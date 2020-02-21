Дмитрий Аленичев: «Не понимаю разговоров о том, что наш футбол прогрессирует. Все наоборот»

Интервью с бывшим главным тренером «Спартака» и «Енисея»

«Я полагал, что после чемпионата мира интерес к российскому чемпионату вырастет. Но ошибся. Не уверен, что дело только в деньгах. Просто люди предпочитают играть в Голландии, Португалии, а не в России. Я уже не говорю о пяти ведущих лигах. Это звоночек для РПЛ, значит, такая у турнира репутация», — рассуждает Дмитрий Аленичев. Представляем вниманию читателей «Реального времени» интервью бывшего главного тренера «Спартака» и «Енисея» о зимних переменах в Премьер-лиге, весенних перспективах Доменико Тедеско, аренде Федора Смолова в «Сельту» и ситуации с Александром Кокориным.

«Еврокубки интригуют больше, чем РПЛ»



— Чем сейчас занимаетесь, Дмитрий Анатольевич?

— Нахожусь в творческом отпуске, занимаюсь спортом: горными лыжами, теннисом. Стараюсь поддерживать себя в форме. Тренируюсь два раза в неделю.

— Предложения возобновить тренерскую деятельность получали?

— Были варианты два месяца назад. Но сейчас это уже не актуально.

— Чего ждете от весеннего отрезка сезона в РПЛ?

— Мне кажется, чемпионская интрига исчерпала себя еще в декабре. «Зенит» не упустит такое преимущество. Предстоит борьба за второе место и за выживание. Но если честно, сейчас больше интересует не Премьер-лига, а плей-офф еврокубков. Скажем, очень интересно будет понаблюдать, что получится у Жозе Моуринью с «Тоттенхэмом».

Фото tottenhamhotspur.com

Сейчас больше интересует не Премьер-лига, а плей-офф еврокубков. Скажем, очень интересно будет понаблюдать, что получится у Жозе Моуринью с «Тоттенхэмом»

«Где мы прогрессируем? Все наоборот»

— Отсутствие российских клубов в весенней стадии еврокубков говорит о падении уровня РПЛ?

— Безусловно. Не понимаю разговоров о том, что наш футбол прогрессирует. Все наоборот — я вижу регресс. Впрочем, все логично. Раньше в России играли Халк, Аксель Витсель, Данни. Сейчас таких звезд и близко нет.

— А почему к нам не едут такие футболисты? Причина в финансах?

— На самом деле я полагал, что после чемпионата мира интерес к российскому чемпионату вырастет. Но ошибся. Не уверен, что дело только в деньгах. Просто люди предпочитают играть в Голландии, Португалии, а не в России. Я уже не говорю о пяти ведущих лигах. Это звоночек для РПЛ, значит, такая у турнира репутация.

«Кокорин мог конкурировать с Дзюбой и Азмуном»

— Недавний скандал вокруг перехода Кокорина в «Сочи» репутации тоже не способствует…

— Все это выглядело очень странно. Саша — мастер. И я не думал, что «Зенит» поставит его в такое положение с этой арендой… Думаю, он вполне мог составить конкуренцию Артему Дзюбе и Сердару Азмуну. Что ж, остается пожелать ему пробиться в сборную России через «Сочи».

— А у Смолова на это шансы есть? Федор уже и «Реалу» успел забить…

— Смотрел матч. Рад за Федора. Хороший гол — в два касания: первым принял мяч, вторым отправил в сетку. То, что и нужно от нападающего. И я считаю, Смолов подал отличный пример другим россиянам, решившись на переход в «Сельту» в 29 лет. До человека дошло, что футбол важнее денег. Можно потерять в финансах, зато получить практику в по-настоящему сильном чемпионате. Знаю по своему опыту: время летит очень быстро. Поэтому нельзя упускать такие шансы. Я и Егора Титова всегда спрашиваю: почему он так и не ушел из «Спартака»? Ведь был вариант с «Баварией»…

— Титов жалеет о несостоявшемся трансфере в Мюнхен?

— Осадочек остался…. Поэтому советую нашей молодежи ничего не бояться и пробовать. Италия, Испания, Германия, даже Голландия. Все подойдет.

Фото news-term.net

Смолов подал отличный пример другим россиянам, решившись на переход в «Сельту» в 29 лет. До человека дошло, что футбол важнее денег. Можно потерять в финансах, зато получить практику в по-настоящему сильном чемпионате

«Не надо бояться уезжать в Европу»

— Кто же тогда в РПЛ останется, если все разъедутся?

— А сейчас на кого в Премьер-лиге смотреть?

— Например, на братьев Миранчуков.

