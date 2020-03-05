Фотомарафон «100-летие ТАССР»: колонна велосипедистов на параде в Елабуге, 1 мая 1965 года

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 200-я

Фото: из фондов Елабужского государственного музея-заповедника

Добровольные спортивные общества в послевоенной Татарии формировались практически повсеместно. Больше всего физкультурников было среди студентов — в каждом вузе обязательным предметом было физвоспитание. Но и рабочие, и милиционеры, и военные, и интеллигенция вносили свой вклад в развитие любительского спорта, а предприятия проводили свои спартакиады.

К началу шестидесятых физкультурно-спортивное движение развивалось и стремительно набирало темпы. Строились новые спортивные сооружения, открывались детские спортивные школы, были созданы техникум физической культуры, факультет физического воспитания Казанского государственного педагогического института, ширилось массовое физкультурно-спортивное движение. Важную роль в этом развитии играли партийные, советские, профсоюзные и комсомольские организации республики. Спортсмены Татарии все увереннее выступали на всероссийских, всесоюзных и международных соревнованиях. Десятки имен были вписаны в летопись спортивной славы ТАССР.

Активную роль в развитии физической культуры играла пропаганда, которой, кроме средств массовой информации, занимались ведущие тренеры и спортсмены, преподаватели вузов, выступая с лекциями перед специализированной и широкой аудиторией по путевкам Татарской организации общества «Знание». Конечно, очень наглядной и активной формой агитации были выступления спортсменов на парадах.

Парад в Елабуге, 1 мая 1965 года. Фото из фондов Елабужского государственного музея-заповедника



Очень действенной формой пропаганды были соревнования, праздники, вечера с показательными выступлениями мастеров спорта, агитпоходы и пробеги, эстафеты и другие мероприятия. Особую роль в пропаганде занимали смотры-конкурсы и широкое их освещение в СМИ. Всей пропагандой руководили партийные и комсомольские организации. Удельный вес физкультурно-спортивной информации доходил до трех и более процентов к общему объему газет на русском и татарском языках.



До войны в СССР добровольные спортивные студенческие общества формировались по профессиональному принципу («Буревестник» объединял торговые вузы, «Медик» — понятно, медицинские, «Молния» — вузы связи и т. д.). Но с 1957 года «Буревестник» расширил свои полномочия на все вузы страны. В Татарии это спортивное общество объединяло 12 вузов, в него входили более 39,5 тысячи спортсменов-любителей, в нем работали 286 специалистов с физкультурным образованием.

Среди воспитанников этого общества, конечно, были не только любители, но и настоящие легенды профессионального спорта. Например, тяжелоатлет Александр Курынов, в 1963 году окончивший КАИ, стал олимпийским чемпионом в Риме в 1960 году. Он был первым золотым олимпийцем Татарии. В 1958—1965 годах он установил 14 мировых рекордов.

Институтская сборная КАИ, А.П. Курынов — 5-й слева. 1959 год. Фото: из фондов Музея истории КНИТУ (КАИ)

Еще одно прославленное спортивное общество Татарии — «Динамо» — десятки лет занимало ведущее положение в республиканском спорте. Благодаря хорошей финансовой поддержке, еще до войны динамовцы обзавелись своими спортивными базами и стадионами. Здесь воспитывались борцы мирового класса, конькобежцы и лыжники (за создание сильнейшей лыжной школы в Казани нужно благодарить финскую спортсменку Айно Вялимаа, которая прожила здесь 7 лет — с 1944 по 1951 годы). В «Динамо» развивали командные виды спорта — первоклассные баскетболистки и волейболисты вырастали именно здесь. К 1966 году в 52 спортивных секциях «Динамо» 1 000 человек занимались 18 видами спорта.



Хоккейный турнир у ДК им. Урицкого

Людмила Губаева