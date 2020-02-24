Вжик, вжик, вжик: уноси готовенького

У нас боялись китаянок, но в женской рапире нет никого страшнее Италии

Фото: Максим Платонов

В Казани завершился этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин. Хозяева соревнований оказались даже излишне гостеприимными, порадовав финалом коронованных итальянок и «коронавирусных» китаянок, а командным полуфиналом — прыгнувших выше головы полек. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Когда соперничают 43-летняя тетя и 14-летняя девочка



Поскольку в Казани собрались 153 спортсменки для участия в личном турнире, а для участия в стадии выбывания необходимо всего 64, то стартовый день соревнований в пятницу начался с предварительных поединков в группах. И тут на радость людям, которые в последнее время терпеть не могут все, что имеет отношение к made in China, выбыли Фу Житинг и Ву Пейлин, сократив количество представительниц Поднебесной ровно наполовину. Особенно обидно должно быть Пейлин, которая отпраздновала свое 24-летие на условиях карантина во Франции, в Казани успешно прошла сито мини-турнира из семи спортсменок, но не справилась в поединках навылет с венгеркой Флорой Пастор.

Тут, кстати, стоит отметить, что групповой турнир, в котором участвовала китаянка, достаточно сенсационно выиграла 14-летняя девочка Джессика Цзи Цзя Го. Уверен, что никто из наших читателей не догадается о гражданстве этой крошки, а представляет она между тем Канаду — на вполне тривиальном основании, поскольку родилась в Торонто.

В другой группе победу одержала 43-летняя Аида Мухамед из Венгрии. Она в 1992 году, будучи 16-летней девушкой, стала вице-чемпионкой Европы. Правда, лучшими для нее были нулевые годы, когда Аида завоевала 8 наград, в девяностые — 4, в десятые — две. Но сам факт, что она третья в фехтовальном мире, кто участвовал на шести Олимпиадах, начиная с Атланты-1996, говорит о многом. Вдумайтесь, она фехтовала одновременно с нынешним президентом ОКР Станиславом Поздняковым, экс-министром спорта Павлом Колобковым и уроженцем Украины Сергеем Голубицким, тогда еще защищавшим цвета сборной СНГ, о котором речь пойдет чуть ниже.

Групповой турнир, в котором участвовала китаянка, достаточно сенсационно выиграла 14-летняя девочка Джессика Цзи Цзя Го. Фото Augusto Bizzi / facebook.com/fie.org

Подруги по сборной бились друг с другом

Также в групповом турнире участвовала казаночка Аделя Абдрахманова, заняв там третье место. Вот она как раз уступила китаянке Цен Цингуан, победительнице группы, плюс еще и Шихо Нишиоке из Японии. В итоге японку Абдрахманова опередила, но отстала на один укол от итальянки Беатрис Монако (24 — 25), которую обыграла 5:3. Впрочем, это не имело ровно никакого значения, поскольку затем Абдрахманова выиграла бой навылет и вышла в 1/32 на подругу по сборной России Светлану Трипапину.

Другая казаночка Марта Мартьянова выиграла свою группу, в которой опередила титулованную Инес Бубакри из Туниса, обыграв ее в личном поединке — 5:2. Это дало возможность Мартьяновой сразу же выйти в стадию 1/32, а вот Бубакри сенсационно уступила сопернице из Южной Кореи и вылетела из борьбы.

Третья представительница Татарстана Регина Гарифуллина, увы, проиграла в поединке навылет все той же японке Нишиоке. В группе с Гарифуллиной выступала также Каролин Голубицки из Германии, и ее фамилия известна всем любителям фехтования. 34-летняя Каролин Вуц вышла замуж за своего тренера Сергея Голубицкого, воспитанника советской школы фехтования, успешно выступавшего затем за сборную Украины. Работая в знаменитой немецкой школе «Таубербишофсхайм», он познакомился со своей будущей супругой, и они поженились, несмотря на 16-летнюю разницу в возрасте.

Кстати, шесть лет назад Голубицки стала вице-чемпионкой мира именно в Казани. А сейчас она уступила в поединке на вылет Яне Алборовой из Узбекистана. И это также спортсменка, известная всему фехтовальному миру. Воспитанница осетинской школы фехтования, выступив за сборную России на Европейских играх — 2015, Универсиаде-2017, Военных играх, решила демобилизоваться из спортобщества ЦСКА и штурмовать олимпийский помост под флагом сборной Узбекистана. В первый день ей удалось приблизиться к своей мечте, но во второй ее сразу же ожидал поединок с Аделиной Загидуллиной, бывшей подругой по сборной России. Интрига!

Самым главным боем стадии 1/32 я бы назвал поединок немки Леандры Бер и Сабрины Массиалас из США. Фото Augusto Bizzi / facebook.com/fie.org

Жестокий выбор «слепого» жребия

Вообще, слепой жребий в Казани был как-то по-особенному слеп. Ну как так можно, сводить в первом же раунде россиянок Алборову и Загидуллину, Абдрахманову и Трипапину, Мартьянову и Оксану Мартинес Хауреги, которая, несмотря на свою испаноязычную фамилию, полученную от отца, также выступает за сборную России.

