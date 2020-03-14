Лидеры «Салавата» празднуют выход в четвертьфинал, а Загитова призывает вспомнить героев

Instagram-обзор звезд российского спорта

В условиях масштабного «секвестра» мирового спортивного сезона из-за пандемии коронавируса спортсменам сложно сохранять бодрость духа и хорошее настроение. Похоже, уходящая неделя стала переломной и для российского спорта, где тоже начали принимать волевые решения либо о проведении мероприятий без зрителей, либо об их переносе. Подробнее о тем не менее оптимистичных буднях наших атлетов в период большой неопределенности — в традиционном недельном обзоре инстаграм-страниц от «Реального времени».

Кровожадный Хартикайнен троллит «Авангард», усугубляя и так не идеальную фигуру

Заядлый рыболов и охотник Теему Хартикайнен давно зарекомендовал себя как плотоядный тролль. В марте прошлого года, когда «Салавату» удалось выбить из Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург», он намекнул на поверженных соперников демонстрацией убитых лис. Демонстрировал финн с широкой довольной улыбкой в своем Instagram и убитых лосей, а также рыб различных размеров.

На этот же раз после победы над «Авангардом» в первом раунде Кубка Гагарина нападающий «СЮ» решил ограничиться чуть менее кровожадным, но не менее провокационным фото, где он поедает куриные крылышки в панировке и запивает их пивом.

Напомним, символом балашихинского клуба является ястреб, а среди болельщиков других команд команду принято отождествлять с менее опасными птицами («цыплята», «курицы» и т.п.).

Впрочем, судя по внешнему виду Хартикайнена, вместо такого калорийного ужина ему стоило заняться интенсивной тренировкой. Кажется, финну пора переключаться на охоту в пределах хоккейной коробки — впереди казанский «Ак Барс», с которым, похоже, придется играть без болельщиков.

Бурмистров летит доказывать «Ак Барсу»

Другой уфимец, воспитанник казанского «Ак Барса» Александр Бурмистров, решил отметить выход в четвертьфинал Кубка Гагарина менее агрессивным постом, заменив провокацию на юмор.

Центральный нападающий просто выложил красиво пойманный кадр, где он парит надо льдом «Уфа-Арены».

«Влетаю в следующий раунд», — подписал Бурый свой пост. Александр явно заряжен уже сегодня: в следующем раунде ему предстоит доказывать свою состоятельность на льду родной команды.

Загитова прививает патриотизм

Алина Загитова вне спортивной карьеры занимается тем, что выжимает все, что можно, из былых успехов на льду. В основном это рекламные кампании, на которые Алина подписалась еще будучи действующей фигуристкой.

Однако среди прочего информационного спама и product placement появился у экс-фигуристки и один полезный пост под названием «А ты чей правнук?». Здесь Алина сначала демонстрирует свои способности на льду, а потом представляет фото со своим прадедом, участвовавшим в Великой Отечественной войне.

«Правнуки победителей. Присылай свою историю и участвуй в конкурсе», — подписала Загитова пост.

Тарасов хвастается семейной идиллией. Перед кем?

Уходящая неделя ознаменовалась, конечно же, и празднованием Международного женского дня. Спортсмены в стороне не остались.

Бывший супруг Ольги Бузовой и нынешний полузащитник «Рубина» познакомил подписчиков со своей новой семейной идиллией. Сначала он продемонстрировал недавно родившуюся дочку.

«Ровно месяц назад она появилась на свет, и я теперь многодетный папуля. Спасибо любимая @kostenko.94, я очень счастлив, и ты знаешь, как я от этого кайфую», — подписал Тарасов эту публикацию.

А уже на 8 Марта Тарасов выложил фото с той же домашней фотосессии, на которой он с гипсом на ноге сидит бок о бок с Анастасией Тарасовой, держащей в руках не меньше сотни разноцветных тюльпанов.

Дзюба с пуделями поздравляет женщин

А вот действующий футболист сборной России Артем Дзюба решил поздравить прекрасную половину человечества без женщин в кадре, но с маленьким любвеобильным песиком породы пудель миниатюрный.

«Мне кажется, это один из самых крутых праздников, что есть в мире, поэтому счастья всем, улыбок и прекрасного весеннего настроения», — подытожил свое теплое поздравление форвард «Зенита».