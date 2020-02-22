Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Заинская ГРЭС, 1960-е
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 188-я
Новая эпоха в истории заинского края началась весной 1955 года со строительством одной из крупнейших электростанций страны — Заинской ГРЭС.
Строительство ГРЭС было связано с бурным развитием нефтедобывающей промышленности на юго-востоке Татарии: для этого нужно было все больше и больше электроэнергии. Поэтому 17 мая 1955 года Совет министров СССР выпустил распоряжение №4155-р «О строительстве Заинской государственной электростанции в районе села Заинска». В 1959 году объявили Всесоюзную комсомольскую стройку, и сюда начала стекаться молодежь со всего Союза, как и на все великие стройки XX века в СССР.
Рядом с ней начали строить и рабочий поселок Новый Зай. Его население росло быстрыми темпами. Статус города республиканского подчинения он получил 5 апреля 1978 года, а имя ему досталось от районного центра Заинска — старинного села, которое было основано еще в XVII веке. В новый Заинск вошли еще четыре населенных пункта — Мирный, Заготзерно, Воздвиженка и деревня Первая Бугульда.
Место для строительства ГРЭС выбрали неслучайно: эта станция должна была связывать энергетические системы европейской части СССР с Уралом и Сибирью. Проектировали станцию украинские специалисты (Киевское отделение государственного проектного института «Теплоэлектропроект»). Инженеры из Украинской ССР приехали в тихий сельскохозяйственный Заинский район в 1955 году. Они и выбрали под строительство те две с половиной тысячи гектаров, на которых потом раскинулась ГРЭС.
Сначала тут вырубили деревья, потом построили множество технических сооружений, включая бетонный завод и деревообрабатывающий цех. Оперативно протянули ЛЭП из Альметьевска в Заинск.
Сначала планировалось, что ГРЭС будет мощностью 600 МВт, а работать она будет на угле. Потом решили, что ее топливом будут мазут и природный газ (ведь они были прямо под боком), а мощность в 1959 году увеличили сразу вдвое — до 1200 МВт. Потом мощность увеличили еще вдвое. Первую трубу установили в июне 1961 года, потом быстро построили гидроузел, Зай закрыли плотиной и всего за 2 дня заполнили пруд-охладитель (сейчас мы знаем его как Заинское водохранилище).
Именно на Заинской ГРЭС «обкатывались» одни из первых в СССР энергоблоки мощностью по 200 МВт, работавшие на высокосернистом мазуте, два первых из них были пущены здесь еще в 1963 году. Потом параллельно с достройкой первой очереди электростанции они продолжали монтироваться и постепенно запускаться. Все 12 блоков общей мощностью 2 400 МВт ввели в рекордные сроки — с 1963 по 1972 годы. На тот момент это была крупнейшая в Европе электростанция. Энергосистема Татарии из дефицитных наконец-то перешла в разряд избыточных по мощности. В строй ввели ЛЭП Заинск — Казань (подстанция Киндери). Казанский энергоузел включился в единую энергосистему страны.
Полной проектной мощности станция достигла только в 1976 году. С 1961 года и до сдачи станции в постоянную эксплуатацию Государственной комиссии 13 февраля 1976 года директором ГРЭС был Николай Александрович Баныкин.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Заинский краеведческий музей и лично его директора Розу Миниахметовну Иванову.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru
комментарии
Была работа, была надежда на будущее, была уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне - и это прекрасно.
1960 - начало 1980-х годов - самые лучшие годы во всех отношениях для советского человека - 20 лет более-менее спокойной трудовой жизни.
Но "коммунизм" в 1980-м году в СССР так и не наступил, не пришёл...
Куда-то, наверное, ушёл в другое место - говорят на Скандинавский полуостров завернул.
Твой дед всю жизнь носил - 90 лет.
Я их носил 60 лет.
Тебе отдал, а ты только 40 лет поносил и они у тебя развалились...
Аккуратнее надо носить, сынок, аккуратнее!!!
Ныне большинство обуви рассчитано на сезон - что, разучились делать?
Нет, не разучились - наоборот инженеры научились рассчитывать срок службы и синтезировать такие материалы, которые рассыплются ровно через сезон.
А как ещё можно поддерживать производство обуви "на плаву", если вся обувь будет такая прочная, что её будут носить 3 (три) поколения мужиков?
С женщинами проще - стоит только объявить о наступления нового сезона новой Моды.
И то, какие усилия пришлось предпринять Мировому сообществу, чтобы женщины сдали в утиль практически вечные швейные машинки "Зингера"...
Ныне современные швейные машинки рассчитаны на 3-4 года и вновь за новой покупкой - но женщинам нравится покупать - эту женскую страсть и эксплуатируют капиталисты, создавая одноразовые товары.
Тоже самое и с "машинками" Мерседес и БМВ - через 5 лет надо покупать новую, так как выхлоп стал плохим...
Для Германии.
Для РФ в самый раз...
Мужикам (настоящим, брутальным, а не ходящим в спа-салоны) жалко выбрасывать любую вещь - но приходится...