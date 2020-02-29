Видеоопрос: «Возможно ли в России перевоплощение большой звезды в успешного политика?»
В последнее время о своих политических амбициях заявили такие российские медиаперсоны, как Сергей Шнуров, Валерия, Захар Прилепин. Эксперты не исключают, что оживление партийного «движа» на этом не закончится.
Корреспонденты «Реального времени» спросили у гостей конференции «Маркетинг #реальноговремени. Тренды для брендов: как прокачать бизнес в мире digital»: «Возможно ли в России перевоплощение большой звезды в успешного политика?»
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