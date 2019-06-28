Уфимское ОДК-УМПО закупит топливо для реактивных двигателей на 1,1 млрд рублей

ПАО «ОДК-УМПО» объявило о проведении закупки топлива для реактивных двигателей. Начальная стоимость контракта составляет 1,1 млрд рублей.

Закупка проводится у одного поставщика, однако он не называется в доступных документах.

Согласно техзаданию, предприятие рассчитывает получить 23,5 тысячи тонн топлива. Поставки должны производиться с августа 2019 года по август 2020-го.



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