премьер.

А после уже письменно добавила:

— Все вопросы по состоянию здоровья обеих трупп на жестком контроле Минздрава и Роспотребнадзора РТ. Труппа оперного театра на карантине, работает другой состав. Надо отметить, что население проявляет активность: в случае возвращения сами информируют РПН о приезде из-за рубежа, принимают решение о самоизоляции. Это очень ответственное поведение. Спасибо огромное всем. Семь стран на данный момент являются ключевыми в работе, но список может измениться каждый день, поэтому всех прибывших просим принять решение о самоизоляции.

Также Фазлеева отметила, что в казанском аэропорту есть достаточное количество тепловизоров, сейчас через них проходят прилетевшие из стран, где объявлен карантин. По мере увеличения списка «закрытых» государств пассажиров и этих рейсов будут направлять на проверку температуры тела.

Из 25 спектаклей показали только 11

Между тем, как стало известно «Реальному времени», сегодня 110 артистов и музыкантов Театра оперы и балета им. М. Джалиля, досрочно вернувшихся из гастрольного тура по Нидерландам, не вышли на работу. Сразу по прибытии в Казань они ушли на двухнедельный карантин, который проводят дома.

Как рассказала изданию пресс-секретарь ТАГТОиБ им. М. Джалиля Елена Остроумова, по прилете руководство театра позвонило на горячую линию, где было сказано, что меры по соблюдению карантина носят рекомендательный характер и не влекут уголовной ответственности. Тем не менее путешественники предпочли не рисковать и отсидеться дома.

Гастроли оперного должны были продлиться с 28 февраля по 28 марта, в Нидерланды везли 25 спектаклей, из которых показали только 11. В связи с эпидемией COVID-19 театру пришлось прервать выступления.

По словам Остроумовой, сам театр работает в штатном режиме, на сцене сейчас идут балетные спектакли.