«Салават Юлаев» с «Авангардом» снова выдают серию-войну и нацелились на семь матчей

Пока Цулыгин переигрывает Хартли

Омская и уфимская команды имеют давние кубковые счеты, и без их противостояния плей-офф КХЛ не обходится уже третий год подряд. В этом сезоне все шло к тому, что «Салават» сыграет с «Барысом», а «Авангард» — с «Магниткой», однако последние матчи «регулярки» перевернули все с ног на голову и подарили нынешнему розыгрышу Кубка Гагарина, пожалуй, самую непредсказуемую пару первого раунда. В Балашихе «ястребы» легко выиграли первую игру, а вот во второй пропустили за шесть секунд до конца третьего периода и проиграли в овертайме. Команда Николая Цулыгина снова подтвердила звание кубкового бойца и заслуженно получила преимущество своей площадки в оставшихся матчах. Воспользоваться этим удалось уже в третьей встрече, однако в этой серии еще все впереди. О том, как «Салават Юлаев» и «Авангард» воюют не только на льду, но и за его пределами, — в материале «Реального времени».

Неудавшаяся дисквалификация Бурмистрова

Приходится часто слышать фразу о том, что хоккей в плей-офф — это война, однако именно подобные серии подтверждают это наглядно. Противостояние идет не только среди вратарей, защитников, нападающих и тренеров, но и выходит за пределы льда и касается даже мелочей.

Первым воевать начал «Авангард». По окончании уверенно выигранной первой встречи серии в омском клубе неожиданно решили написать в КХЛ жалобу на нападающего уфимцев, воспитанника «Ак Барса» Александра Бурмистрова. После четвертого гола «ястребов» («Авангард» выиграл 5:2, — прим. ред.) хоккеист «Салавата» буквально выгреб шайбу из ворот и в сердцах выбросил ее на площадку, случайно попав при этом в ногу главного судьи матча Константина Оленина.

Ситуация с подобным «доносом» выглядит странно, если не знать предыстории. Омский клуб в этой ситуации не выступал адвокатом судьи Оленина, а просто хотел добиться дисквалификации хоккеиста соперника. Все это выглядит некрасиво, но отметим, что омичи попросту решили сыграть по тем правилам, которые установила сама КХЛ. В конце регулярки прокатилась волна дисквалификаций хоккеистов за случайные контакты с арбитрами, и одним из пострадавших был как раз «Авангард», потерявший на два матча своего нападающего Брендана Макмиллана.

Огонька добавила и еще одна жалоба на Бурмистрова, который покинул раскатку перед первой игрой в Балашихе позже отведенного по регламенту времени. Если приплюсовать сюда еще и тот факт, что «Салават Юлаев» отправили тренироваться перед матчем не на основной лед, а на малую арену, то становится понятно, что «ястребы» готовы играть эту серию под девизом «На войне все средства хороши».

После рассмотрения эпизода спортивно-дисциплинарным комитетом лиги Бурмистров не был никак наказан

Александр Бурмистров так высказался о ситуации с запросом «Авангарда» о контакте с судьей:

— У меня не было никакой реакции на эту жалобу. Прекрасно знал, что ничего не будет. Удивился, что команда соперника так поступает. Конечно, я не специально бросал в судью, смотрел на лед, был зол, что мы пропустили гол.

Естественно, после рассмотрения эпизода спортивно-дисциплинарным комитетом лиги Бурмистров не был никак наказан. Такая тактика «мелких пакостей» сыграла против «ястребов» уже в следующем матче, втором в серии и в Балашихе. Это была одна из лучших встреч, которая была сыграна в КХЛ в этом сезоне. «Авангард» пропустил первым, однако в рабочем режиме счет быстро сравнял, а потом и вышел вперед. «Салават» всю игру был активнее, шикарно выглядел в атаке и добился своего, сравняв счет за 6 секунд до конца третьего периода. В овертайме шальной бросок Дмитрия Кугрышева с нулевого угла застал врасплох вратаря омичей Игоря Бобкова и сравнял счет в серии.

