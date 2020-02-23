Видео недели: интервью Путина, татарский от Алсу и спасение табуна лошадей

Большое интервью Путина

Президент РФ Владимир Путин дал развернутое интервью агентству ТАСС, получившее название «20 вопросов Владимиру Путину». Запись разделили на 20 отдельных выпусков, сделав из него своего рода сериал.

Пока вышло только два ролика. В них Путин и Андрей Ванденко обсуждают отставку правительства России и ситуацию на Украине.

Уроки татарского от Алсу

Ксения Собчак взяла интервью у певицы Алсу и опубликовала его в эту среду. Ключевым эпизодом стал разговор о победе дочери артистки на шоу «Голос Дети».

Но также речь зашла и о татарском языке. Телеведущая попросила свою собеседницу научить ее паре слов. Алсу не нашла ничего лучше, кроме как процитировать детский стишок «Мин сине яратам, кэжэ бугы ашатам» («Я тебя люблю, козьим калом накормлю»).

Шнур в партии

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров присоединился к «Партии Роста» бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

«Сотрясатель основ» и, пожалуй, главное лицо современной российской эстрады пообещал внести в политический процесс яркие краски и называть вещи своими именами.

Экстремисты в Казани

ФСБ задержала в Казани подозреваемых в экстремизме. Три человека состояли в запрещенной организации «Ат-Такфир ва-ль-Хиджра», утверждают в спецслужбе. Оперативники нашли у задержанных экстремистскую литературу и холодное оружие.

Спасение табуна

В Башкирии целый табун лошадей ушел под лед на реке. Все 11 животных были спасены фермерами, пригнавшими погрузчик и вытащившими лошадей из воды. Вся операция заняла около 11 минут.

Фьюри и Уайлдер

Повторный бой супертяжеловесов Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера прошел в США вечером 22 февраля (07.30 мск). Боксеры устроили потасовку на битве взглядов.

Флаг МЧС на дне озера под Казанью

Неделю назад дайверы клуба «Бентос» опустились на дно Голубого озера под Казанью. С собой они взяли флаг в честь 30-летия МЧС. Видео подводников выглядит не хуже фильмов знаменитого Жак-Ива Кусто.

В Минобороны показали скиджоринг

Не менее любопытную запись показали и в Минобороны. Там сняли занятия курсантов Дальневосточного командного училища скиджорингом. Неизвестная широкой публике спортивная дисциплина напоминает водные лыжи, но по снегу и с лошадью или собачьей упряжкой.

Страус в глуши

Для следующего видео уже существует целый жанр — ролики с видеорегистраторов из России. В середине февраля в Воронежской области на трассе заметили страуса. Оказалось, что птица сбежала с фермы и через несколько дней вернулась домой.

Глыба снега в Уфе

В Уфе снег, который рухнул с крыши жилого дома, лишь чудом не стал причиной гибели прохожего. Пешеход не успел подойти на опасное расстояние. А вот припаркованные автомобили пострадали.

За несколько дней до этого в республиканском управлении МЧС сообщали, что в столице РБ снег пять раз сходил с крыш зданий и повредил пять автомобилей.