Но самым главным боем стадии 1/32 я бы назвал поединок немки Леандры Бер и Сабрины Массиалас из США. Две 23-летних спортсменки представляют фехтовальные семейства, равных которым еще надо поискать. Сабрина родилась в семье Грега Массиаласа, который дважды стартовал на Олимпиадах 1984 и 1988 годов. Стартовал бы и на третьей, если бы не уехал из родной Греции в США, а Америка как раз бойкотировала его дебютную Олимпиаду-1980.

Зато его старший сын Александр Массиалас дебютировал на Играх еще в 18-летнем возрасте в Лондоне, и сейчас это вполне состоявшаяся звезда, двукратный призер Олимпиады в Рио, призер чемпионатов мира. Младшая дочь тоже выступала на Олимпиаде, но юношеской, которая проходила в 2014 году.

И ей, представительнице столь славного семейства в фехтовальном мире, противостояла еще более звездная девушка. Леандра Бер родилась вместе с сестрой-близняшкой Гретой у мамы Зиты-Евы Фукенхаузер и папы Матиаса Бера. Уроженка Румынии Фукенхаузер — двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной Германии, чемпионкой которой стала уже в 12 лет. А в 13 лет ее родители переехали в ФРГ, где Зита-Ева стала суперзвездой фехтовальной дорожки, у нее 13 медалей с Олимпиад и чемпионатов мира, пять из которых золотые.

Ее переезд состоялся в 1979 году, а через три года ее будущий муж Матиас … убил человека. Это был ЧМ-1982 года в Италии, где у Бера сломалась рапира, обломок которой пробил маску советского рапириста Владимира Смирнова, и через глаз проник в мозг. Этот несчастный случай повлек за собой дополнительные меры повышения безопасности спортсменов.

Но знаменит отец Леандры Бер не этим трагическим случаем, а своими победами, одна из которых случилась на дорожке олимпийского Монреаля, где Бер стал чемпионом в команде, выступая, кстати, с нынешним президентом МОК Томасом Бахом.

Но Олимпиаду в Москве Бер также пропустил, как и сборная ФРГ, и вышеупомянутый Массиалас, и вот теперь их дочери бились за то, чтобы не пропустить свою Олимпиаду, а уже в дальнейшем постараться повторить достижения своих отцов.

Ее пример показателен тем, что Тибюс не только собирала деньги, но и вложила все собственные силы в процесс подготовки. Фото Augusto Bizzi / facebook.com/fie.org

С миру по нитке — француженке путевку на Олимпиаду

Также на стадии 1/32 темнокожая уроженка Гваделупы Изаора Тибюс билась с венгеркой Катей Кондриш. Тибюс — бесстрашная девушка. Когда перед прошлой Олимпиадой в Рио ее потенциальных участников запугивали вирусом Зика, она провела сбор денег посредством краудфандинга, чтобы обеспечить финансы на подготовку к олимпийскому старту. Французская федерация фехтования не спешила раскошеливаться в пользу Тибюс, уже имевшей опыт участия в Олимпиаде-2012 и медали чемпионатов мира, включая казанский 2014 года, и чемпионатов Европы, столько (16), что впору претендовать на звание заслуженного мастера спорта Франции.

Но ее пример показателен тем, что Тибюс не только собирала деньги, но и вложила все собственные силы в процесс подготовки.

В противостоянии двух наследниц славных традиций фехтования США и Германии сильнее была немка Леандра Бер, которая продолжила борьбу за попадание на Олимпиаду как ее отец и мама, поскольку в другом семействе Массиалас — мама-тайка, без всяких спортивных достижений.

В число 32 лучших прошли практически все перечисленные ранее спортсменки, включая хозяек помоста Абдрахманову и Мартьянову, «бабушку» мирового фехтования Мухамед и его будущее из Канады Гуо. Вышла и Загидуллина, переигравшая Алборову.

Уже в 16 лучших не смогла попасть ни немка Бер, проигравшая последней китаянке турнира Ши Юэ, ни Аделя Абдрахманова. На этой стадии сошлись 43-летняя Мухамед и 14-летняя Цзи Цзя Го. «Если бы молодость знала», что Аида, которая старше канадки в три раза, на помосте будет сильнее ее в два раза — 15:7...

В борьбе за топ-8 проиграла и француженка Тибюс, уступившая уфимочке Загидуллиной. Фото Максима Платонова

Пока наши в роли учениц

Это был не единственный случай победы опыта над молодостью, поскольку вскоре 37-летняя итальянка Элиса Ди Франческа переиграла хозяйку помоста 21-летнюю Мартьянову. Попадание Мартьяновой в число 16 лучших в мире, а Абдрахмановой в топ-32 следует признать хорошим результатом. Пока у наших девушек есть два недостатка, один из которых недостаток опыта, а второй — молодость. Тем не менее Мартьянова вошла в тройку лучших в стране, у нее неплохие перспективы на попадание в олимпийский состав и очень хорошие на карьеру в целом, уже после Токио-2020. Поскольку в России девушки не задерживаются в фехтовании после 30 лет. Есть пример, как сборницы Шанаева и Бирюкова ушли из спорта в 30 лет, Яковлева — в 28, сразу же, как распростились с шансами попасть в олимпийский Рио.

