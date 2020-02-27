Последний шанс «Сити», упадок «Барселоны» и новые проблемы Сарри

25—26 февраля состоялась вторая серия первых матчей 1/8 Лиги чемпионов, которые принесли сплошь сенсационные результаты. «Реальное время» рассказывает, с какими трудностями столкнулись фавориты пар.

Последний шанс «Манчестер Сити» выиграть Лигу чемпионов?



Болельщикам «Манчестер Сити» еще никогда не было так плохо, как в этом феврале. «Горожанам», ввиду нарушения финансового фэйр-плей, выписали двухлетний бан на участие в еврокубках. Кроме того, в английских СМИ гуляют слухи о грядущем понижении «Сити» до Лиги 2 (третьего по силе дивизиона).

В ситуации, когда пробоины на корабле появляются одна за другой, необходимо грамотно их заткнуть. Перед игрой с «Реалом» Пеп Гвардиола публично заявил, что намерен остаться в «Манчестере», даже если команду сошлют в любительскую лигу. И слова испанца подействовали на его подопечных ободряюще.

Если в первом тайме «Реал» успешно сдерживал натиск гостей, то в начале второго в дело пришлось вступать Тибо Куртуа. Голкипер «сливочных» совершил несколько великолепных сейвов, чем вдохновил хавбека «Реала» Иско на гол. Однако преимущество «Сити» было слишком очевидным. Голы Габи Жезуса и Кевина Де Брюйне принесли измученной команде Гвардиолы победу — 2:1. Более того, на ответную встречу на «Этихад» «Реал» поедет без удаленного Серхио Рамоса.

Для «Сити» это последний еврокубковый сезон до 2022 года. И «горожане» будут вгрызаться в него, как ни в какой другой.

Новый тренер «сине-гранатовых» Кике Сетьен вовсю ставит «Барсе» свой футбол. Фото twitter.com/fcbarcelona

Тренер поменялся, ситуация — нет. За «Барселону» становится страшно

Новый тренер «сине-гранатовых» Кике Сетьен вовсю ставит «Барсе» свой футбол. Каталонцы в редких матчах владеют мячом меньше 70 процентов времени. Комбинации, которые плетут атакующие игроки в «Барселоне», до боли напоминают те, что Сетьен выстраивал еще в «Лас Пальмасе» и «Бетисе». Не изменился только результат. «Барсу» как критиковали при Эрнесто Вальверде, так и продолжают уничтожать при новом наставнике.

В Неаполе «Барселона» была близка к поражению. Счет в первом тайме открыл Дрис Мертенс, после чего «Наполи» начал стремительно сушить игру. Поражение наверняка случилось бы, если бы во втором тайме не забил разыгравшийся в 2020 году Антуан Гризман. Недавно француз уже спасал «Барселону» от вылета из Кубка Испании от клуба третьей лиги «Ибица». Сейчас же Гризман не допустил лигочемпионского поражения, а заодно подарил «Барсе» драгоценный гол на выезде.

Дальше всех в критике «Барселоны» пошел ее бывший хавбек Кристоф Дюгарри. «Ужасная игра каталонцев. Бускетс сыграл так, будто это был не он, а мой отец», — заявил француз. По мнению самого Серхио Бускетса, «Барселоне» очень не хватает качественной скамейки. Так ли это, покажет весенняя часть сезона, но на одном Месси нынешняя «блауграна» точно не уедет.

«Лондон опять красный»! Серж Гнабри троллит столичные команды в ЛЧ

«Челси» снова «колбасит». Начало 2020 года вышло для команды Фрэнка Лэмпарда скверным: здесь и ничья с «Брайтоном», и неудачи с «Ньюкаслом» и «МЮ», и всего лишь две победы в АПЛ. Лэмпард пришел в команду, находящуюся на самом пике перестройки, поэтому больших свершений в Лиге чемпионов от «Челси» не ждали изначально. Но ведь не зря же англичане вышли из группы смерти, оставив позади «Аякс»? Многие в Англии надеялись на равный бой с такой же «перестроечной» «Баварией». Однако «синие» сумели продержаться лишь тайм.

Многие в Англии надеялись на равный бой с такой же «перестроечной» «Баварией». Однако «синие» сумели продержаться лишь тайм. Фото twitter.com/chelseafc

Молниеносный дубль Сержа Гнабри и гол Роберта Левандовского, кажется, сняли все вопросы о победителе пары (3:0). На счету Гнабри в этой ЛЧ шесть голов, и все они были забиты лондонским клубам (до этого четыре гола — в ворота «Тоттенхэма»). Серж настолько вошел во вкус, что иронично написал в «Твиттере»: «Лондон опять красный!» Единственный мини-шанс «Челси» в ответном матче заключается в тяжелой травме Левандовского, который теперь пропустит минимум месяц.

Судейская ошибка и новые проблемы Сарри

То, что у «Ювентуса» что-то идет не так, стало понятно еще в начале февраля. Президент туринского клуба Андреа Аньелли вызвал Маурицио Сарри на внеплановую встречу после поражения от «Вероны» (1:2). На ней Аньелли выразил тренеру доверие и вместе с тем большую обеспокоенность последними результатами. В Серии А «Ювентус» подпустил к себе «Интер» и «Лацио», а в Лиге чемпионов пессимисты опасались неудачного начала дуэли с «Лионом». И их опасения в итоге подтвердились.

Все решил эпизод на 31-й минуте игры. Хавбек «Лиона» Уссем Ауар воспользовался медлительностью Бентанкура и навесил во вратарскую, где свой шанс уже караулил Люка Тузар (1:0). Французы неожиданно строго защищались весь оставшийся матч, хотя команды Руди Гарсии, наоборот, славятся безалаберностью.

На 89-й минуте бразилец Бруно придержал нападающего туринцев Пауло Дибалу. Пенальти? Как бы не так! Арбитр, похоже, смотрел куда-то в другую сторону. «Лион» не без доли везения выиграл с минимальным счетом, а у Сарри сейчас вновь начнутся большие проблемы. Может быть, придется даже повторить ужин с Аньелли.

