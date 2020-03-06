Тендеры Башкирии: авиадоставка больных для РКБ, ремонт дворов Уфы и спонсорство недели кино в Сингапуре

Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за неделю

Фото: Максим Платонов

1. Два аппарата для МРТ по 90 миллионов

ГКУ «Техобеспечение Министерства здравоохранения Башкортостана» планирует купить два магнитно-резонансных томографа, общая стоимость которых составит 180 млн рублей. О тендере было объявлено 4 марта, заявки принимаются до 16-го числа, а аукцион состоится 19-го марта.

Как следует из технической документации, томографы буду поставлены в городскую детскую клиническую больницу Уфы №17 (расположена на улице Свободы, 29) и в Республиканскую детскую клиническую больницу — на Степана Кувыкина, 98. У томографов должна быть возможность многосрезовой 2D и 3D визуализации, в составе будет автоматизированное рабочее место с компьютером и программным обеспечением.



ГКУ «Техобеспечение Министерства здравоохранения Башкортостана» планирует купить два магнитно-резонансных томографа, общая стоимость которых составит 180 млн рублей. Фото Олега Тихонова

2. Транспортировка больных для РКБ имени Куватова

Еще один «медицинский» тендер на неделе объявила РКБ имени Куватова. Республиканская больница заплатит 9,9 млн рублей за выполнение полетов из уфимского аэропорта с целью оказания срочной медицинской помощи населению. Об аукционе объявили 27 февраля, заявки принимаются до 11 марта, сам аукцион состоится 13-го числа.

Санитарные задания должны выполняться для транспортировки больных и медицинского персонала, с целью оказания срочной медицинской помощи населению. Для выполнения их потребуется один самолет и один вертолет. Полеты должны осуществляться не более чем через полчаса после получения заявки. Самолет должен быть оборудован не менее чем двумя лежачими местами для носилочных больных, вертолет — тремя посадочными местами.



3. Ремонт 13 дворов за 146 миллионов

Управление по обеспечению жизнедеятельности Администрации Уфы готово потратить 145,8 млн на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. Об аукционе было объявлено 1 марта, заявки принимаются до 11-го числа, а сам аукцион состоится 13-го. 137,6 млн рублей выделят из бюджета Башкортостана, еще 6,9 млн — из бюджета Уфы, а 1,38 млн — из безвозмездных поступлений в бюджет Уфы.

Работы должны быть завершены до 1 сентября 2020 года. Всего в списке — 13 объектов. Среди них — дворы на улицах Таллинской и Правды, Летчиков, Аксакова, Мустая Карима, Революционной, Комсомольской, Мингажева, Айской, Бакалинской.

Управление по обеспечению жизнедеятельности Администрации Уфы готово потратить 145,8 млн на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. Фото rb7.ru

4. Реконструкция стадиона в Белебее



Тем временем Управление капитального строительства Башкортостана готово потратить 82,9 млн рублей на реконструкцию стадиона в Белебее. О соответствующем тендере объявили 4 марта, заявки принимаются до 13-го числа, тогда же проведут и аукцион.

Работы проведут за счет средств бюджета региона. Стадион находится на улице Уфимской, 5а. Работы должны начаться в течение трех календарных дней с момента передачи площадки, завершатся они в ноябре 2020 года. Работы коснутся инженерных систем, футбольного поля, здания хоккейной коробки с навесом, а также пристроев.



5. Проект путей к индустриальному парку «Уфимский»

А вот Корпорация развития Башкортостана планирует заплатить за проектно-изыскательские работы для строительства железнодорожных путей до индустриального парка «Уфимский» сумму в 73,9 млн рублей. Объявили об этом 3 марта, заявки принимаются до 13-го числа, а итоги подведут 16-го.

Предполагается, что в рамках строительства на первом этапе должно быть создано примыкание путей необщего пользования к путям общего пользования на станции Шакша. На втором этапе должны быть построены три пути и сопутствующие объекты. Строительство запланировано на 2020—2021 годы, класс и категория путей будут четвертыми. Грузооборот составит 499 тысяч тонн в год. Предполагаемая предельная стоимость строительства составит 900 млн рублей.



