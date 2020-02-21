На окраине внимания: без Медведевой и Туктамышевой оказалось и тише, и чище

Татарстанские фигуристы одержали три победы и нацеливаются еще на два золота

В Великом Новгороде подходит к концу финал Кубка России по фигурному катанию. В отличие от прошлогоднего финала, когда был неимоверный ажиотаж в связи с тем, что победа в Кубке страны в женском одиночном катании давала путевку на чемпионат мира, сейчас все происходило гораздо спокойнее, без лишнего «шума и пыли». Подробности — в материале «Реального времени».

Яс-мина замедленного действия



В этом году патриархальную тишину Великого Новгорода не потревожили ни ТВ, ни прочие СМИ. Путевки на чемпионаты мира среди взрослых и юниоров разыграны, запасные определены. Любители и болельщики фигурного катания в кои-то веки смогли спокойно лицезреть и оценивать программы, поскольку финал Кубка России-2020 не попал в поле зрения любителей хайпа.

«Где, спрашиваю я вас, второе общество взаимного кредита? Где товарищество на вере? Где акционерные компании со смешанным капиталом?». Монолог зиц-председателя Фунта вспоминается первым делом, если сравнивать прошлогоднюю шумиху вокруг финала Кубка России с нынешней, обошедшейся без «второго общества взаимного кредита», читай Евгении Медведевой, без «товарищества на вере» в лице Елизаветы Туктамышевой и без «акционерных компаний со смешанным капиталом», которые остались на долю Станиславы Константиновой.

Самым ярким открытием нынешнего финала стала пара Ясмина Кадырова — Иван Бальченко, которые зажгли в произвольной программе. Это был прокат с вау-эффектом, единственное, что смущало, это три секунды, когда спортсмены доделывали элемент в тишину, то бишь перебрали с хронометражом. Хотя, возможно, это связано с особенностями трансляции. В любом случае, это ничего не изменило в итоговом протоколе, в котором Кадырова-Бальченко заняли второе место как в произвольной, так и по сумме двух программ. Выше оказались только явные фавориты финала Анастасия Мишина и Александр Галлямов, прямо сейчас четвертая пара страны.

Кадырова-Бальченко заняли второе место как в произвольной, так и по сумме двух программ. Выше оказались только явные фавориты финала Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото fsrussia.ru

Кадырова-Бальченко представляют СШОР «Старт» из Перми, но это не более чем обман зрения. Кадырова — воспитанница Казани, дочь директора местной школы Резеды Сибгатуллиной, у них там вся семья в фигурном катании, поскольку есть еще вторая сестра Риана Кадырова. Бальченко родился в Ростове-на-Дону, он также из семьи фигуристов. Его, скажем так, немного болтливая младшая сестра Дарина Бальченко тренируется в московском ЦСКА.

Сам Иван еще в прошлом сезоне катался в Москве у Сергея Доброскокова с другой татарочкой Натальей Хабибулиной, бывшей воспитанницей Натальи Антипиной, ижевского тренера Алины Загитовой. Но с Хабибуллиной что-то пошло не так, и в пару к Бальченко встала Кадырова, одна из недавних звездочек женского одиночного катания Казани. Еще в прошлом году Ясмина финишировала четвертой на международном турнире «Дети Азии», уступив только Ю Ен из Кореи и россиянкам Алене Канышевой и Ксении Синицыной. Сейчас вот сверкнула с Бальченко, и это правильное продолжение карьеры. Та же Канышева, кстати, решила продолжить карьеру в танцах, понимая, что в женском одиночке сейчас ловить нечего.

В интервью сайту федерации фигурного катания ребята рассказали, что это был их полноценный дебют, поскольку сама пара была сформирована только в сентябре прошлого года (!). До этого они презентовали программы по частям. В Казани это было вызвано небольшой травмой партнера. Также травма была у Кадыровой, которая рассказала о себе достаточно подробно — что занималась в Казани, затем в группе Алексея Мишина, конкретно под руководством Олега Татаурова, а затем у Этери Тутберидзе, где и получила серьезную травму, после чего полгода не тренировалась вообще.

— Я давно мечтала о парном катании, мне сразу оно очень понравилось, и все наши тренировки (в группе Валентины Тюковой) проходят на позитиве, — делилась Ясмина.

Еще одну победу на Кубке России, только по программе КМС, кандидатов в мастера спорта, или же юниоров, одержала Диана Мухаметзянова, выступающая с москвичом Ильей Мироновым. Фото minsport.tatarstan.ru

Суперконкуренция в парном катании

Еще одну победу на Кубке России, только по программе КМС, кандидатов в мастера спорта, или же юниоров, одержала Диана Мухаметзянова, выступающая с москвичом Ильей Мироновым. Мухаметзянова сейчас катается в группе Нины Мозер, в школе «Воробьевы горы», а потому ее статус выглядит точно так же, как у Евгении Тарасовой с Владимиром Морозовым, когда партнерша представляет Татарстан, а партнер Москву.

Мухаметзянова с Морозовым выиграли достаточно уверенно, в том числе и у партнеров по тренировочной группе Анастасии Мухортовой и Дмитрия Евгеньева, но тут надо признать, что выступления сильнейших юниоров не впечатляли. Никто не откатал чисто, возможно, сказалась усталость после первенства страны, которое прошло в начале февраля в Саранске.

Увы, статусно финал Кубка России уступает первенству России среди юниоров, а потому Мухаметзянова — Миронов, выступившие лучше по оценкам, останутся, тем не менее, без участия на чемпионате мира среди юниоров, который стартует в начале марта в Эстонии. Все потому, что на первенстве они остались четвертыми.

