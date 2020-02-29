Новости общества

07:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Видеоопрос: «Возможно ли в России перевоплощение большой звезды в успешного политика?»

07:00, 29.02.2020
Видеоопрос: «Возможно ли в России перевоплощение большой звезды в успешного политика?»
Фото: Дмитрий Резнов

В последнее время о своих политических амбициях заявили такие российские медиаперсоны, как Сергей Шнуров, Валерия, Захар Прилепин. Эксперты не исключают, что оживление партийного «движа» на этом не закончится.

Корреспонденты «Реального времени» спросили у гостей конференции «Маркетинг #реальноговремени. Тренды для брендов: как прокачать бизнес в мире digital»: «Возможно ли в России перевоплощение большой звезды в успешного политика?»

Альсина Газизова, видео Камиля Исмаилова
ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров



Читайте также

Новости общества

07:51 МСК Все новости
Новости раздела