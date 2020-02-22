Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Заинская ГРЭС, 1960-е

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Фото: из фондов Заинского краеведческого музея

Новая эпоха в истории заинского края началась весной 1955 года со строительством одной из крупнейших электростанций страны — Заинской ГРЭС.

Строительство ГРЭС было связано с бурным развитием нефтедобывающей промышленности на юго-востоке Татарии: для этого нужно было все больше и больше электроэнергии. Поэтому 17 мая 1955 года Совет министров СССР выпустил распоряжение №4155-р «О строительстве Заинской государственной электростанции в районе села Заинска». В 1959 году объявили Всесоюзную комсомольскую стройку, и сюда начала стекаться молодежь со всего Союза, как и на все великие стройки XX века в СССР.

Рядом с ней начали строить и рабочий поселок Новый Зай. Его население росло быстрыми темпами. Статус города республиканского подчинения он получил 5 апреля 1978 года, а имя ему досталось от районного центра Заинска — старинного села, которое было основано еще в XVII веке. В новый Заинск вошли еще четыре населенных пункта — Мирный, Заготзерно, Воздвиженка и деревня Первая Бугульда.

На Заинской ГРЭС, 1970-е

Место для строительства ГРЭС выбрали неслучайно: эта станция должна была связывать энергетические системы европейской части СССР с Уралом и Сибирью. Проектировали станцию украинские специалисты (Киевское отделение государственного проектного института «Теплоэлектропроект»). Инженеры из Украинской ССР приехали в тихий сельскохозяйственный Заинский район в 1955 году. Они и выбрали под строительство те две с половиной тысячи гектаров, на которых потом раскинулась ГРЭС.

Сначала тут вырубили деревья, потом построили множество технических сооружений, включая бетонный завод и деревообрабатывающий цех. Оперативно протянули ЛЭП из Альметьевска в Заинск.



Коллектив руководства Заинской ГРЭС, февраль 1966 года

Сначала планировалось, что ГРЭС будет мощностью 600 МВт, а работать она будет на угле. Потом решили, что ее топливом будут мазут и природный газ (ведь они были прямо под боком), а мощность в 1959 году увеличили сразу вдвое — до 1200 МВт. Потом мощность увеличили еще вдвое. Первую трубу установили в июне 1961 года, потом быстро построили гидроузел, Зай закрыли плотиной и всего за 2 дня заполнили пруд-охладитель (сейчас мы знаем его как Заинское водохранилище).

Именно на Заинской ГРЭС «обкатывались» одни из первых в СССР энергоблоки мощностью по 200 МВт, работавшие на высокосернистом мазуте, два первых из них были пущены здесь еще в 1963 году. Потом параллельно с достройкой первой очереди электростанции они продолжали монтироваться и постепенно запускаться. Все 12 блоков общей мощностью 2 400 МВт ввели в рекордные сроки — с 1963 по 1972 годы. На тот момент это была крупнейшая в Европе электростанция. Энергосистема Татарии из дефицитных наконец-то перешла в разряд избыточных по мощности. В строй ввели ЛЭП Заинск — Казань (подстанция Киндери). Казанский энергоузел включился в единую энергосистему страны.

Полной проектной мощности станция достигла только в 1976 году. С 1961 года и до сдачи станции в постоянную эксплуатацию Государственной комиссии 13 февраля 1976 года директором ГРЭС был Николай Александрович Баныкин.

Заинская ГРЭС в 1970 году

Людмила Губаева