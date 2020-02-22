«Чтобы прекратить естественную убыль населения, России нужно полмиллиона мигрантов в год»

Социолог Наталья Мастикова о среднестатистическом россиянине, рассматривающем миграцию как угрозу

20 февраля Росстат опубликовал «Информацию о социально-экономическом положении России в 2019 году», из которой следует, что прирост миграции (прибывшие минус выбывшие) из государств-участников СНГ в январе — ноябре прошлого года оказался почти в два раза выше, чем за аналогичный период 2018 года — 234 тысячи человек против 123 тысяч. Днем позже появилась информация о подготовленном правительством России законопроекте об упрощенном праве на российское гражданство для граждан Украины, Белоруссии, Молдовы и Казахстана, который будет внесен в Госдуму РФ до конца февраля, а Superjob.ru опубликовал результаты собственного исследования, согласно которым больше половины граждан нашей страны (52%) считают, что на российский рынок труда следует допускать только высококвалифицированных специалистов извне. «Реальное время» поговорило со старшим научным сотрудником Института социологии РАН Натальей Мастиковой о том, насколько остро стоит вопрос взаимоотношений между россиянами и мигрантами.

«Мужчины более негативно относятся к мигрантам, чем женщины»



— Наталья, каковы все-таки причины негативного отношения россиян к мигрантам?

— Я занимаюсь изучением отношения россиян к мигрантам на основе данных Европейского социального исследования (ESS). Это довольно масштабное серьезное исследование, которое проводится в разных странах Европы каждые 2 года, Россия принимает в нем участие с 2006 года. Анализ этих данных ограничен количеством факторов, которые изначально были заложены разработчиками этого исследования в анкету.

Существуют различные научные объяснения, на основе которых я строю математические модели для проверки теоретических гипотез. Вообще, темой причин негативного отношения к мигрантам активно начали заниматься в 1950-х гг. в рамках социально-психологического подхода. Этот подход связан с именами таких ученых, как Гордон Олпорт, Теодор Адорно. Они предполагали, что существуют некие характерные черты личности, которые предопределяют негативное отношение. Например, исходя из положения, описанного Адорно, мужчины в большей степени склонны иметь авторитарные черты личности, и сейчас исследования показывают, что мужчины более негативно относятся к мигрантам, чем женщины. Есть и другие теории, которые объясняют негативное отношение к мигрантам, например, теория контакта, теория социальной идентичности, этноцентризм и другие.

В данный момент наиболее часто применяется теория групповой угрозы. Она опирается на идею о том, что конкуренция за ограниченные ресурсы между группами выступает катализатором увеличения негативного отношения к внешним группам. В рамках этой теории может, например, проверяться предположение о том, что в странах с низким уровнем ВВП, низким уровнем жизни отношение к мигрантам будет хуже, чем в странах с высоким уровнем жизни и ВВП. То есть мы можем ожидать, что чем более нестабильна экономическая ситуация в стране, чем меньше уровень зарплат, тем больше коренные жители будут видеть угрозу, конкуренцию в мигрантах за рабочие места. Собственно, именно это и показывает большинство исследований, проведенных в европейских странах.

Фото ведомостинсо.рф

Мы можем ожидать, что чем более нестабильна экономическая ситуация в стране, чем меньше уровень зарплат, тем больше коренные жители будут видеть угрозу, конкуренцию в мигрантах за рабочие места

Однако мой анализ, выполненный только по российским данным, говорит о том, что те факторы, которые, как я предполагала из теории групповой угрозы, будут влиять на негативное отношение к мигрантам, мало что объясняют. Существует такой математический анализ данных, который называется регрессионным. В рамках этого анализа мы можем подобрать какие-то факторы, которые влияют на отношение к мигрантам, исходя из теоретических предположений (например, ценности, уровень дохода, уровень доверия, социально-демографические характеристики и др.). Так вот, проведенный анализ показал, что выбранные мною факторы мало объясняют негативное отношение к мигрантам в России.

Сейчас я планирую подать заявку на грант, чтобы провести собственное исследование, создать свой собственный инструмент, чтобы охватить большее число факторов. Надеюсь, что оно даст ответ на вопрос, что же все-таки влияет на негативное отношение россиян.

