Тендеры Башкирии: спортшкола за полмиллиарда, 25 миллионов на съемки и 34 вида украшений для Уфы

Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за неделю

Фото: Олег Тихонов

1. В Кировском районе Уфы появится спортшкола за полмиллиарда

Управление капитального строительства Башкортостана готово потратить более полумиллиарда рублей — а точнее, 541,3 миллиона — на физкультурно-оздоровительный комплекс детско-юношеской спортивной школы по гимнастике в Кировском районе Уфы. О закупке объявили 28 ноября, заявки принимаются до 9 декабря, тогда же состоится и аукцион. Оплатят работы из бюджета Башкортостана.

Строительство начнется в течение семи дней с момента передачи стройплощадки, оно должно быть завершено до 30 ноября 2021 года. ДЮСШ должна будет появиться на пересечении улиц Авроры и Рабкоров. В 2019 году на строительство выделят сумму в 9,2 миллиона рублей, в 2020 году — 299 млн, а в 2021 году — еще 233 млн рублей.



2. Модернизация системы оповещения за 232 миллиона

«Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты» выделит 232,4 млн рублей на второй этап модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения в Башкортостане. Об этом стало известно 29 ноября, заявки будут принимать до 9 декабря, аукцион состоится 12-го числа. Финансирование осуществят за счет субсидий, предоставленных из регионального бюджета.

В 44 муниципальных образованиях республики создадут муниципальные пункты управления и пункты оповещения. Фото okposad.ru

Суть работ заключается в создании в 44 муниципальных образованиях республики муниципальных пунктов управления и оконечных пунктов оповещения. Модернизация должна быть выполнена в течение 2020 года. Модернизируемая автоматизированная система централизованного оповещения органов управления и населения представляет собой организационно-техническое объединение средств оповещения, сетей связи, сетей вещания и каналов связи сетей общего пользования и предназначена для приема и передачи сигналов управления и речевой информации оповещения с двух пунктов управления до муниципальных образований, должностных лиц гражданской обороны, подразделений МЧС и населения республики в мирное и военное время.



3. Обеспечение съемок мероприятий для ТРК «Башкортостан» за 25 миллионов

Государственная телерадиокомпания «Башкортостан» заплатит сумму в 25,3 млн рублей за организационно-техническое обеспечение телевизионных съемок и прямых телетрансляций для информационного освещения спортивных и культурных мероприятий и социально значимых событий. Соответствующий открытый конкурс объявили 3 декабря, заявки принимаются до 25 декабря, а рассматривать их будут 27 декабря. Закупку осуществят за счет средств самого предприятия.

Спортивные мероприятия должны освещаться с помощью 16 камер формата HD, с возможностью формирования звуковой программы в формате 5.1. В состав системы должны войти не менее двух длиннофокусных объективов кратностью не менее 99, четырех — с кратностью не менее 88, двух — кратностью от 42 до 50. Еще по четыре понадобится стандартных объектива с кратностью в 22-28, 14-15. Помимо этого, понадобится не меньше двух шестиметровых камерных кранов с микрокамерой с разрешением не менее 4к. Для культурных мероприятий камер понадобится не меньше 12, для социально-значимых событий — не менее 10.



Государственная телерадиокомпания «Башкортостан» заплатит 25,3 млн рублей за организационно-техническое обеспечение телевизионных съемок и прямых телетрансляций. Фото gtrk.tv

4. Светотехника для новогоднего украшения Уфы на 15 миллионов

ГУП «Управление административными зданиями» потратит 15,4 млн рублей на светотехнические изделия для новогоднего украшения улиц Уфы. Соответствующее извещение обнародовали 28 ноября, заявки принимаются до 10 декабря, тогда же и подведут итоги.

Всего понадобится 34 вида украшений. Больше всего — 87 штук — понадобится гирлянд в виде ленты или нити не менее чем с 1000 диодами, длиной не менее 20 метров. Также нужны будут световые шнуры в количестве 13 рулонов (каждый — длиной не менее 100 метров) и разные виды уличных украшений — акриловые фигуры в виде оленей, полярной звезды, сакуры, вишни, комет и звезд, снежинок.



5. 7 миллионов на звук для концертного зала

Государственный концертный зал «Башкортостан» планирует купить звуковое оборудование на сумму в 6,45 млн рублей. Аукцион был объявлен 29 ноября, заявки принимаются до 10 декабря, а сам аукцион состоится 12 декабря. Закупку оплатят из бюджета региона.