Грустный Хартли и преобразившийся Цулыгин

Прошлой весной омско-уфимская серия, которая выпала на финал Восточной конференции, развивалась по другому сценарию. «Авангард» выиграл две стартовые встречи дома, разгромно уступил в Уфе в третьем матче 1:5 и вернул себе преимущество в четвертом — 4:2. Казалось, все шло к окончанию серии в Балашихе в пятой игре, однако уфимцы выиграли гостевой овертайм и имели прекрасную возможность перевести серию в седьмой матч на родном льду. В шестой встрече команды сыграли, пожалуй, самые зрелищные и захватывающие 0:0 в истории КХЛ. Вратарь «Салавата» Юха Метсола творил чудеса, но не справился с броском защитника Алексея Бондарева на 110-й минуте, который оформил выход омско-балашихинского клуба в финал Кубка Гагарина, а «юлаевцев» с бронзовыми медалями КХЛ отправил в отпуск.

Как бы ни закончилась эта серия, тренер башкирского клуба снова демонстрирует, что в плей-офф его команда играет совсем по-другому

В этом году в «Авангарде» явно не были в восторге от того, что придется уже в первом раунде играть с неудобным «Салаватом». Все шло к серии против «Магнитки», которая в этом сезоне не блещет и умудрилась по ходу «регулярки» опуститься на последнее место Востока. Даже после уверенно проведенного первого матча серии и крупной победы приходилось наблюдать за чрезвычайно напряженным главным тренером команды Бобом Хартли. На пресс-конференции после второй игры он уже откровенно загрустил.

Зато преобразился Николай Цулыгин. Как бы ние закончилась эта серия, тренер башкирского клуба снова демонстрирует, что в плей-офф его команда играет совсем по-другому. Уфимцам совершенно все равно, кто их соперник, если они ловят кураж или просто уверены в себе. После второй игры в Балашихе в прямом эфире ТВ-трансляции показали победную раздевалку «юлаевцев», в которой самой часто произносимой фразой было «Мы лучше, без вопросов».

Вместо 3:0 «Авангард» получил 3:6

Накануне команды сыграли первый матч уфимской части серии, и он развивался по совершенно непредсказуемому сценарию. Любопытно, что башкирский клуб ответил любезностью на любезность и также отправил гостей из Балашихи тренироваться на запасной лед. В день игры «Авангард» и вовсе предпочел выйти на утреннюю раскатку без основных хоккеистов.

В состав «Салавата» пока не вернулся один из лучших снайперов регулярного сезона КХЛ Никита Сошников, который в середине февраля получил очередное в карьере сотрясение. Очевидно, что «юлаевцы» в его лице имеют сумасшедший резерв.

«Авангарду» удался быстрый гол — на второй минуте Сергей Шумаков воспользовался нерасторопностью защитников соперника и легко пробил Метсолу после паса Семенова из-за ворот. Год назад Шумаков стал «злым гением» «Ак Барса», доставив казанцам больше всех проблем в серии первого раунда. Форвард забросил 5 шайб только в ворота казанцев, а всего в плей-офф «отгрузил» соперникам 12 голов. В этом году Сергей снова напомнил о себе как о кубковом игроке очень вовремя, отпраздновав гол традиционным способом — разводом рук в стороны, изображая полет ястреба. В первой игре этой серии он и вовсе набрал 3 очка, забив гол и отдав 2 точных паса.

Уфимцы вышли в серии вперед 2-1

Команда Цулыгина после пропущенной шайбы предсказуемо завладела инициативой, однако гости довольно грамотно играли как в средней зоне, так и в своей, не допуская обрезов и «пожаров». Уфимцы увязли в оборонительных редутах омичей, и те снова использовали свой шанс в контратаке. Классное подключение защитника Алексея Емелина в атаку — и уже 2:0. До конца периода «Салават» сыграл в большинстве и даже попал в штангу, однако на перерыв команды ушли с двукратным перевесом «Авангарда».