«60 процентов россиян негативно оценивают изменения, привносимые мигрантами в культуру, экономику и жизнь страны»

— Можно ли считать, что негативное отношение к мигрантам — это искусственно созданная и раздутая проблема?

— Не думаю, что здесь присутствует элемент надуманности. Согласно данным уже упомянутого мною Европейского социального исследования, последние 10 лет в России наблюдается преобладающее негативное отношение к мигрантам других национальностей, к мигрантам из более бедных стран. Порядка 60 процентов россиян негативно оценивают изменения, привносимые мигрантами в культуру, экономику и жизнь нашей страны в целом. Исследования других социологических служб и исследовательских центров, хотя и выполнены по другим методикам, но также фиксируют эту тенденцию.

При таком положении дел можем ли мы сказать, что это отношение выльется в какие-то открытые столкновения? Или можем сказать, к каким конкретно последствием это приведет? Нет, не можем. Но подобное отношение точно не способствует благоприятной обстановке на улицах нашей страны. И мы уже не раз наблюдали, как мобилизуются люди, когда происходит какое-то столкновение на национальной почве. Достаточно вспомнить волнения в Бирюлево в 2013 году. Так что я не считаю эту проблему раздутой, она реально существует. Нужно думать о том, как интегрировать мигрантов в общество.

А вот что касается искусственно созданной проблемы, то ответственными за это я в какой-то степени считаю СМИ. Я не проводила специального анализа контента, который они предоставляют о мигрантах, но такой анализ выполняли мои коллеги из ФНИСЦ РАН, и они зафиксировали, что в СМИ практически не освещаются положительные последствия миграции, а негативные факты активно обсуждаются. Из последнего, что мне вспоминается, можно привести пример изнасилования мигрантами женщин в Кельне. Эту тему обсуждали несколько недель на всех федеральных каналах.

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По моим наблюдениям, в вопросе влияния возраста на отношение к мигрантам нет какой-то константной закономерности. В разных странах, в разных условиях, в разных исследованиях различных лет эта зависимость может меняться

— Молодежь, по всей видимости, относится к мигрантам радикальнее других групп населения?

— В действительности в обществе бытует такое мнение, что молодежь более негативно относится к мигрантам. Этому находят разные объяснения. Одни исследователи говорят о том, что молодежь проходит процессы социализации и самореализации, поэтому для нее межэтническая напряженность и конфликтные проявления, переходящие в открытые столкновения, наиболее выражены. Конфликтность объясняется и возрастными особенностями, которые проявляются в резкости суждений и мнений, так называемом юношеском максимализме. Кроме того, нынешняя молодежь формировалась в постсоветское время, когда межнациональные отношения усложнились, межэтническая напряженность выросла. Если вспомнить наиболее громкие вспышки напряжения на межэтнической почве, например, резонансное убийство Егора Свиридова или беспорядки в Западном Бирюлево в связи с убийством мигрантом Егора Щербакова, легко увидеть, что главными действующими лицами являются представители молодежной группы.

Мой коллега, известный исследователь миграции Владимир Мукомель, в своем исследовании на данных RLMS получил следующие выводы: среди позитивно относящихся к мигрантам наибольшее количество респондентов старшего возраста — этот вывод он объясняет ностальгией по дружбе народов. А наиболее негативно относится к мигрантам группа 25—29-летних.

Что касается моих исследований на данных ESS, то у меня получается обратная зависимость — чем старше человек, тем хуже отношение к мигрантам. Этому могут быть разные объяснения. Например, возможно, пожилые люди наиболее активно смотрят телевизор, где негативно освещается миграция. Другое объяснение связано с эффектом жизненного цикла, который заключается в том, что в молодом возрасте человек полон сил и видит все в ином свете, чем пожилой, который из-за отсутствия здоровья больше склонен к раздражительности и негативному отношению, в частности и к мигрантам.

По моим наблюдениям, в вопросе влияния возраста на отношение к мигрантам нет какой-то константной закономерности. В разных странах, в разных условиях, в разных исследованиях различных лет эта зависимость может меняться. Очень многое зависит от контекста — когда и где проведено исследование.