А теперь стоит разобраться с татарстанскими воспитанниками, которые за последние год-два заполонили парное катание. В Москве выступают Тарасова с Морозовым, Мухаметзянова с Мироновым, и Илья Спиридонов с уроженкой Твери Линой Кудрявцевой, тренирующиеся в группе Артура Дмитриева. Такой же «десант» татарстанских воспитанников базируется в Перми, где, помимо Кадыровой и Бальченко, есть Алина Расковалова и казанец Артем Бутаев, которые финишировали на нынешнем Кубке пятыми. Плюс казаночка Юлия Артемьева с нижегородцем Михаилом Назарычевым, ставшие третьими на первенстве России в Саранске, что позволит им стартовать на чемпионате мира среди юниоров. Расковалова с Бутаевым были там же 11-ми, предпоследними.

В Москве выступают Тарасова с Морозовым (на фото), Мухаметзянова с Мироновым, и Илья Спиридонов с уроженкой Твери Линой Кудрявцевой. Фото Максима Платонова

Понятно, что количество наших воспитанников такое, что хватило бы на два состава сборной Татарстана, буде таковая в наличии. При этом совершенно понятно, что в парном катании России ощущается перебор спортсменов, о чем мы уже писали, и после Нового года перестали существовать сразу две пары: Ксения Столбова и Андрей Новоселов, Алиса Ефимова и Александр Коровин. В обоих случаях были вопросы о смысле создания этих дуэтов. Зачем было бывшей одиночнице из Финляндии Ефимовой и парнику из Франции Новоселову включаться в конкурентную борьбу в стране, где попасть в десятку сильнейших на внутреннем чемпионате сложнее, чем в шестерку на чемпионате Европы?

Тут, кстати, вопрос расхождения личных хотелок со здравым смыслом. Понятно, что в парном катании меньше всего участников, и подобные дуэты не помешали бы в стране, где всерьез озабочены развитием фигурного катания. Такие есть даже в ближнем зарубежье — те же Азербайджан, Белоруссия, Казахстан с государственным финансированием спорта, или же Грузия, развивающая фигурное катание семимильными шагами.

Новое имя из Казани

В числе потенциальных участниц Кубка России значилась и Камила Валиева, но она предусмотрительно не заявилась. Все-таки даже на победном первенстве России она выступала на фоне недавно перенесенной травмы, а уже вскоре ей предстоит старт на юниорском чемпионате мира в Эстонии.

Победу в юниорском разряде (КМС) на Кубке России одержал дуэт Ангелины Лазаревой и Максима Прокофьева. Младшая сестра воспитанника «Ак Барса», сейчас выступающего за альметьевский «Нефтяник», Максима Лазарева, уже давно катается с Прокофьевым, представляя Тольятти.

В Великом Новгороде Лазарева и Прокофьев обошли Софью Алексову и Илью Владимирова из Санкт-Петербурга, финишировавших вторыми, а также москвичей Василису Кагановскую и Валерия Ангелопопа, ставших пятыми. Последние знакомы любителям фигурного катания еще по участию в телевизионном проекте «Ледниковый период. Дети», причем там юниоры катались с другими партнерами: Илья — с Василисой, а Софья — с Валерием.

Победу в юниорском разряде (КМС) на Кубке России одержал дуэт Ангелины Лазаревой и Максима Прокофьева. Фото vk.com

Признаться, это выглядит любопытным, хотя и не новым для нашего фигурного катания обменом. Вспомним ченч 6-летней давности, после которого образовались дуэты Никиты Кацалапова с Викторией Синицыной, а также Руслана Жиганшина с Еленой Ильиных, и обмен 20-летней давности, когда Оксана Грищук встала в пару с Александром Жулиным, а Майя Усова с Евгением Платовым. Опыт подсказывает, что жизнестойким получается только один дуэт из двух. Интересно будет, как сложится дальнейшая судьба у наших юниоров.

Увы, и тут мы вынуждены говорить об одном дуэте, который прекратил свое существование после Нового года. Бетина Попова и Сергей Мозгов объявили о том, что не готовы больше бороться с травмами. И вот здесь откровенно жаль.

Мозгов был практически непобедим с Анной Яновской, но специалисты предсказывали этому дуэту короткую жизнь, и так и случилось буквально сразу после перехода из юниорского катания. Яновская нашла себе партнера в Венгрии в лице Адама Лукача, хотя их выступления нельзя назвать успешными. Но Мозгов с Поповой были парой, которым отводилась роль первых запасных у сборников. Все-таки, в дальнейшую карьеру Кацалапова-Синицыной и Загорски-Гурейро после Олимпиады-2022 не верится, что открывает вакансии в составе сборной. Но не судьба…

Сегодня, 21 февраля, завершат свою программу девушки, и вот там очень интересно будет понаблюдать за достаточно новым именем в нашем ФК — Елизаветой Осокиной из Казани. Она уже попала в десятку лучших на первенстве России в Саранске, финишировав выше, чем куда более разрекламированные Елизавета Берестовская и Камила Султанмагомедова. А после короткой программы на Кубке России шла четвертой, уступая Софье Самоделкиной, Аделии Петросян и Софье Акатьевой. Все перечисленные девочки давно на слуху у любителей фигурного катания, Акатьева и Берестовская, кстати, знакомы и телевизионной публике, также участвуя в детском «Ледниковом периоде». А Осокина реальный ноунейм, причем даже не из республиканской ДЮСШ, а из «Ак Буре». Тем интереснее будет просмотр произвольной программы.

