Зачем российские депутаты работают международными наблюдателями на выборах за границей

Колонка Ирека Зиннурова о работе в Молдове, Узбекистане, Азербайджане и о сборах в Таджикистан

Депутат Госдумы от Татарстана, олимпийский чемпион по водному поло Ирек Зиннуров в своей колонке для «Реального времени» рассказывает о таком непривычном аспекте работы депутата, как участие в выборах в качестве международного наблюдателя.

Специфика работы Комитета

Уже четвертый год я работаю в Комитете Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Тематика работы Комитета вносит определенные особенности и в суть нашей работы. Например, мы ездим на выборы в странах СНГ в качестве международных наблюдателей.

В 2019 году я работал на парламентских выборах в Молдове, участвовал в работе наблюдателей на выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан. В этом году мы вместе с делегацией наблюдателей от СНГ посетили досрочные парламентские выборы в Азербайджане, а совсем скоро — 1 марта — отправимся наблюдать за тем, как проходят парламентские выборы в Республике Таджикистан.

Зачем российским депутатам работать на «чужих» выборах

Свободные выборы — это неотъемлемая часть современного правового демократического государства. Они должны проводиться в соответствии с нормами международного права, и этому очень способствует работа института международных наблюдателей.

Для начала мы, как наблюдатели, должны изучить избирательное законодательство страны, в которой будем работать. Во время выборов мы посещаем избирательные участки (причем в наши обязанности входит работа не только в столице, но и в отдаленных районах страны). На избирательных участках удается пообщаться с местными жителями — услышать и увидеть страну не только на страницах официальных источников, но и вживую познакомиться с ней через ее людей. Например, когда мы работали в Узбекистане, на одном из избирательных участков поговорили с 95–летней местной жительницей по имени Бувижон. Удивительно, но она сама, да еще и в числе первых, пришла на избирательный участок.

Фото cis.minsk.by

Свободные выборы — это неотъемлемая часть современного правового демократического государства. Они должны проводиться в соответствии с нормами международного права, и этому очень способствует работа института международных наблюдателей

Организация международного наблюдения — это один из ключевых моментов в проведении выборов. Правомерная оценка и независимое мнение международных наблюдателей — серьезные критерии открытости и прозрачности избирательного процесса в стране. Работа международным наблюдателем для меня — не только большая честь, но и высокая ответственность.

Азербайджан: курс на модернизацию

Досрочные парламентские выборы в Азербайджане прошли совсем недавно. В этот день была отвратительная погода, но даже несмотря на это, явка была высокой. Избирательный процесс был высокоэффективно организован — и это в условиях тотальной нехватки времени на подготовку! Досрочные выборы были организованы всего за два месяца.

Я посетил несколько участков и не заметил нарушений ни на одном. Можем смело говорить, что весь процесс выборов от начала до конца проходил прозрачно. Мы встречались с главой азербайджанского Центризбиркома, обсудили с ним разные вопросы организации выборного процесса — например, их различие в России и Азербайджане.

Интересно, что в парламентских выборах в Милли Меджлис Азербайджана поучаствовали многие молодые и независимые кандидаты. Это свидетельствует о том, что парламентская система страны берет курс на модернизацию.

Фото azertag.az

Нам видится, что тот вектор инноваций, который выбрал Азербайджан, серьезно и положительно повлияет на международные отношения

Завершилась работа Миссии международных наблюдателей встречей с Ильхамом Алиевым, президентом Республики Азербайджан. На ней мы дали свою обратную связь о том, как оцениваем организацию досрочных выборов. А попутно обсудили, как будут развиваться дальше российско-азербайджанские отношения.

Демократизация Азербайджана и досрочные выборы — очень важная веха в истории развития страны. Нам видится, что тот вектор инноваций, который выбрал Азербайджан, серьезно и положительно повлияет на международные отношения. Ведь современное мировое сообщество заинтересовано в демократических изменениях в стране и в легитимности политического процесса.