Из нынешних сборниц Коробейниковой — 33, Дериглазовой и Ивановой по 30. Понятно, что уровень конкуренции за попадание в сборную понизится за счет ухода звездных ветеранов. Поскольку у нас девушки больше, чем мужчины, подвержены влиянию олимпийских циклов, и не каждая готова оставаться в спорте, чтобы подойти к олимпийскому старту в возрасте далеко за 30. Пока наши 22-летняя Абдрахманова и 21-летяя Мартьянова даже в поколении следующего олимпийского цикла остаются в числе наиболее молодых, наряду с Викторией Юсовой. К олимпийскому Парижу-2024 под 30 лет и чуть больше будет Загидуллиной, Пириевой, Мартинес Хауреги, Трипапиной, которые, скорее всего, останутся в спорте.

В борьбе за топ-8 проиграла и француженка Тибюс, уступившая уфимочке Загидуллиной. После чего в четвертьфинале произошла настоящая сенсация. Ши Юэ обыграла олимпийскую чемпионку Дериглазову. В поединке, где на помосте находились две девушки, которым на двоих было 70 лет (Мухамед — 43, Ди Франческе — 37), сильнее оказалась более молодая. Ди Франческа в итоге добралась до финала, как и Ши Юэ, которая продолжила огорчать российских болельщиков, обыграв в полуфинале Загидуллину. И только в финале китайская коса нашла на итальянский камень — и уступила.

Нам стоит внимательно присмотреться к возрастной итальянке, поскольку в ее случае 37 может быть не критическим возрастом. Есть и пример Мухамед, а еще ранее — великой Валентины Веццали, которая, как и Мухамед, участвовала на тех же шести Олимпиадах. При этом Веццали и в 42 года билась в Рио за серебряную медаль в командных соревнованиях, кстати, будучи на тот момент депутатом итальянского парламента.

Только в финале китайская коса нашла на итальянский камень — и уступила. Фото Максима Платонова

Один за всех, и все за одного!

Если говорить о командных соревнованиях в женской рапире, то их можно отнести к наиболее предсказуемым. Уже семь раз подряд начиная с 2013 года в призерах женских командников присутствуют только четыре команды — Италия, Россия, США и Франция. До этого также стабильны были попадания на пьедестал почета южнокореянок, но они после Олимпиады-2012 полностью сменили состав.

Тут надо отметить, что фехтование — это единственный вид спорта, где хозяева Олимпиад не имеют гарантированной путевки на домашнем старте. Это определенным образом зависит от уровня развития фехтования в стране. С Олимпады-2004 в Греции на командные соревнования допускаются только восемь сборных, и греки, затем Китай, Англия и Бразилия начинали свой путь в дополнительном четвертьфинальном матче, зачастую там же и заканчивали, поскольку не обладали командами должной силы.

Вот и Япония в рапире не настолько хороша, чтобы претендовать на участие в домашней Олимпиаде напрямую. Помимо названных фаворитов, ей могут помешать Венгрия с Мухамед и нынешней четвертьфиналисткой Фанни Крейс, Германия с Голубицки и Леони Эберт из топ-16, Корея и Польша со своими традициями, Китай с Ши Юэ и непреодолимым стремлением пробиться на Олимпиаду, несмотря на привходящие обстоятельства.

Тренеры сборной страны не включили в состав на казанский командник Мартьянову, остановив свой выбор на испытанных спортсменках — Дериглазовой, Загидуллиной, Анастасии Ивановой и Полине Коробейниковой. Но если в личных соревнованиях сюрприз преподнесла китаянка, то в команднике на него сподобилась команда Польши. Наши соперницы уже лет десять не борются за награды, после того как закончила их лидер Сильвия Грушала, и в Казани ни одна из их спортсменок даже не пробилась в так называемое Табло, или топ-64. Но на единичную сенсацию они еще вполне способны, и таковая случилась в четвертьфинале, где польки обыграли наших с разницей в один укол — 42:41.

После этого неприятного сюрприза все стало на свои места, польки последовательно уступили записным фавориткам из США и Франции и заняли четвертое место. Наши так же последовательно обыграли японок и венгерок, но финишировали пятыми. А победу одержала команда Италии, разгромившая в финале американок. Японки обыграли Германию, заняв седьмое место, и сделали серьезную заявку на участие в домашнем турнире Олимпиады.

Удивило низкое, 16-е место Канады, в составе которой выступали 14-летняя вундеркинд Цзи Цзя Го и четвертьфиналистка олимпийского Рио Элеанор Харви, но это проблемы страны Кленового листа, которая решила просто не выходить на матчи этапа розыгрыша мест с 9-го по 16-е, и сдалась без боя слабому Гонконгу и Узбекистану с усилившей его Алборовой.

А вот против Китая бились все: и обыгравшая его Венгрия, и уступившие ему Гонконг, Узбекистан и Южная Корея. Хотя тема коронавируса была едва ли не самой популярной на турнире.