Учреждению понадобится шесть вокальных радиосистем с мощностью передатчика не менее 30 мВт, два микшерных пульта с сенсорными дисплеями, 28 фейдерами, 80 входными каналами микширования, со встроенным эквалайзером, процессором эффектов. Также нужно будет два цифровых стейдж-бокса с 32 входными и 16 выходными каналами, а также один микшер-предусилитель с частотным диапазоном от 20 до 20000 Гц, девятью микрофонными и линейными входами, двумя балансными выходами и таким же количеством выходов записи.



Государственный концертный зал «Башкортостан» планирует купить звуковое оборудование на 6,45 млн рублей. Фото spdm.ru

6. Подарочные наборы на 4,85 млн для «Транснефть-Урала»

Акционерное общество «Транснефть-Урал» собирается потратить 4,85 млн рублей на изготовление подарочных наборов для своих работников. Информация о такой закупке появилась 3 декабря, она будет осуществлена у единственного поставщика — им стало ООО «ТПП «Роскондитер» (фирма с таким названием расположена в Екатеринбурге).

Поставка должна быть осуществлена с 17 по 31 декабря 2019 года. Более подробной информации в документации не содержится — в ней есть лишь объемный проект договора, а вот технического задания — что именно и для кого собирается покупать компания в качестве подарков — нет.



7. Семь остановок для Салавата

Администрация Салавата планирует закупить остановочных павильонов на общую сумму в 3 млн рублей. Об аукционе было объявлено 30 ноября, подать заявки на участие можно до 9 декабря, а аукцион состоится 11-го числа.

Как следует из документации, всего понадобится семь остановочных павильонов. Конструкция их должна быть сборной, модульной. В комплектацию войдет несущий каркас, крыша, ветрозащитные стекла, скамейки, урна, опоры и информационные светодиодные панели — их будет по четыре штуки в каждом павильоне, в боковых и задней стенках.



Всего понадобится семь остановочных павильонов. Фото tvernews.ru

8. Искать подозрительную активность с беспилотника за 3 миллиона

ГКУ Башкортостана «Хозяйственное управление» выделит сумму в 3 млн рублей на аэромониторинг. О соответствующем электронном аукционе стало известно 2 декабря, потенциальные подрядчики могут подать заявки до 10 декабря, а сам аукцион проведут 11 декабря. Оплатят работы из бюджета Башкортостана.

Всего понадобится пролететь 7680 километров, услуги осуществляются в целях выявления подозрительной активности и связанных с ней объектов на территории оказания услуги. Услуги осуществляются с применением беспилотных летательных аппаратов, с момента заключения контракта до конца 2019 года. Подозрительной активностью, в соответствии с техзаданием, считается добыча камня, песка и гравия, разработка карьеров, вырубка леса, свалка мусора.



9. Цветники и газоны в Белорецк

Администрация города Белорецка тем временем задумалась о цветочном оформлении города. На эти цели из муниципального бюджета выделят сумму в 2,03 млн рублей. О закупке стало известно 3 декабря, заявки будут приниматься до 11-го числа, а сам аукцион проведут в 11 часов 8 минут утра 13 декабря.

Администрация города Белорецка задумалась о цветочном оформлении города. Фото belkommunal.ru

Для выполнения работ понадобится 12 видов цветов, среди них — махровая петунья (32 тысячи штук), бархатцы (9 тысяч штук), георгины (5,5 тысячи штук), кохия (28 штук). Общая площадь цветников на 18 объектах в Белорецке составит 1,9 тысячи кв. м, еще тысячу кв. м составят газоны.



10. Три «Лады» для Управления судебного департамента

А вот Управление судебного департамента в Башкортостане купит автомобилей на 2 млн рублей. Соответствующий тендер объявили 28 ноября, заявки принимаются до 6 декабря, аукцион проведут 9-го числа. Оплатят машины из федерального бюджета.

Всего понадобится три автомобиля Lada Vesta SW или их эквивалентов, с типом кузова «универсал». Коробка передач в машинах должна быть механической, двигатель — с мощностью в 106 л.с. и объемом в 1,6 литра. В машинах должны быть бортовые компьютеры, электроусилитель рулевого управления, легкая тонировка стекол, кондиционер, подогрев передних сидений, фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира на переднем сидении. Поставку должны осуществить в течение трех рабочих дней.