Фото rscf.ru

По оценкам демографов, чтобы прекратить естественную убыль населения в России, в ближайшее время понадобится принимать 500 тыс. мигрантов в год, а то и более. Но тут, конечно, встает вопрос — к каким последствиям это приведет?

«Из европейских стран негативнее всего к мигрантам относятся в Венгрии, Чехии и России»

— С одной стороны, государство получает выгоду от дешевой рабочей силы из стран СНГ, с другой, получает проблему в виде межэтнических конфликтов. Как найти баланс? Какое количество мигрантов не беспокоит население?

— Действительно, для государства по разным причинам выгодно принимать мигрантов. Перед Россией остро стоит вопрос убыли трудоспособного населения, который в данный момент решается, в частности, за счет привлечения трудовых мигрантов. Эта ситуация может усугубиться, поскольку население России за 1993—2008 годы сократилось на 5,2 млн человек, а если бы не было миграции, то сокращение составило бы 13,2 млн.

По оценкам демографов, чтобы прекратить естественную убыль населения в России, в ближайшее время понадобится принимать 500 тыс. мигрантов в год, а то и более. Но тут, конечно, встает вопрос — к каким последствиям это приведет? Способно ли наше общество интегрировать такой объем мигрантов? Я думаю, что проблема выходит на такой уровень, что этим вопросом должны серьезно озаботиться на государственном уровне, потому что едва ли нашей стране подойдет стратегия поведения, которую выбрали в отношении мигрантов, например, в Германии. Нужно обязательно приглашать к обсуждению данного вопроса ученых, понимающих специфику нашей страны, ее культурные особенности, для формирования политики в отношении мигрантов, устраивающую и государство, и население.

— В ваших статьях вы даете какие-то рекомендации, каким образом можно улучшить отношение к мигрантам?

— Прежде всего, чтобы понять, как улучшить отношение к мигрантам, нужно понимать, что в большей степени увеличивает негативное отношение. Это сейчас ключевой вопрос моей научной работы, этому будет посвящена моя докторская диссертация. Помимо массовых опросов, я собираюсь проводить интервью с россиянами, в частности с носителями радикальных взглядов в отношении к мигрантам. Я также буду проводить интервью и с самими мигрантами, чтобы понять, как они сами осознают причины негативного к ним отношения.

Если основываться на том, что уже было мною проанализировано, то такие ученые, как Рональд Инглхарт и Шалом Шварц, акцентируют, что для того, чтобы добиться целей улучшения отношения к мигрантам, необходимы удовлетворение базовых потребностей̆, ощущение безопасности, высокий уровень жизни и т. д. Кроме этого, улучшение отношения невозможно без целенаправленной деятельности по донесению до населения информации и о положительных эффектах миграции. Важно, что реальные меры по достижению этих целей вошли в предложения к миграционной стратегии России до 2035 года.

Фото eadaily.com

Из европейских стран наиболее негативно к мигрантам относятся в Венгрии, Чехии и России

— А в каких странах мира, в частности Европы, наиболее негативно относятся к мигрантам и почему?

— Из европейских стран наиболее негативно к мигрантам относятся в Венгрии, Чехии и России. Несмотря на то, что Россия находится вне миграционных потоков, породивших европейский миграционный кризис, она входит в тройку стран с наиболее негативным отношением к переезду мигрантов в свою страну, а также по показателю оценки привносимых ими изменений.

В России на это отношение влияет низкий уровень качества жизни и пропагандистское освещение в СМИ европейского миграционного кризиса. Негативные оценки Венгрии и Чехии могут объясняться тем, что это страны-транзитеры мигрантов в наиболее обеспеченные государства Европы. Им не хватает собственных ресурсов, чтобы справиться с проблемой размещения и содержания транзитных мигрантов, а также с обеспечением безопасности собственного принимающего населения.

А наиболее положительно к мигрантам относятся страны Скандинавии: Исландия, Швеция и Финляндия. Это страны с высоким уровнем и качеством жизни, с высоким уровнем доверия.



Матвей Антропов