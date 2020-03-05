В Казани обсуждают вопросы развития Национальной системы квалификаций
На форуме работает выездная редакция «Реального времени»
Сегодня в казанском технопарке «Идея» проходит конференция «Развитие Национальной системы квалификаций в РТ». Среди ключевых тем: рынок труда в регионе и обеспечение занятости, подготовка квалифицированных кадров и повышение производительности труда. На конференции работает выездная редакция «Реального времени».
Оксана Лампси, руководитель ЦОК технопарка «Идея»:
Диана Маштакеева, заместитель председателя СПК финансового рынка, член правления РСПП:
Сергей Юшко, ректор ФГБОУ ВО «КНИТУ»:
Светлана Михеева, директор департамента развития персонала ПАО «КамАЗ»:
Екатерина Петрова, д.х.н., профессор кафедры АХСМК ФГБОУ ВО «КНИТУ» (КХТИ):
Ольга Крюкова, гендиректор НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии»:
Алексей Зиновьев, руководитель службы развития квалификаций «ИННОКАМ»:
Мария Иванова, первый вице-президент РСХ, зампредседателя СПК химического и биотехнического комплекса:
Сергей Ионов, секретарь СПК в наноиндустрии:
Александр Лейбович, генеральный директор АНО «Национальное агентство развития квалификаций»:
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым