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Видеоопрос: «Что бы вы предпочли получить на 23 февраля — подарок или деньги?»

07:00, 22.02.2020
Видеоопрос: «Что бы вы предпочли получить на 23 февраля — подарок или деньги?»
Фото: stroimsami.online

Больше половины наших сограждан предпочитают получать деньги вместо подарков на 23 февраля и 8 марта, выяснил один из российских банков в ходе проведенного им опроса. Доля таковых среди мужчин составила 57%, среди женщин — 61%.

«А что бы вы предпочли получить или преподнести на 23 февраля — подарок или деньги?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у мужчин и женщин на улицах Казани.

Люция Кашапова, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан
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