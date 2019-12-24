Минниханов поддержал проект СИБУРа и «Газпрома» по строительству ГПЗ в Татарстане

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Власти Татарстана поддерживают совместный проект СИБУРа и «Газпрома» по строительству газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в республике, рассказал сегодня журналистам президент РТ Рустам Минниханов.

— Мы заинтересованы в этом проекте. Вы представьте, сегодня качается газ. Некоторые месторождения имеют жирный газ, который идет по цене газа. Весь этот жирный газ через трубу пропустить и, где есть переработка, поставить газовый завод, это выгодно для страны, для «Газпрома», для всех. Такое решение мы много обсуждали, занимаем активную позицию, у меня есть уверенность, что это должно получиться.

Напомним, соглашение о сотрудничестве двух компаний при строительстве ГПЗ в Татарстане было подписано этой осенью на полях Петербургского международного газового форума. Позже сообщалось, что СИБУР совместно с «Газпромом» примет решение о строительстве газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Татарстане через год по итогам исследовательской стадии.