Тендеры Башкирии: укрепить Белую, поставить экраны на улицах Уфы и машину — водолазам

Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за неделю

1. Авиатоплива на 1,7 миллиарда для УМПО

ПАО «ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение» планирует заплатить 1,7 млрд рублей за топливо для реактивных двигателей. О таком аукционе было объявлено 21 февраля, заявки будут приниматься до 10 марта, а итоги подведут 19-го числа.

Всего предприятию понадобится 36 тысяч тонн топлива. Каждая тонна обойдется в 47,35 тысячи рублей за тонну. Поставка должна осуществляться с апреля 2020 по март 2021 года. Каждый месяц организации потребуется поставлять по 3 тысячи тонн топлива. Аналогичный тендер УМПО проводило в июне 2019 года — тогда оно закупало 23,5 тысячи тонн за 1,1 млрд рублей.



2. Нефтекамская школа за 600 миллионов

За школу в 24-м микрорайоне Нефтекамска на 1225 мест Управление капитального строительства Башкортостана заплатит 594,4 млн рублей. Об электронном аукционе стало известно 21 февраля, заявки на участие можно будет подать до 3 марта. Тогда же состоится и сам аукцион.

За школу в 24-м микрорайоне Нефтекамска на 1225 мест Управление капитального строительства Башкортостана заплатит 594,4 млн рублей. Фото ufa.cian.ru

Судя по документации, работы должны быть выполнены в течение 2020—2021 годов. Оттуда же можно узнать, что в школе будет от 2 до 5 этажей, общая площадь составит 18,3 тысячи кв. м, из них полезной площади — 15,8 тысячи кв. м. На 1 учащегося будет приходиться чуть меньше 15 кв. м площади. Дополнительно к этому будет построен 1—2-этажный хозяйственный блок общей площадью в 202 кв. м. Помимо прочего, в школе будут баскетбольная и две волейбольные площадки, универсальные площадки с беговыми дорожками, а также площадки для подвижных игр и гимнастики. Предполагается, что в одном классе школы будут учиться 25 человек. Неделю назад, напомним, стало известно, что на школы с аналогичной вместимостью в Татарстане потратят около 800 и около 500 млн рублей.



3. Система централизованного оповещения почти за 200 миллионов

Второй этап модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Башкортостана обойдется ПАО «Башинформсвязь» в 197,8 млн рублей. Как и в случае с двумя предыдущими тендерами, об аукционе стало известно 21 февраля, заявки принимаются до 10 марта, а итоги подведут 19-го числа.

От исполнителя потребуется поставить оборудование, запчасти и принадлежности, программное обеспечение, произвести монтажные и пусконаладочные работы. Система будет введена в эксплуатацию до 20 декабря. В задачах системы — доведение информации и сигналов оповещения, речевых и буквенно-цифровых сообщений до руководящего состава гражданской обороны, Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, главного управления МЧС по региону, единых дежурно-диспетчерских служб, населения. Аналогичный тендер, на 232 млн рублей, объявлялся в конце осени — заказчиком выступало Управление капстроительства Башкортостана, так что сейчас, судя по всему, речь идет о поиске субподрядчика.



В задачах системы — доведение информации и сигналов оповещения, речевых и буквенно-цифровых сообщений до руководящего состава гражданской обороны. Фото somgzrb.ru

4. Берегоукрепление Белой на 106 миллионов

Министерство экологии Башкирии заплатит 105,6 млн рублей за берегоукрепительные работы на реке Белой в районе озера Киешки в Кармаскалинском районе. Соответствующий тендер был размещен на портале госзакупок 26 февраля, заявки принимаются до 11 марта, тогда же состоится и аукцион.

Выполнение работ предусмотрено республиканской целевой программой «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан (на 2004—2010 годы и на период до 2015 года)». В рамках работ будут повалены 44 дерева мягких пород, расчищены от кустарника площади в 1,86 га. Работы потребуется выполнить до 20 декабря 2021 года.



5. Кредит на 100 миллионов для сельскохозяйственного предприятия

Государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Машинно-технологическая станция «Центральная» заплатит 100 млн рублей за открытие невозобновляемой кредитной линии. О закупке стало известно 20 февраля, она будет осуществлена у единственного поставщика.



Государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Машинно-технологическая станция «Центральная» заплатит 100 млн рублей за открытие невозобновляемой кредитной линии. Фото myseldon.com

Как следует из договора, этим поставщиком стал «Россельхозбанк». Лимит выдачи по кредитной линии составит 100 миллионов, выдан он будет до 31 августа 2020 года. Установлена процентная ставка в 3,4% годовых. Основной долг по кредиту — 25 млн рублей — должен погашаться в три этапа до 20 декабря 2020 года, еще 45 млн рублей — до 20 января 2021 года, еще 30 миллионов — до 17 февраля 2021 года.

