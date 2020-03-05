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В Казани обсуждают вопросы развития Национальной системы квалификаций

10:46, 05.03.2020

На форуме работает выездная редакция «Реального времени»

В Казани обсуждают вопросы развития Национальной системы квалификаций
Фото: Максим Платонов

Сегодня в казанском технопарке «Идея» проходит конференция «Развитие Национальной системы квалификаций в РТ». Среди ключевых тем: рынок труда в регионе и обеспечение занятости, подготовка квалифицированных кадров и повышение производительности труда. На конференции работает выездная редакция «Реального времени».

Оксана Лампси, руководитель ЦОК технопарка «Идея»:

Диана Маштакеева, заместитель председателя СПК финансового рынка, член правления РСПП:

Сергей Юшко, ректор ФГБОУ ВО «КНИТУ»:

Светлана Михеева, директор департамента развития персонала ПАО «КамАЗ»:

Екатерина Петрова, д.х.н., профессор кафедры АХСМК ФГБОУ ВО «КНИТУ» (КХТИ):

Ольга Крюкова, гендиректор НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии»:

Алексей Зиновьев, руководитель службы развития квалификаций «ИННОКАМ»:

Мария Иванова, первый вице-президент РСХ, зампредседателя СПК химического и биотехнического комплекса:

Сергей Ионов, секретарь СПК в наноиндустрии:

Александр Лейбович, генеральный директор АНО «Национальное агентство развития квалификаций»:

Интернет-газета «Реальное время»
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