Строительство запланировано на 2020—2021 годы. Фото rbtoday.ru

6. 30 противопожарных цистерн-прицепов

Противопожарная служба Башкортостана собирается заплатить 15 млн рублей за тракторные полуприцепы-цистерны. Информация о соответствующем электронном аукционе была размещена 3 марта, заявки принимаются до 16-го числа. Аукцион состоится 19-го марта.

Всего, как следует из технического задания, понадобится 30 полуприцепов (соответственно, по 500 тысяч за штуку). На шасси должны быть расположены и закреплены цистерна, пожарный насос, мотопомпа, ящики для размещения пожарно-технического вооружения и сцепное устройство для буксировки прицепов тракторов. Объем каждой цистерны составит не менее 4 кубометров воды, производительность насоса — 500 литров в минуту. Производительность пожарной мотопомпы будет выше — не менее 600 литров в минуту.



7. Аудио- и видеосвязь для Хозяйственного управления

Хозяйственное управление Башкортостана выделит 13,7 млн рублей на услуги селекторной аудио- и видеосвязи. Об этом объявили на портале госзакупок 27 февраля, заявки принимались до 6 марта, а аукцион состоится 12-го числа.

Услуги должны быть оказаны для проведения плановых, внеплановых и экстренных совещаний. Планируется, что можно будет организовывать аудио- и видеосвязь между несколькими терминалами, расположенными в специально оборудованных комнатах. Поток должен быть с разрешением 1920 на 1080 пикселей, с частотой в 30 кадров в секунду. Минимальное гарантированное количество студий, одновременно участвующих в связи, составит 140. Пять студий будут располагаться в Уфе, на Тукаева, 46 (в здании Правительства и Администрации главы Башкирии), еще 70 — в муниципалитетах, 64 — в учреждениях здравоохранения.

8. Благоустройство парка «Молодежный» в селе Раевский за 13 миллионов

Сельсовет Раевского в Альшеевском районе планирует заплатить 13,3 млн рублей за благоустройство общественной территории «Парк «Молодежный» в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Объявили об этом 28 февраля, заявки принимаются до 10 марта, а аукцион состоится 12-го числа.

В рамках тендера в том числе установят светильники, ограждения, проведут озеленение, восстановят покрытие. Фото old.spraevsky.ru

Участие в аукционе смогут принять только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. 9,4 млн рублей выделят из бюджета России, 192 тысячи — из бюджета региона, а 3,68 млн — из бюджета сельского поселения Раевский. В рамках тендера в том числе установят светильники, ограждения, проведут озеленение, восстановят покрытие. Гарантия на работы составит 3 года.



9. Сигареты на 9 миллионов для «Башнефти»

ООО «Башнефть-Розница» собирается купить табачную продукцию от производителя «Донской табак» в 2020—2022 годах на общую сумму в 9,3 млн рублей. Такая информация была опубликована на федеральной электронной площадке «ТЭК-Торг» 4 марта. Заявки принимаются до 20 марта, а итоги подведут не позднее 6 мая.

Всего компании понадобятся сигареты пяти видов — конкретное количество каждого из видов не указано. Минимальная партия поставки на одну торговую точку будет составлять 2 тысячи рублей. Сигареты должны привозить на 265 объектов в Башкирии, 11 в Екатеринбурге, почти 100 — в Оренбурге, а также в Мордовию, Удмуртию, Чувашию, Нижегородскую, Самарскую, Саратовскую, Челябинскую и Ульяновскую области.



10. 6 миллионов от УМПО за спонсорство Недели российского кино в Сингапуре

ПАО «ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение» заплатит 6 млн рублей за спонсорское финансирование Недели российского кино в Сингапуре. Закупка, о которой объявили 28 февраля, будет произведена у единственного поставщика.

Мероприятие должно состояться в сентябре 2020 года. Фото rsbctrade.ru

Мероприятие должно состояться в сентябре 2020 года, название поставщика в документации обнаружить не удалось. Однако из требований можно узнать, что логотип компании должен появиться на баннерах и на сайте поставщика. Сайт этот принадлежит Российско-Сингапурскому деловому совету, созданному в 2009 году по инициативе Торгово-промышленной палаты России, Минэкономразвития России и госкорпорации «Ростех».

