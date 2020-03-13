В Казань пришел fashion-ретейлер для скейтеров Boardriders

Для компании это четвертый российский город после Москвы, Питера и Сочи

Как выяснило «Реальное время», в Казань приходит заметный игрок на рынке экипировки для экстремальных видов спорта — сеть мультибрендовых магазинов Boardriders. Первая для республики точка откроется в торговом центре «Мега». Это будет восьмой магазин в России, всего же их в мире — 12. Компания занимается разработкой, производством и продажей снаряжения, обуви и аксессуаров для серфинга, сноубординга и скейтбординга. В целом спортсмены и участники рынка позитивно оценивают приход нового ретейлера и уверены, что он найдет здесь своих поклонников, но отмечают, что сеть ориентирована скорее на масс-маркет.

Подарок казанским экстремалам



«Реальному времени» стало известно о приходе в Казань нового ретейлера экшн-спорт культуры — сети мультибрендовых магазинов Boardriders. Первый в Поволжье магазин компании откроется в ближайшие дни в казанском ТЦ «Мега» на площади в 270 квадратных метров.

— Вoardriders займет бывшее помещение Next ближе к магазину OBI. Он ориентирован не только на любителей экстремальных видов спорта, но и активную молодежь, любящую ярко одеваться, — подтвердили информацию нашему изданию в пресс-службе «Меги».

— Открытие планируем в ближайшие дни. Это будет первый магазин нашей компании в вашем регионе, он объединяет все наши бренды. Не по франшизе, а наш собственный проект. Boardriders — такой флагманский премиальный формат наших магазинов, — рассказал директор по маркетингу Quiksilver Станислав Чистяков.

Компания Boardriders Inc. развивает еще несколько брендов: Quiksilver, Roxy, Billabong, DC Shoes и др., но в России в основном распространены магазины Quiksilver, работающие по франшизе — всего их 33 по стране. Магазинов Boardriders куда меньше: в Москве — 4 точки, Санкт-Петербурге — 2, в Сочи — 1 и теперь в Казани — еще одна.



Boardriders Russia с оборотом в 3,3 миллиарда

В России компанию представляет Boardriders Russia, оформленная на московское ООО «Санточа», зарегистрированное в 2006 году. Руководит фирмой Денис Томашевский, за которым других бизнесов не числится. Учредитель «Санточи» — люксембургская Biarritz Holdings SARL.

За 4 года работы в России оборот фирмы вырос на 85%, с 1,8 млрд до 3,3 млрд рублей, по информации «СПАРК-Интерфакс». Чистая прибыль, напротив, уменьшилась: с 378 млн до 131,6 млн. Чистые активы по последним данным составили — 1,03 млрд, в российский бюджет компания заплатила 358 млн рублей налогов. Недавно Boardriders Russia заявила о планах запустить собственный маркетплейс, планируется, что площадка начнет работать летом. Причем она представит товары и сторонних продавцов, например, Gnu Snowboards и Roxy Snowboards. Запуском маркетплейса здесь рассчитывают привлечь новую аудиторию.

Руководитель АН «Счастливый дом» Анастасия Гиззатова активно занимается спортом и прекрасно знакома с этой сетью магазинов:

— Мне очень нравится этот бренд, я пользуюсь их товарами. Так что по поводу востребованности в Казани могу сказать, что поклонники этой сети у нас есть, и вообще в Поволжье есть. Единственное — многие предпочитают приобретать их товары за рубежом, потому что многие из видов спорта, для которых они выпускают снаряжение, связаны с поездками. Я занимаюсь виндсерфингом и брала аксессуары и костюмы. Ценовая политика нормальная, но я приобретала как раз за границей. И, как правило, со скидками, — рассказала она «Реальному времени»

В сообществе сноубордистов к предстоящему открытию магазина со специализированным снаряжением отнеслись спокойно:



— Знаете, мы все равно больше к профессиональному спорту относимся, а они скорее на масс-маркет рассчитаны. У нас профессиональные бренды идут. Настолько узкий рынок, что под каждого спортсмена снаряжение изготавливается индивидуально. А начинающие сноубордисты больше на цену смотрят. Если для массового спорта, то это, конечно, хорошо — можно и на том, что подешевле, кататься. Когда люди делают первые шаги, вообще без разницы — на чем они ездят. Но сноубординг — массовый вид спорта, привлекает много туристов. Так что, думаю, этот ретейлер у нас в Казани тоже найдет своего покупателя, — считает Денис Белов, гендиректор АО «ГСОК «Казань», ЗАО «Гольф Казан», вице-президент РОО «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Республики Татарстан».

«Сноубординг — массовый вид спорта, привлекает много туристов. Так что этот ретейлер у нас в Казани тоже найдет своего покупателя», — считают эксперты

Здесь главное — определиться с ценовым сегментом

Компания и торговый центр не раскрыли коммерческих условий для Boardriders, а специалисты, с учетом небольшой площади магазина, не отнесли арендатора к генератору трафика.

— Соответственно, разговаривать с ними можно более жестко с позиции управляющих объектами коммерческой недвижимости. И формировать повышенные ставки по сравнению, например, с трафикогенераторами. Касательно рынков арендных ставок торговых центров. Я вижу там диапазон в районе 2,5—3,5 тысячи рублей за «квадрат», максимум. При том что в торговых центрах большую долю в арендной ставке составляют дополнительные платежи. Так называемые эксплуатационно-маркетинговые платежи. Сюда входят и затраты на управляющих, и реклама торгового центра, и ставки могут быть достаточно в широком диапазоне. Например, в одном из наших торговых центров, в котором мы работаем, в центре Казани, на улице Баумана, сервисный сбор в районе 150—200 рублей с метра дополнительно. В крупных центрах — около 300—400 рублей, — пояснил генеральный директор АСК «Недвижимость» Юрий Чикиров.

Правда, по его словам, есть еще понятие арендных каникул, и авансовые платежи начинают начисляться после завершения строительных каникул. «В торговых центрах условия прописывается следующим образом. Либо каникулы заканчиваются с первого чека. То есть как только открывается точка, начинается работа. Месяц максимум обозначается, потому что глобальных переделок в торговых центрах не много. Там все помещения универсализированы максимально. Сейчас арендаторы привержены к стилю «лофт» — это же на самом деле мода, которая позволяет сэкономить. Всегда проще сделать помещение без потолка, покрасить стены краской или черным цветом, подсветить ярким освещением — и сказать, что это очень модно».

Учитывая, что это сеть, Чикиров убежден, что подготовкой площадей занимались собственные поставщики и подрядчики по стандартам компании. «Я думаю, крайне сжатые сроки им дала «Мега» в связи с тем, что в ТЦ хорошая заполняемость, и лист ожидания у них сформирован надолго. И с большой вероятностью, там есть какая-то дополнительная премия, в виде того, чтобы в этом списке быть».

— Многие сейчас пропагандируют здоровый образ жизни, и я двумя руками за. Другое дело, чтобы все это было не для элиты. Все-таки покупательная способность, к сожалению, не увеличивается. Сейчас процветают столовые, пользуются спросом квартиры меньших размеров. Это же не просто так, у людей нет денег. Здесь, самое главное, определиться с тем ценовых сегментом, чтобы они действительно продавались, чтобы не было как в музее: люди зашли, посмотрели и ушли купить в другом месте. Но, наверное, будет продаваться, «Мега» — хороший трафикогенератор покупателей. Но «как?» — это уже дело маркетологов этой сетки, — подчеркнул собеседник издания.



От австралийских серферов до мирового fashion-ретейлера

Boardriders Inc. образовалась относительно недавно — в марте 2017 года, объединив под собой сразу два известных бренда Quiksilver и DC Shoes. Ретейлеру также принадлежат Roxy, Billabong, Element, Von Zipper, RVCA и XCEL.

Boardriders Inc. образовалась относительно недавно — в марте 2017 года, объединив под собой сразу два известных бренда Quiksilver и DC Shoes. Фото stoneforest.ru

Предшественник Boardriders Inc. — одна из старейших компаний Quiksilver, основанная в Австралии в 1969 году Аланом Грином: он занял у отца $2,5 тыс. и открыл производство гидрокостюмов и ботинок для серфинга. Сам бренд Quiksilver появился в 1973 году, когда Грин объединился с другом Джоном Ло и начал выпускать шорты для серферов, которые и по сей день остаются визитной карточкой бренда.

Развитие бренда в США началось по инициативе чемпиона мира по серфингу Джеффа Хакмана, убедившего Алана дать ему лицензию. Позднее Алан и Джон распространили лицензию на рынки и других стран — Японию в 1983-м, Европу в 1984-м, а затем Бразилию, Южную Африку, Турцию и Азию.

В 1993 году Quiksilver запустила женский серфинг-бренд Roxy, который также быстро завоевал успех и до сих пор в числе главных активов Boardriders, Inc. В 2004 году приобрела независимый бренд DC Shoes.

К 2015 году под вывеской Quiksilver работало 700 магазинов, но развитие сети шло не слишком удачно: после нескольких лет убытков пришлось подать на банкротство американских подразделений. Фонд Oaktree Capital Management стал основным владельцем компании и запустил реструктуризацию. Quiksilver пережила новое рождение, в 2017 году сменив название на Boardriders, Inc. Через год приобрела Billabong International Limited, что добавило в ее копилку еще несколько брендов: Billabong, Element и Von Zipper.

В феврале 2018 года в связи с внезапной смертью пропавшего в океане гендиректора Пьера Агнеса Boardriders, Inc. сменила руководство. Фото delfi.lv

Но еще до этой сделки, в феврале 2018 года в связи с внезапной смертью пропавшего в океане гендиректора Пьера Агнеса Boardriders, Inc. сменила руководство. Компанию возглавил главный директор по вопросам переориентации деятельности Дейв Таннер. Глобальный финансовый директор Томас Чамболл стал исполнять обязанности президента по региону Европы, Ближнего Востока и Африки.

Сегодня компания специализируется на выпуске товаров для экстремальных видов спорта и здорового образа жизни, коллекций повседневной одежды, а также занимается разработкой, производством и распространением снаряжения, обуви и аксессуаров по всему миру. История брендов Boardriders, Inc. берет начало в серфинге, сноубординге и скейтбординге, а продукция продается более чем в 110 странах мира.