Фотомарафон «100-летие ТАССР»: строительство колесного завода в Заинске, 1972 год

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Фото: из фондов Заинского краеведческого музея

Как известно, скромный Заинск приобрел статус города и большое значение в связи со строительством ГРЭС, ставшей одной из самых крупных на континенте для своего времени. Но в 1972 году здесь началось строительство еще одного большого предприятия.

В 1969 году в Челнах начали строить автогигант — КАМАЗ. Именно благодаря этому Заинск получил новое крупное производство и перестал быть моногородом, работавшим только на благо ГРЭС.



Весной 1972 года в Заинске начали строить завод, выпускавший автомобильные колеса — сначала для грузовиков КАМАЗа, а через десять лет — и для легковушек. 8 июня 1971 года Министерство автомобильной промышленности СССР выпустило приказ о создании дирекции этого завода, в приказе значилось, что она напрямую подчиняется директору строившегося КАМАЗа.



Строители колесного завода в Заинске, первая половина 1970-х

Первым директором Заинского завода колес был Николай Васильевич Романюк.



Само строительство предприятия началось 27 марта 1972 года. Но днем рождения завода и днем начала строительства считается все-таки 4 мая. А все потому, что именно 4 мая на стройплощадке устроили торжественный митинг (без него было никуда, от него и отсчитывает свою историю теперь завод). Завод строился не быстро, не в пример комсомольским стройкам 1950-х и 1960-х.

22 сентября 1976 года понизительная подстанция завода приняла первый промышленный ток, но только в августе 1978-го из цехов вышла первая основная продукция завода. Здесь выпускали колеса для большинства модификаций челнинских грузовиков, завод рос и развивался вместе с основным своим производством. Например, в январе 1981 года был начат выпуск колес для вездехода КАМАЗ-4310. Планировалось, что производить завод будет 3 540 000 колес в год. Но на проектную мощность предприятие выходило долго. 28 августа 1984 года было выпущено пятимиллионное колесо, в 1988-м — десятимиллионное.

Строительство цехов колесного завода, середина 1970-х

Колесный завод дал Заинску новый микрорайон автозаводчан. Здесь выросли аккуратные многоэтажки, появилась еще одна общеобразовательная школа, детский сад, два общежития и другие объекты социальной инфраструктуры.



Людмила Губаева