Хозяин толстого кота Виктора по приезде в Казань рассказал, как прошла первая поездка на поезде — видео

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Сегодня днем Михаил Галин, хозяин толстого кота Виктора, прибыл на поезде вместе со своим питомцем на центральный вокзал Казани.

Пушистый пассажир впервые путешествует на поезде.

«Сначала ему было очень волнительно, но потом понравилось. Точно лучше, чем его первое путешествие в самолете!» — сказал Галин.

Он отметил, что хотел давно посетить столицу Татарстана, город давно был в списке обязательного посещения, передает телеканал «ТНВ».

Напомним, Госкомитет Татарстана по туризму разработал особую программу визита в Татарстан для знаменитого кота Виктора, которого не пустили в самолет из-за избыточного веса.

