Земли КВЗ в Адмиралтейке уценили вдвое

Источники назвали основным претендентом на покупку «Унистрой», но тот не торопится подавать заявку на торги

Выставленные на продажу 19,9 га производственных земель Казанского вертолетного завода ожидаемо упали в цене. После первых несостоявшихся торгов дочка «Ростеха», реализующая непрофильные активы «РТ-Капитал», снизила цену отсечения: со вчерашнего дня она составила 964 млн рублей (или 50% от стартовой цены) против прежних 1,9 млрд. Наиболее вероятным претендентом на покупку источники, знакомые с ситуацией, назвали «Унистрой». В самой компании заявили «Реальному времени», что рады понижению цены, но подавать заявку на торги пока не собираются.

«РТ-Капитал» скинул цену

После зимнего затишья в продажах непрофильных активов татарстанской оборонки «РТ-Капитал» взялся оживлять намертво застывший к ним интерес. Агент по продаже начал снижать заявленные цены, и первыми подвергли уценке 19,9 га земель Казанского вертолетного завода. Как стало известно «Реальному времени», «РТ-Капитал» по согласованию с собственником «срезал» цену отсечения. То есть той, по которой фактически заключаются сделки с единственным участником, когда на торгах нет конкурентов. При таком раскладе потенциальный покупатель ждет момента, когда цена опустится максимально низко.

Изначально участки предлагали выкупить за 1,9 млрд рублей. Как видно из опубликованного предложения, сейчас цена составляет 964,3 млн рублей, или 50% от стартовой цены. До этого цена отсечения составляла 1,44 млрд рублей, или 75% от начальной (последняя осталась и будет оставаться неизменной на протяжении всего цикла торгов как верхний потолок продаж, — прим. ред.). «В первом ценовом предложении цена отсечения составляла 75% от стартовой цены, а сейчас — 50%», — подтвердили в «РТ-Капитал».

Таким образом, за два с половиной месяца экспозиции выставленного участка «РТ-Капитал» сбросило цену продажи сразу примерно на 500 млн рублей, или на 25% от стартовой цены. Заявки от претендентов принимаются до 20 мая, а сами торги назначены на 22 мая.

Впервые бывшие производственные земли Казанского вертолетного завода, находящиеся в Кировском районе Казани, были выставлены на торги в конце декабря прошлого года

Несостоявшиеся торги

Напомним, впервые бывшие производственные земли Казанского вертолетного завода, находящиеся в Кировском районе Казани, были выставлены на торги в конце декабря прошлого года. Как следовало из официального сообщения «РТ-Капитал», на аукцион выставлялось восемь земельных участков с разными кадастровыми номерами, но образующих единую территорию в 19,9 га. Стартовая цена была определена в размере в 1,9 млрд рублей, или примерно в 1 млн рублей в пересчете на сотку. Тогда казанские застройщики в один голос заявили, что начальная цена завышена как минимум вдвое, и заявили о неготовности принимать участие в торгах. «Наверно, прямо в лоб ее не продать. Не знаю таких игроков, которые могли бы пойти и сразу за 2 млрд рублей купить», — говорил ранее известный девелопер и депутат Казгордумы Эмиль Хуснутдинов. Однако в «РТ-Капитал» не соглашались с мнением татарстанских девелоперов и считали цену рыночной.

Более того, организаторы торгов не стали разбивать актив на части и выставили единым лотом, создав дополнительные трудности потенциальному покупателю. Ведь будущему победителю предстояло выложить как минимум 1,44 млрд рублей, если бы торги опустились до нижней границы. Как и ожидалось, ни одной заявки не поступило, и первые торги были признаны несостоявшимися. Тогда в «РТ-Капитал» объясняли, что предвидели подобный вариант событий, пообещав пересмотреть цену продажи.