В начале второго периода прекрасный момент увеличить счет был все у того же Шумакова, однако хозяевам откровенно повезло. А уже через пару минут уфимцы организовали голевую атаку после грубой ошибки Тейлора Бека в средней зоне: Кугрышев отдал пас на Бурмистрова, который сократил разрыв — 1:2 и передал привет за все омские кляузы на него. «Авангард» стал играть чуть активнее, но «Салават» уже поймал кураж и сумел быстренько сравнять счет. Гол не вытекал из логики игры: гостевая команда находилась в атаке, однако защитник Семенов перехватил неточный пас Шумакова на Войнова, Жарков пробежал от своих до чужих ворот, отдав передачу на Хохрякова, который легко расправился с Бобковым — 2:2.

Заключительная 20-минутка началась с вала атак «Салавата». Третий гол в ворота «ястребов» случился после дальнего броска Маннинена. Финна весь сезон нещадно критиковали. По слухам, он был близок к тому, чтобы его обменяли, однако в плей-офф центрфорвард играет выше всяких похвал. Во втором матче серии именно он сравнял счет и позволил уфимцам выиграть в овертайме, а вчера его гол переломил ход третьей встречи. «Юлаевцев» после него было уже не остановить, хоккеистам в зеленой форме удавалось забивать еще и еще — Хартикайнен отличился дважды и сделал счет 5:2, сняв все вопросы о победителе матча. «Авангард» усилиями Макмиллана лишь сократил разрыв до двух шайб, пропустив еще раз в самой концовке — 3:6. Уфимцы вышли в серии вперед 2-1. Четвертая игра в субботу, также в столице Башкортостана.

Хартли предстоит трудный выбор: Бобков или Гарипов?

Главное, за счет чего «Салават» имеет преимущество, — это кураж и превосходная игра в атаке. «Юлаевцы» за три встречи забросили 11 шайб. И это, напомним, без Сошникова. Также стоит отметить, что в плей-офф совершенно по-другому заиграл Линус Умарк. Он стал, пожалуй, самым активным игроком двух встреч в Балашихе, а в первой игре уфимской серии проделывал много нехарактерной для себя черновой работы. Швед остается ключевым игроком «Салавата Юлаева».

«Мы занимались не созидательной игрой, а саморазрушением», — подытожил Хартли

В чем скрытый потенциал «Авангарда»? Возможно, в игре сменщика Бобкова, Эмиля Гарипова. Игорь пока что проводит очень не впечатляющую серию, и если в четвертой встрече с первых минут место в воротах займет именно Эмиль, будет неудивительно. Хартли предстоит принять, пожалуй, ключевое решение: либо поддержать Бобкова и идти с ним сравнивать счет в серии, либо выпустить воспитанника «Ак Барса» Гарипова, предоставив ему прекрасный шанс стать первым на оставшиеся матчи.

Накануне Гарипов вышел после пятой пропущенной Бобковым шайбы и здорово проявил себя, отбив бросок Хартикайнена, убежавшего один на один с ним. За 3 минуты до конца третьего периода Хартли поменял Эмиля на шестого полевого хоккеиста в надежде отыграть две шайбы, но в итоге Жарков забил в пустые ворота шестой гол уфимцев.

После игры наставник омичей отметил, что его подопечные провели отличный первый период, однако во втором допустили много серьезных ошибок, которые стоили матча. Североамериканский специалист назвал игру своей команды в этом отрезке «фестивалем потерь шайбы», который позволил Умарку, Хартикайнену и компании совершить камбэк.

— Мы занимались не созидательной игрой, а саморазрушением, — подытожил Хартли.

Цулыгин полностью согласился с коллегой и отметил, что на старте матча в своей зоне много ошибались уже его подопечные, совсем не справляясь с прессингом соперника, однако затем нашли в себе силы проявить характер и бороться в каждом эпизоде, что позволило перевернуть встречу. Тренер уфимцев отметил поддержку стадиона, при которой нельзя было проиграть и которая помогла в трудный момент.

— После первой крупно проигранной игры нам пришлось перестроиться и забрать у «Авангарда» инициативу. Давать им много играть с шайбой подобно самоубийству, — заявил Цулыгин.

Все самое интересное в этом противостоянии только начинается. Да, «Салават Юлаев» теперь имеет преимущество своей площадки, однако фаворитом все равно по умолчанию считается «Авангард». Если вы хотите увидеть настоящий кубковый хоккей, то советуем не пропускать ни минуты этой потрясающей серии.