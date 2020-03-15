Автонеделя: коронавирус закрывает заводы, автосалоны и «Формулу-1»

Обзор событий автомобильного рынка от «Реального времени»

Уходящая неделя запомнилась обилием событий, связанных со стремительно распространяющейся по всему миру эпидемией коронавируса. Карантинные меры захватывают все новые страны и становятся все жестче, не обошли они стороной и автомобильный рынок. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Закрытие заводов в Италии, падение рынка в Китае



Так, в Италии — центре эпидемии в Европе — закрылись несколько автомобильных производств. Fiat остановил работу на четырех своих предприятиях, в рабочих помещениях и зонах отдыха проводится дезинфекция, а сотрудников офисов переводят на удаленную систему работы. Аналогичное решение приняли руководители компании Lamborghini, прервавшие работу завода до 25 марта. Также до 4 апреля закрылись автосалоны крупнейшего дилера Autotorino.

Между тем в Китае, где и зародилась эпидемия, автомобильный рынок в феврале рухнул на 82% — за месяц продано 240 тысяч машин. Как сообщает «Автостат», коронавирус нарушил нормальный рабочий ритм в отрасли и парализовал потребительский спрос. По итогам первых двух месяцев 2020 года китайский авторынок сократился на 43,6% до 1 млн 831 тыс. машин.

Руководители компании Lamborghini прервали работу завода до 25 марта. Фото topgearrussia.ru

Перенос автосалонов и «Формулы-1»

Вслед за отмененными из-за эпидемии автосалонами в Пекине и Женеве не состоится в назначенные сроки и автосалон в Нью-Йорке. Впрочем, в случае с американским мероприятием речь пока не идет о полной отмене — организаторы перенесли дату начала с 10 апреля на 28 августа в надежде на то, что к концу лета ситуация улучшится.

В эти же даты — с 26 августа по 6 сентября — должен был состояться и Московский автосалон, но и он рискует пасть жертвой глобальной пандемии. Впрочем, по словам директора выставки Петра Тутарашвили, в числе причин возможной отмены также падение российского авторынка. Решение о проведении Московского автосалона должно быть принято до конца весны.

Страдает от коронавируса и главная гоночная серия на планете — старт сезона «Формулы-1» откладывается. Первая гонка должна была состояться в Австралии в эти выходные, но в итоге она была отменена незадолго до старта первых заездов. Следом руководство «Формулы-1» заявило о переносе этапов в Бахрейне и Вьетнаме вдобавок к отмененному еще раньше Гран-при Китая. Сейчас ожидается, что сезон стартует в конце мая, однако, по заявлениям промоутеров, планы будут зависеть от ситуации с коронавирусом.

Первая гонка должна была состояться в Австралии в эти выходные, но в итоге она была отменена незадолго до старта первых заездов. Фото formula1.com

Распродажа от Ford и успехи Tesla

Ушедший с рынка российских легковых автомобилей Ford начинает распродавать имущество с закрытых автозаводов. Как сообщает «Интерфакс», компания заключила договор на реализацию движимого имущества автомобильных заводов Ford во Всеволожске, Набережных Челнах и Елабуге. На 27 марта назначены торги по первым 11 лотам, в которые включены автомобильные подъемники, сварочный робот, передвижная погрузочная эстакада, ключи, отвертки, пресс для пробивки накладного лобового стекла, прицепные тележки. Стоимость лотов варьируется от 20 тыс. до 4,2 млн рублей. Общая стоимость составляет 9,2 млн рублей.

Сокращает издержки Ford и в остальной Европе. Глава европейского подразделения Стюарт Роули заявил, что компания закроет большое количество дилерских центров и сделает больший акцент на онлайн-продажах авто. Точного количества закрываемых салонов топ-менеджер не назвал, но, по оценкам экспертов, только в Великобритании компания может сократить 180 из 400 точек продаж.

Зато другая американская компания — Tesla — рапортует о достигнутых успехах и грядущем расширении производства. На неделе с конвейера калифорнийского завода сошел «паркетник» Model Y, ставший миллионным произведенным автомобилем марки.

С конвейера калифорнийского завода сошел «паркетник» Model Y, ставший миллионным произведенным автомобилем марки. Фото twitter.com/elonmusk

Сейчас у «Теслы» есть заводы в США, Нидерландах и Шанхае, скоро к ним присоединится предприятие в Берлине, после чего суммарная мощность всех производственных площадок превысит 1 млн машин в год. При этом компания планирует дальнейшее расширение — глава Tesla Илон Маск рассказал в «Твиттере» о том, что сейчас ведутся поиски площадки в США для нового завода, где будет производиться пикап Cybertruck.

Впрочем, и Tesla не избежала влияния коронавируса — в целях безопасности компания отозвала из Германии со строящегося завода в Берлине 30 своих сотрудников.