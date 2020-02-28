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На проведение голосования по Конституции выделено 14,8 млрд рублей

14:08, 28.02.2020
На проведение голосования по Конституции выделено 14,8 млрд рублей
Фото: Максим Платонов

Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции выделено 14,8 млрд рублей.

Деньги выделены из бюджета РФ, пишет ТАСС.

Ранее сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в Конституцию Андрей Клишас предложил провести общероссийское голосование по поправкам 22 апреля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил выбор 22 апреля датой голосования по поправкам в Конституцию. По его словам, это никак не связано с днем рождения Владимира Ленина. Сам день голосования будет выходным оплачиваемым днем.

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