Цена отсечения: чего боятся претенденты

Ко второму раунду торгов «РТ-Капитал» выставил новое предложение, обрезав цену отсечения до 964 млн рублей, но сохранил стартовую цену в 1,9 млрд рублей. Впрочем, последняя цена не имеет значения, если на торгах нет конкурентов. «Если вы будете единственным участником, то есть не с кем будет торговаться, то в соответствии с правилами конкурсной документации, договор заключается по цене отсечения в 964 млн рублей. Если в течение 15 минут никто не предлагает свою цену, через определенное время будет предложена новая цена с шагом понижения и так далее. Но для единственного участника это реальная возможность приобрести актив», — пояснили в «РТ-Капитал».

Для чего на торгах предлагаются две цены с разницей в 50%? Почему продавец «играет» с минимальной ценой, оставляя неизменной начальную? И по какой цене на практике заключаются реальные сделки?



Глава казанского офиса «Российского аукционного дома» Леван Шакая пояснил «Реальному времени» «механику» торгов. По его словам, в данном случае «РТ-Капитал» выбрал популярный способ — публичные торги, во время которых продавец может в зависимости от спроса регулировать цену продажи путем изменения цены отсечения.

«Так все делают — рекламируют цену отсечения. Ее снижают для того, чтобы привлечь максимальное количество интересантов. Ведь претенденты ориентируются не на стартовую цену, а именно на цену отсечения. И чем она становится ниже, тем «опаснее» для заинтересованного покупателя. Ведь желающих ее купить по минимальной цене будет много, поэтому претенденту лучше торопиться и решиться на покупку после трех или пяти шагов снижения», — говорит он. — В этом смысле публичный аукцион проходит по голландской методике. И если есть реальные участники, то, дойдя до цены отсечения, торги обязательно пойдут вверх, пока не выявится победитель, предложивший максимальную цену».



«Унистрой»: заявку пока подавать не будем

Одним из наиболее заинтересованных претендентов считается казанская девелоперская компания «Унистрой», рассказали источники на казанском рынке недвижимости. В «Унистрое» ответили, что участок, выставляемый на торги «РТ-Капитал», безусловно, интересен. Тем более земли под комплексную застройку в Казани фактически уже не осталось. Но цена на старте была слишком высока. Однако от каких-либо конкретных комментариев по поводу предстоящего аукциона в СК «Унистрой» воздержались.

Остальные участники казанского рынка высказали неготовность к участию в новых торгах. «Мы не интересуемся этим участком», — сообщила в частности коммерческий директор «Камастройинвест» Антонина Дарчинова. Аналогично ответили и другие застройщики.



Павел Кострикин: «Снижение цены просчитано тем, кто хотел покупать»

«Я думаю, что снижение цены почти в два раза может вызвать интерес, но только у тех, кто давно принял решение выходить на рынок», — говорит партнер компании-застройщика коттеджного поселка «Примавера» Павел Кострикин.

— Я не исключаю, что это снижение цены в какой-то мере просчитано тем, кто хотел покупать. Но само по себе снижение как фактор, скорее всего, не сработает, потому что такие суммы — миллиард или два миллиарда — они на дороге «не валяются». Подобные (сделки) планируют заранее, а не спонтанно — увидел и захотел купить. Ну конечно, так не бывает. И если это было запланировано и у кого-то есть конкретный интерес, то да, снижение цены приведет к покупке. А так — нет. И, тем более, месяц-два — мало времени для подготовки сделки, — считает он.

«Нет объекта, который нельзя продать. Есть цена, которая не устраивает покупателя. Если и сейчас не будет желающих, то и цену отсечения будут снижать дальше, — прогнозирует Леван Шакая. — Все зависит от того, как быстро они хотят получить деньги и какую сумму. Если они готовы ждать, то, конечно, будут готовы понизить лишь на 10%. Но тут нужно учитывать: если стартовая цена — рыночная, и ее опустили на 50%, то это здорово. А если изначально завысили в три раза и теперь снизили на 50%, то будут еще долго-долго продавать», — полагает он.

