Главврач клиники «Корд» продает старейшую в Казани студию ЕМS-тренировок

Антон Демидов объяснил продажу бизнеса в «Корстоне» семейными обстоятельствами

Как стало известно «Реальному времени», собственник казанского клуба персональных ЕМS-тренировок X2 FIT (и главврач офтальмологической клиники «Корд») Антон Демидов выставил на открытую продажу свой фитнес-центр. Бизнес продается под ключ за 3 миллиона рублей — вместе с дизайнерской мебелью, оборудованием и клиентской базой. Не один год X2 FIT слывет одним из самых дорогих ЕМS-залов города, год фитнеса клиентам здесь в среднем обходился в 130 тысяч рублей. Опрошенные «Реальным временем» эксперты признают, что у подобных клубов даже в кризис хорошие перспективы, но добавляют, что пик моды на этот формат уже прошел.

Зачем врач-офтальмолог открыл элитный фитнес в Казани?

Клуб ЕМS-тренировок X2 FIT работает в бизнес-центре казанского «Корстона» с 2016 года и считается одним из старейших и самых дорогих подобных залов города. Разовое, пробное, посещение зала обычно обходится в две тысячи рублей, а абонемент на 50 тренировок — уже порядка 65 тысяч рублей. Исходя из расчета 3-4 тренировки в неделю, условная цена такого фитнеса за год — 130 тысяч рублей. И это однозначно одних из самых высоких ценников среди фитнес-клубов данного формата по Казани. Согласно недавнему исследованию «Реального времени», средняя цена подобного рода услуг в городе держится на уровне 100 тысяч.

Основная масса клиентов — женщины за 30 со средним достатком. В клубе дизайнерские интерьеры, недешевая мебель, индивидуальные залы для занятий и душевые, релакс-зоны, свои прачечная и гостевая кухня. Есть страница в Instagram и сайт-одностраничник в Сети. Готовый бизнес выставлен на продажу за 3,2 млн рублей.

Представившись покупателем, корреспондент «Реального времени» связался с собственником клуба — известным в Казани врачом-офтальмологом, главврачом клиники «Корд» Антоном Демидовым. Владелец пояснил, что продает клуб по семейным обстоятельствам, уточнив, что на основном месте работы перед ним стоят более серьезные задачи.

С 2017 года студия со всем оборудованием зарегистрирована на ИП Антона Владимировича Демидова, через которое он и арендует помещение в 200 «квадратов» на третьем этаже бизнес-центра «Корстон» (по ставке в районе 170 тысяч рублей в месяц).

Успешный клуб с большой текучкой персонала

В стоимость сделки входит спортивное оборудование — три тренажера EMS с полным набором костюмов всех размеров (средняя цена новых колеблется в пределах 350—500 тысяч), кардио- и многофункциональные тренажеры, массажные кушетки, штанги, гантели и даже перчатки для бокса. Помещение, по словам владельца, оборудовано не только сигнализацией, но и видеонаблюдением, а также собственной системой учета с онлайн-доступом для сотрудников и клиентов. Помимо этого, в объявлении в качестве преимуществ указан укомплектованный и обученный штат персонала, который в теории сможет заниматься оказанием аналогичных услуг.

По словам сотрудников клуба, владелец пытается продать клуб не первый месяц, периодически устраивая просмотры потенциальным покупателям. Одна из клиенток студии рассказала о текучке кадров в X2 FIT из-за неудовлетворительного, по мнению сотрудников, уровня зарплат. По словам же Демидова, в случае продажи центра о персонале и клиентах он позаботится. Если покупатель захочет свернуть ЕМS-тренировки, то расторгнуть договоры со всеми клиентами он обязуется лично, как и решить вопросы со штатом. «Они у нас все очень лояльные, да и мы к ним относимся очень хорошо», — подчеркнул он.

Центр X2 FIT продолжает работу в штатном режиме. Фото yandex.ru

Как убедились корреспонденты «Реального времени», центр X2 FIT продолжает работу в штатном режиме. На рецепции новых клиентов встречают улыбчивые администраторы, подробно рассказывая о всех видах услуг. Примечательно, что этой весной центр начал проводить скидочную акцию — минус 20%, предлагая гостям абонементы на 50 тренировок за 52 тысячи рублей вместо 65, а пробную тренировку — и вовсе за 800 рублей. До этого большими скидками X2 FIT своих клиентов не радовал, а еще год назад примерная стоимость годового посещения центра, по подсчетам нашей аналитической службы, составляла порядка 95 тысяч рублей.



«Элитный фитнес и в кризис чувствует себя неплохо»

В целом больших потрясений на казанском рынке EMS за последний год не было. Тем не менее, по словам экспертов, «повальная мода» на этот вид тренировок осталась в прошлом, хотя его поклонников по-прежнему много. По данным исследования «Реального времени», за последний год в Казани открылось пять новых небольших ЕМS-клубов, впрочем, еще три — закрылись.

В их числе и другой казанский центр ЕМS в сегменте бизнес — франшиза Fit-n-Go на Абсалямова (экономзалов в ЕМS нет, из-за высокой стоимости оборудования разброс цен относительно небольшой, от сегмента премиум цены клубов бизнес-класса отличаются в среднем на 25 тысяч рублей). По мнению экспертов индустрии, студию могла подвести локация и высокая конкуренция — в конце прошлого года Fit-n-Go покинул Казань и, по информации головного офиса бренда, возвращаться пока не планирует.

По мнению экспертов индустрии, студию могла подвести локация и высокая конкуренция — в конце прошлого года Fit-n-Go покинул Казань. Фото partnerkin.com

Говорить о том, что EMS в тренде, не приходится, но те, кто уже завел свою лояльную клиентуру, по-прежнему неплохо работают, резюмирует основательница собственной студии функциональных тренировок Эльвира Ахметова. Согласен, что ситуация на рынке премиального фитнеса пока стабильная, и замгендиректора компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев.

— Элитный фитнес и в кризис чувствует себя неплохо, — подчеркнула в беседе с «Реальным временем» директор АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

С грамотным маркетингом перспективы продажи клуба эксперты назвали вполне радужными, хотя отметили, возможно, завышенную цену, объявленную Демидовым.