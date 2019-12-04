Фотомарафон «100-летие ТАССР»: во дворе эвакогоспиталя, Казань, 1944 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 108-я

Эвакогоспитали были размещены по всей республике и в них свозили раненых буквально с первых недель войны. Население Татарии помогало им, чем могло, ведь бойцам была нужна не только врачебная помощь, но и душевное участие, и даже какие-никакие развлечения.

Например, в деревне Пустые Моркваши в Верхнеуслонском районе был эвакогоспиталь общехирургического профиля №4575. Здесь было место райской красоты, на высоком берегу Волги, в бывшем пионерлагере. С одной стороны, в Морквашах было хорошее место для реабилитации, но находился госпиталь на отшибе — железная дорога была далеко, в восьми километрах, и больных доставляли по воде — до пристани от госпиталя было всего 50 метров. С железнодорожной станции Юдино через Волгу было 8 км, зимой больных привозили сюда на санях, для этого госпиталь держал 12 лошадей.

Один из корпусов эвакогоспиталя в Пустых Морквашах. Фото pastvu.com

Развлекали больных как умели: например, выздоравливающих «лечили» трудотерапией. Они пилили доски, плели корзины, столярничали, заготавливали корм для лошадей и дрова на зиму. Электростанция в госпитале была, был даже кинопроектор и радиоузел, но в начале работы госпиталя все это не работало. В библиотеке имелась 921 книга, в музыкальном уголке — пианино, две гармошки, две гитары, балалайки. В распоряжении больных были шахматы, шашки и домино. Вот и все нехитрые развлечения. Общественность принимала мало участия в жизни госпиталя — уж очень далеко он находился. Разве только вот Свияжская ИТК как-то выделила раненым 7 кг табака, а пионеры из морквашской школы провели пять концертов. Печищинский мельзавод, который шефствовал над госпиталем, в 1942 году подарил 50 книг для библиотеки госпиталя и показал два концерта художественной самодеятельности.



Больные из эвакогоспиталя в Кукморе, 1943 год

В 1941 году в Кукморе на Комсомольской площади открыли новую двухэтажную школу с одиннадцатью классами и даже спортивным залом. Вот только учиться в этой школе пришлось не сразу: сразу после начала войны тут открыли эвакогоспиталь №2786. Дети, которые учились здесь в 1940-х, вспоминали, как они, будучи пятиклассниками, помогали заносить раненых на носилках в госпиталь — «в бинтах, без рук, без ног, а мы ведь были просто дети 4-5-х классов». Бывшие больные из этого госпиталя вспоминают, как им помогали всем Кукмором: устраивали концерты, встречи с жителями, приносили гостинцы и подарки совершенно незнакомые люди.

Лечебно-восстановительная гимнастика в одном из казанских госпиталей. Проводит ее спортсменка из общества «Динамо». Фото sports.ru

Выздоровление и восстановление раненых было делом нелегким. В госпиталях республики применяли самые разнообразные вспомогательные методики: в том числе, торфолечение, грязелечение и, конечно же, лечебно-восстановительную гимнастику. Причем спортом с ранеными и больными занимались в том числе и профессиональные спортсмены из общества «Динамо» — для поднятия боевого духа.

Людмила Губаева