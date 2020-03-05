Мэрия Казани одобрила застройку территории бывшего военного госпиталя

Исполком Казани разрешил ООО «Факел» использовать земельный участок на улице Карла Маркса под жилую застройку. Указанный участок занимает часть территории, на которой раньше находился военный госпиталь.

Из документа следует, что компания получила разрешение на использование участка площадью 15021 кв. метр. Условно разрешенный вид использования — среднеэтажная жилая застройка, хранение автотранспорта в зоне специального назначения на территориях действия ограничений по условиям охраны памятников истории и культуры (Д3И).

Ранее «Реальное время» писало об этом участке и готовящемся изменении его назначения.