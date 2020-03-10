Толстый кот Виктор посетит в Казани Кремль, Музей чак-чака и памятник Коту Казанскому

Фото: Михаил Галин

Госкомитет Татарстана по туризму разработал особую программу визита в Татарстан для знаменитого кота Виктора, которого не пустили в самолет из-за избыточного веса.

«Знаменитый толстый кот Виктор и его хозяин Михаил Галин будут гостить в Казани с 11 по 13 марта, в татарстанскую столицу Виктор приедет поездом», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя комитета.

Для кота и его хозяина запланированы экскурсии по Казанскому кремлю, историческому центру города, посещение Музея чак-чака и знакомство с памятником Коту Казанскому. Кроме того, ему покажут остров-град Свияжск и «умный город» Иннополис.

В Казань кота Виктора и его хозяина еще в ноябре 2019 года пригласил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

