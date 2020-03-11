Новости общества

22:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Как толстый кот Виктор с Казанским котом встречался

18:55, 11.03.2020
Как толстый кот Виктор с Казанским котом встречался
Фото: Максим Платонов

Хозяин толстого кота-путешественника Виктора Михаил Галин вместе со своим знаменитым питомцем посетил улицу Баумана, в частности памятник Казанскому коту. Галин вместе с котом Виктором прибыли сегодня в Казань на поезде. В столице Татарстана они проведут три дня. В планах у молодого человека и его любимца посетить Музей чак-чака, остров-град Свияжск и «умный город» Иннополис. Встреча кота Виктора с Казанским котом — в фото- и видеорепортаже «Реального времени».

1/24
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Видео Камиля Исмаилова, фото Максима Платонова
Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров



Читайте также

Новости общества

22:07 МСК Все новости
Новости раздела