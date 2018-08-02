Остановка по концессии. «Умным» остановкам инвестора могут отдать центр Ижевска

Эксперты увидели ряд минусов в предложениях потенциальных инвесторов

В Ижевске в концессию могут отдать остановки общественного транспорта и систему уличного освещения. Инвесторы готовы вложиться в развитие городской среды, однако опрошенные «Реальным временем» эксперты видят в проектах некоторые минусы.

Инвестор для остановок

Проекты, которые предлагается реализовать на условиях концессии, представили на днях на инвестиционном совете в администрации Ижевска. В частности, компания «Контроль-Н» разработала проект «Интеллектуальная остановка». Он предполагает установку остановочных комплексов, оснащенных системой видеонаблюдения с интеграцией в АПК «Безопасный город», кнопкой вызова оперативных служб, мультимедийным табло, светильниками, панелями обогрева, Wi-Fi, а также дополнительными услугами для пассажиров. В частности, возможна установка банкоматов и терминалов, автоматов по продаже напитков и т. д.

Объем инвестиций в установку 100 «умных» остановок составит около 70 млн рублей, а срок окупаемости проекта 10—15 лет, рассказал на инвестсовете учредитель компании Сергей Рахимов. При этом есть несколько вариантов, различающихся по количеству остановок и суммам инвестиций, доходящих до 150 млн рублей.

Проекты, которые предлагается реализовать на условиях концессии, представили на инвестиционном совете в администрации Ижевска. Фото izh.ru



Вернуть собственные вложения компания намерена за счет размещения различных рекламных конструкций на остановочных комплексах, в том числе полноценного билборда 3 на 6 метров.



Этот проект еще до инвестсовета на своей странице в «Фейсбуке» анонсировал советник главы Удмуртии по инвестиционному развитию Ижевска Константин Сунцов. При этом он говорил о двух компаниях, не называя их, которые предлагали схожие проекты по обслуживанию остановок. Их реализация, по словам Сунцова, позволит высвободить 17 млн рублей, которые ежегодно тратятся на содержание остановок.

Борьба с ларьками и вандалы

Вплотную темой остановок начал заниматься Денис Агашин, будучи главой администрации Ижевска в 2010—2015 годах. Руководство города тогда приняло решение бороться с ларьками на остановках, объясняя это тем, что такие торговые точки портят внешний облик города, потеряли актуальность ввиду роста количества супермаркетов, кроме того, нередко там незаконно торговали алкоголем и сигаретами. В итоге начался массовый снос ларьков, а вместе с ними и навесов, так как зачастую они были соединены. Однако новые остановки устанавливать не спешили. Более того, нередко там, где раньше стояли ларьки, скапливался мусор. До этого чистоту на остановках поддерживали владельцы торговых точек.

В 2010—2015 годах руководство города приняло решение бороться с ларьками на остановках, объясняя это тем, что такие торговые точки портят внешний облик города. Фото izhlife.ru

При главе Ижевска Юрии Тюрине началась массовая замена остановок и установка их там, где они были снесены при предыдущем руководстве города. Однако сделаны новые остановки из стекла, а его прочность с завидной регулярностью проверяют вандалы. В результате муниципальному предприятию «Горсервис», на балансе которого они стоят, приходится постоянно заменять стекла — до 50 в неделю, а иногда ставили просто кусок фанеры. При этом на стеклянных панелях остановок появилась реклама.



В прошлом году значительные траты Ижевска на установку и содержание остановок подверглись критике со стороны главы Удмуртии Александра Бречалова. Он предложил привлечь инвесторов, чтобы в городе устанавливать «умные» остановочные комплексы, как это делается в ряде городов России.

Интерес к центру

Новый виток в судьбе остановок Ижевска — это позитивное предложение, считают эксперты, участники заседания инвестсовета. Для пассажиров сплошные плюсы — повышение комфорта и удобства. Однако к инициаторам проекта возникло немало вопросов.

— Они предлагают переоборудовать только около 100 остановок в центральном квадрате города. Но в центре как раз к остановкам общественного транспорта меньше всего вопросов, — говорит зампредседателя постоянной комиссии гордумы по вопросам развития территории, градостроительства, землеустройства и экологии Дмитрий Юданов.

