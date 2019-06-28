Уфимское ОДК-УМПО закупит топливо для реактивных двигателей на 1,1 млрд рублей
ПАО «ОДК-УМПО» объявило о проведении закупки топлива для реактивных двигателей. Начальная стоимость контракта составляет 1,1 млрд рублей.
Закупка проводится у одного поставщика, однако он не называется в доступных документах.
Согласно техзаданию, предприятие рассчитывает получить 23,5 тысячи тонн топлива. Поставки должны производиться с августа 2019 года по август 2020-го.
Ранее «Реальное время» писало, что 75% всего фонда оплаты труда в Башкирии «обеспечили» лишь пять компаний: УМПО, «Башнефть», «Башкирская содовая компания», «Учалинский ГОК» и «Газпром Газораспределение Уфа»
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