6. Пять светодиодных экранов за 20 миллионов

Тем временем Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Уфы потратит 19,9 млн на поставку и установку светодиодных экранов. Об этом объявили 25 февраля, заявки будут приниматься до 5 марта. Сам аукцион состоится 10-го числа. Финансирование закупки будет осуществляться из бюджета города.

От исполнителя понадобится осуществить монтаж, установку и пусконаладку пяти светодиодных экранов. Работы выполнят до 15 апреля 2020 года. Один из экранов должен состоять из 32 кабинетов (блоков, из которых состоят экраны) общим размеров 7,68 на 3,84 метра, еще один — из 18 кабинетов (5,76 на 2,88 метра), а три — из 24 кабинетов (размерами 5,76 на 3,84 метра). Экраны установят на проспекте Октября, улицах Гафури, Ленина, Цюрупы и Машиностроителей.



7. В Верхнеяркеево потребуется устроить 13 участков тротуара

Тротуары будет устроены на 13 участках верхнеяркеевских дорог. Фото yarkeevosp.ru

А вот администрация Яркеевского сельсовета Илишевского района планирует потратить 10,1 млн рублей на устройство пешеходных дорожек в селе Верхнеяркеево в рамках программы «Формирование современной городской среды в Илишевском районе». Объявили об этом 21 февраля, заявки будут принимать до 2 марта, а аукцион состоится 3-го числа.

Тротуары будут устроены на 13 участках верхнеяркеевских дорог — по улицам Коммунистической, Ленина, 50 лет Октября. В основном участки эти — небольшие, каждый длиной в 150—250 метров. Все работы должны быть выполнены до 31 октября 2020 года.



8. Реконструкция памятника воинам Великой Отечественной войны в Благовещенске за 6 миллионов

Администрация Благовещенска выделит 6 млн рублей на реконструкцию Монумента воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Информацию об аукционе разместили 21 февраля, заявки на участие можно подать до 2 марта. Аукцион проведут 3-го числа.

В списке требуемых работ — демонтаж кирпичной кладки, облицовка природными необработанными известняковыми камнями, доработка торцевых поверхностей, устройство колонн прямоугольного сечения с установкой памятника и бюстов. Работы потребуется выполнить до 5 мая 2020 года.



Администрация Благовещенска выделит 6 млн рублей на реконструкцию Монумента воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Фото tripadvisor.ru

9. Передвижная водолазная станция за 4 миллиона

Аварийно-спасательная служба Башкортостана готова купить автомобиль за 3,9 млн рублей. Объявили об этом 21 февраля, заявки принимаются до 4 марта. Соответствующий аукцион состоится 6 марта. Преимущества в закупке будут у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Аварийно-спасательная машина представляет собой водолазную станцию, предназначенную для доставки личного состава к месту вывоза и проведения аварийно-спасательных работ на водных объектах. Снаряжение и оборудование автомобиля предназначено для проведения работ по поиску, спасению и оказанию первой помощи пострадавшим, патрулированию и проведению подводных работ, как в летнее, так и в зимнее время года. Машина будет полноприводной, не менее чем с пятью местами, полная масса ее составит не более 3 тонн. Максимальная мощность двигателя должна быть не менее 106,8 л.с. В составе должны быть стальные монобаллоны, жилеты-компенсаторы, регуляторы 1—2 ступени, двухприборные консоли, водолазные маски, ласты, водолазные ножи, гидрокостюмы, подводные фонари и другое.



10. Полеты на вертолете для Госкомитета по транспорту

Государственный комитет Башкортостана по транспорту и дорожному хозяйству потратит 3 млн рублей на организацию авиаперелетов на вертолете. Об этом стало известно 20 февраля, заявки принимаются до 3 марта, аукцион состоится 5-го числа.

Помимо непосредственного осуществления авиаперевозок подрядчик должен будет обеспечить обслуживание в залах официальных лиц и делегаций. Фото ato.ru

Вертолет должен быть вместимостью от 5 до 14 пассажиров. Дальность полета составит не менее 600 километров, крейсерская скорость — не менее 220 км/ч. В вертолете должно быть навигационное оборудование для дневного пилотирования, радиовысотомер с сигнализатором опасной высоты. Помимо непосредственного осуществления авиаперевозок подрядчик должен будет обеспечить обслуживание в залах официальных лиц и делегаций. Услуги должны оказываться до 31 декабря 2020 года.

