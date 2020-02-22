Видеоопрос: «Что бы вы предпочли получить на 23 февраля — подарок или деньги?»

Больше половины наших сограждан предпочитают получать деньги вместо подарков на 23 февраля и 8 марта, выяснил один из российских банков в ходе проведенного им опроса. Доля таковых среди мужчин составила 57%, среди женщин — 61%.

«А что бы вы предпочли получить или преподнести на 23 февраля — подарок или деньги?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у мужчин и женщин на улицах Казани.

