В Госдуме завершили работу над поправками к законопроекту об изменениях в Конституцию

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству завершил рассмотрение поправок, поступивших к законопроекту президента РФ об изменениях в Конституцию.

«По поводу первого вопроса (законопроект о поправке к Конституции, — прим. ред.) — все», — заявил ТАСС глава комитета Павел Крашенинников.

Всего на рассмотрение комитета поступило около 390 поправок. На заключительном заседании было рассмотрено 87 предложений.

Напомним, Госдума планирует рассмотреть президентский законопроект по поправкам к Конституции во втором чтении 10 марта, а в третьем — 11 марта.