— Большинство из них и так недавно были обновлены, и в настоящий момент они находятся в удовлетворительном состоянии. На техсовете прозвучала цифра, что всего в городе свыше 600 остановок, и именно остановки, расположенные на периферии, требуют обновления, а этого как раз предложено не было.

Центр для инвестора интересен по понятным причинам — большее скопление людей, а значит, эти места будут востребованы рекламодателями. Депутат гордумы Ижевска, председатель общественной организации «Автомобильная Удмуртия» Борис Ломаев также отметил, что будет несколько странно заменять новые остановки в центре города, поэтому инвестору стоит задуматься и о местах на периферии. При этом особое внимание он обратил на материал комплексов.

— Улучшение качества городской среды — это здорово, однако нужно исходить и из практики, — говорит Борис Ломаев. — Все мы знаем, к чему приводит установка остановочных комплексов из стекла — их разбивают хулиганы, поэтому стоит подумать над применением все же металлоконструкций, тем более дизайн таких вариантов существует.

Кроме того, как отмечают участники заседания, не проработан вопрос по размещению билбордов. Ранее в Ижевске уже принята схема размещения рекламных конструкций и проведены торги. Появление новых мест для билбордов необходимо согласовывать, учитывая интересы рекламных компаний. Также центральный квадрат города, согласно схеме, полностью освобожден от билбордов.

— В целом, если инвестор возьмет на себя все траты, связанные с обслуживанием остановок, это, безусловно, хорошо, однако стоит очень внимательно проработать вопрос с концессией, чтобы город от этого выиграл. Инвестор пока не представил более конкретных расчетов. Пока много белых пятен, из-за которых сложно судить об экономической целесообразности проекта, — отметил зампредседателя постоянной комиссии гордумы по социальной политике Марат Зиятдинов.

Проект интеллектуальных остановок комиссия одобрила и создала для его доработки специальную группу.

Свет в частные руки

Не меньше вопросов у депутатов вызвал другой проект, предлагаемый на условиях концессии, — модернизации системы уличного освещения. Его представил руководитель направления МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком» Руслан Рахимов. Он пояснил, что планируемая 15-летняя концессия по модернизации освещения предполагает вложение 753 млн рублей инвестиций, что позволит заменить 30 тыс. существующих светильников на светодиодные и сэкономить около 40% затрат на электроэнергию. Также планируется заменить 230 км воздушных линий электропередач с неизолированного провода на изолированный, обновить 2,5 тыс. опор, начать реализацию проекта по переносу кабелей ВОЛС под землю.

Работы инвестор планирует провести за счет ежегодных расходов, предусмотренных в муниципальном бюджете на уличное освещение города. Кроме того, дополнительно потребуется заложить в бюджете расходы по индексации на уровень инфляции и росту тарифов.

По словам Сергея Кныжова, «Горсвет» готов завершить замена ламп в светильниках на светодиодные в течение 6 лет за счет собственных доходов. Фото izh.ru



При этом постепенная замена ламп в светильниках на светодиодные, а также опор производится и муниципальным предприятием «Горсвет». По словам директора Сергея Кныжова, предприятие готово завершить эту работу в течение 6 лет без увеличения бюджетных затрат — за счет собственных доходов от иной деятельности. С марта по июнь заменены около 1 600 светильников, за счет этого электропотребление было снижено на 11%, это около 4 млн рублей.

Борис Ломаев отмечает, что в случае поддержки проекта «Ростелекома» под вопрос ставится дальнейшее существование стратегически важного и безубыточного муниципального предприятия «Горсвет», на котором работает 75 человек.

— Концессия должна быть выгодна как концессионеру, так и городу. Здесь важно не нарушить некое равновесие, чтобы не создать новых проблем, — отметил депутат.

Это проект также отправили на доработку. Между тем ранее подобную инициативу анонсировал первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин. Правда, в качестве потенциального концессионера назывались «Россети».

В настоящее время успешным эксперты называют реализованный по концессии проект передачи городских теплосетей «Удмуртским коммунальным системам» — «дочке» «Т Плюс». За счет модернизации сетей уже снизилось количество аварий. При этом они отмечают определенный тренд на передачу отдельных сегментов городского хозяйства в концессию. Между тем в каждом конкретном случае необходимо все тщательно просчитывать, чтобы городу не приходилось компенсировать частнику недополученные доходы.