Леонид Слуцкий: «У «Крыльев» креативная группа атаки, матч понравится болельщикам»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о подготовке команды к матчу 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов».

— Почему сегодня решили провести тренировку на «Центральном» стадионе?

— Хотим попробовать новый газон. У нас очень сильно отличаются поля — на базе оно прошито искусственной ниткой, здесь полностью натуральное. Качество поля в этот промежуток времени играет ключевую роль. Газоны по картинке все кажутся идеальными, но на самом деле это не совсем так.

— Как оцените это поле?

— Мы посмотрели его, и визуально для нынешнего времени года оно находится в идеальном состоянии. Но чтобы понимать в деталях, по силе передач, по нагрузке на опорно-двигательный аппарат, мы уже сможем дать какие-то рекомендации главному агроному стадиона после тренировки.

— Насколько ключевым является для команды матч против «Крыльев Советов»?

— У нас и прошлая игра с «Тамбовом» была ключевая, потому что только три очка разницы. Понятно, что с «Крыльями» также важная. Когда ты встречаешься с прямыми конкурентами, очень важно набирать максимальное количество очков.

— Божович один из тех тренеров, которые работали еще до вашего отъезда в Европу. Что можете сказать о «Крыльях Советов»? Какого матча ждете?

— Божович такой тренер, который всегда дает много возможностей игрокам для импровизаций, широты маневра. Я думаю, что наш матч не станет исключением. У них крепкая и креативная группа атаки, куда входят Зиньковский, Попович, Радоньич. Поэтому матч по рисунку будет немного отличаться от той игры, которая была с «Тамбовом», и будет больше моментов с обеих сторон. Матч наверняка будет более открытый и понравится болельщикам.

— По составу есть какие-то изменения среди травмированных?

— Уремович теперь работает в общей группе, потому что перед игрой с «Тамбовом» он провел всего лишь одну тренировку. Сейчас он работает весь игровой цикл вместе со всеми. Это пока все изменения, которые произошли за неделю.

— Многих удивило, что вы вчера были на хоккее «Ак Барс» — «Нефтехимик», а не смотрели матч Кубка России «Спартак» — ЦСКА.

— Мы ходили вместе со всем тренерским штабом. Плюс я понимаю, что значит, когда команды между собой хорошо общаются. Я имел возможность посмотреть этот матч в записи, и мы не играем на этой недели ни с ЦСКА, ни со «Спартаком». У нас еще много времени для подготовки. Поэтому я посчитал нужным, что поддержка «Ак Барса» более важна в данный момент.

— Как вам атмосфера на хоккее?

— Шикарная атмосфера. Я не в первый раз на хоккейных матчах, я был в разных городах. Понятно, что Казань — один из ведущих регионов в плане развития хоккея. Сама команда и качество их игры, весь перформанс, организованный на трибунах, он высочайшего уровня.

— Что ждете от своего дебютного матча перед казанскими болельщиками?

— Пользуясь случаем, хочу пригласить жителей, и особенно жительниц, Казани на «Центральный» стадион 8 марта. Думаю, что у многих женщин еще не было празднований 8 марта на футболе. Поэтому, мужчины, даю вам бесплатный совет: дешево и сердито — подарите своим женщинам поход на стадион. А мы со своей стороны тоже попытаемся преподнести подарок и показать яркую и зрелищную игру, — передает слова Слуцкого корреспондент «Реального времени».