— И им надо уезжать. Здесь они топчутся на месте. Ну нельзя прибавлять в РПЛ, если мы говорим о по-настоящему высоком европейском уровне. И я боюсь, что, задержавшись в «Локомотиве» еще на пару сезонов, а Юрий Семин не хочет отпускать Алексея и Антона, братья рискуют так и остаться в России. Спроса на них уже не будет.

— Алексей потянет уровень «Ювентуса», куда его сватали?

— Считаю, что нет.

— Почему?

— Туда, конечно, можно уехать, но точно — не играть. Сразу пойдешь по арендам. Лучше сделать как Смолов. Начать со скромной команды, тренер которой в тебе заинтересован. И для Миранчуков такие в Европе наверняка найдутся. Но при чем здесь «Юве»? Сейчас в РПЛ нет футболистов, готовых там заиграть.

«Какой спартаковский футбол? Тедеско играет в прессинг»

— Что думаете о «Спартаке», который второй год подряд выиграл крупный зимний турнир?

— В Катаре? Такие победы вообще ничего не значат. Все покажет весна. И «Спартак» вряд ли зацепится за шестерку. Остается побороться за Кубок России — это единственный способ попасть в еврокубки.

Фото spartak.com

О чем вы, какой спартаковский футбол? Тедеско играет в прессинг, как сейчас модно. А в наше время игроки на поле думали, была высокая культура паса. Впрочем, не считайте это критикой. Работу тренера определяет результат

— Вы видите прогресс в игре красно-белых при Тедеско?

— Сложно оценивать тренера, который принял команду в ходе сезона. Повторюсь: все покажут официальные матчи. Выводы по товарищеским турнирам делать не собираюсь.

— Но команда в Катаре показывала спартаковский футбол?

— О чем вы, какой спартаковский футбол? Тедеско играет в прессинг, как сейчас модно. А в наше время игроки на поле думали, была высокая культура паса. Впрочем, не считайте это критикой. Работу тренера определяет результат.

«Соболева рановато забрали из Самары»

— Вас не удивляет, когда «Спартак» выкладывает астрономическую сумму за Гуса Тила, а тот играет не сильнее Наиля Умярова?

— Я убежден: футболист за 18 миллионов евро может провалить одну игру, но он обязан показывать свой потенциал. А у Тила не видно тех качеств, которые необходимы центральному полузащитнику. Так что трансфер действительно может оказаться провальным.

— А какой из последних трансферов «Спартака» — не провальный?

— Отмечу возвращение Зелимхана Бакаева. У него были видны задатки еще совсем в юном возрасте, когда я тренировал «Спартак». В «Арсенале» в прошлом сезоне Зелимхан окреп, а осенью принес красно-белым массу пользы. Осталось только прибавить в стабильности. Из других летних приобретений сложно кого-то отметить. Взять того же Алекса Крала. Неплохой футболист, но и близко не Фернандо.

Что касается зимнего трансферного окна, то меня удивила аренда Александра Соболева. В такую команду ему еще рано переходить. Надо было подождать до лета… Саша — сибирский парень, очень откровенный, и если сейчас сядет на скамейку, это может ударить по его психологии. А в «Крыльях» он продолжал бы много играть, забивать. Тогда бы переходил в «Спартак» готовым к давлению, которое на него теперь будет оказываться.

Фото eurosport.ru

В «Арсенале» в прошлом сезоне Бакаев окреп, а осенью принес красно-белым массу пользы. Осталось только прибавить в стабильности

«Приехал бы в Красноярск. На экскурсию»

— Зимой клубы поддержали расширение РПЛ до 18 участников. Приветствуете такую инициативу?

— При таких размерах страны, конечно, хотелось бы видеть в Премьер-лиге больше команд. Но с другой стороны, мы же видим, как клубы банкротятся. Это происходит каждый год. И пока не будет финансовой стабильности, говорить о расширении преждевременно. Ну не должно возникать риска, что кто-то в РПЛ не доиграет сезон. А вспомните, что было в «Анжи» в прошлом году? Это же позор для высшего дивизиона.

— Наверняка у вас болит душа за «Енисей», барахтающийся внизу таблицы ФНЛ. Что там творится?

— Руководство поменялось.

— Как можно было так быстро развалить клуб, еще недавно выступавший в Премьер-лиге?

— Не у меня надо спрашивать, а у людей, которые принимают организационные решения. Да, за результаты и игроки с тренером отвечают, но нельзя все на них перекладывать.

— В душе не радуетесь, что люди, выдавившие вас из клуба, остались у разбитого корыта?

— Я не злопамятный. Когда в «Енисее» возникла та неприятная ситуация, держал себя в руках. А сейчас вижу, что был прав. Впрочем, желаю команде успехов. С удовольствием приехал бы в Красноярск. На экскурсию.

«Советский спорт»